 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Легендарный узб-министр Джурабеков рассказал о повороте сибирских рек. Как это было
21:51 06.02.2019

В УЗБЕКИСТАНЕ ВСПОМНИЛИ О ПОВОРОТЕ СИБИРСКИХ РЕК
Бывший министр водного хозяйства и мелиорации Исмаил Джурабеков рассказал газете "Народное слово" о том, как родилась идея поворота сибирских рек в Среднюю Азию.

По его словам, еще в 1971 году у города Муйнака, где сейчас сплошная пустыня, плескались волны. Но уже в 1979-1980 годах стало ясно, что море гибнет, оно уходило по 15-20 километров каждый год. В это время стремительно расширялся клин поливной пашни за счет освоения Джизакской и Каршинской степей, что требовало много воды из Амударьи и Сырдарьи.

Узбекистан, вспоминает Исмаилов, забил тревогу. Шараф Рашидов поставил вопрос перед Москвой. Так было принято решение о переброски части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию. Планировалось направить в жаркий регион до 17 кубических километров воды. Этого вполне хватило, чтобы вновь наполнить Арал, убежден Исмаилов. Но горбачевская перестройка и роспуск Союза поставили крест на этом мегапроекте.

Бывший министр, попавший в опалу при Исламе Каримове, посетовал, что водное хозяйство республики пришло в упадок. Из-за чего резко упала урожайность на 600 тысячах гектаров, а двести тысяч гектаров вообще выпали из оборота.

Источник - vesti.uz
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