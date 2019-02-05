Легендарный узб-министр Джурабеков рассказал о повороте сибирских рек. Как это было

21:51 06.02.2019

В УЗБЕКИСТАНЕ ВСПОМНИЛИ О ПОВОРОТЕ СИБИРСКИХ РЕК

Бывший министр водного хозяйства и мелиорации Исмаил Джурабеков рассказал газете "Народное слово" о том, как родилась идея поворота сибирских рек в Среднюю Азию.



По его словам, еще в 1971 году у города Муйнака, где сейчас сплошная пустыня, плескались волны. Но уже в 1979-1980 годах стало ясно, что море гибнет, оно уходило по 15-20 километров каждый год. В это время стремительно расширялся клин поливной пашни за счет освоения Джизакской и Каршинской степей, что требовало много воды из Амударьи и Сырдарьи.



Узбекистан, вспоминает Исмаилов, забил тревогу. Шараф Рашидов поставил вопрос перед Москвой. Так было принято решение о переброски части стока сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию. Планировалось направить в жаркий регион до 17 кубических километров воды. Этого вполне хватило, чтобы вновь наполнить Арал, убежден Исмаилов. Но горбачевская перестройка и роспуск Союза поставили крест на этом мегапроекте.



Бывший министр, попавший в опалу при Исламе Каримове, посетовал, что водное хозяйство республики пришло в упадок. Из-за чего резко упала урожайность на 600 тысячах гектаров, а двести тысяч гектаров вообще выпали из оборота.