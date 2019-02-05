Две россиянки-студентки запустили видеоблог-канал "Москва казакша"

00:37 07.02.2019 Почему россиянки запустили канал "Москва қазақша" и что они хотят сказать Скриптониту



Tengrinews.kz публикует цикл материалов совместно с посольством Казахстана в России. На этот раз сотрудники посольства поговорили с россиянками, которые стали известны после того, как завели видеоблог "Москва қазақша". Выпускницы Московского государственного лингвистического университета в качестве иностранного языка изучали казахский. Чтобы не растерять знания, девушки решили рассказывать о московских улицах на языке Абая.



Каждый раз, когда разговор заходит о родном языке, мы не можем не включиться в беседу. Для нас, сотрудников дипломатического ведомства, это своеобразная отдушина. Все-таки редко удается вдали от родины побаловать слух казахской речью. Когда мы узнали о проекте двух россиянок, в котором девушки рассказывают о Москве на казахском языке, мы сначала очень удивились, затем обрадовались, потом, конечно, решили, что просто обязаны поговорить с ними.



"Москва қазақша": россиянки рассказывают о московских улицах на языке Абая









Елизавета, одна из соавторов YouTube-канала "Москва қазақша", оказалась невероятно отзывчивым человеком. Мы начали беседу с приглашения на показ фильма "Казахское ханство. Алмазный меч", и Лиза, не раздумывая, согласилась, обещав привести с собой Настю Решетникову - второго соавтора проекта. Уж поверьте, для москвичей это целый подвиг: согласиться на мероприятие за два дня до его начала, еще и пятничным вечером. Мы встретились в фойе Третьяковки перед показом фильма. Нам показалось логичным вести разговор там, где происходит смешение жанров и культур - в галерее.



- Что вы знаете о Казахстане? В каких местах хотели бы побывать?



Лиза: В Казахстане я ни разу не была. Очень хотелось бы побывать не столько в Астане и Алматы, а сколько в отдаленных регионах. Когда мы только начинали изучать язык, мы знали о Казахстане довольно мало: что он граничит с Россией, что там есть степь и что президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. На первом уроке нас попросили написать свои ассоциации с Казахстаном, и все мы написали практически одно и то же: юрта, солнце, верблюд. С тех пор я сильно погрузилась в историю, культуру, начала следить за другими процессами, происходящими в Казахстане. В итоге это вылилось в мою дипломную работу, посвященную преодолению региональных диспропорций в Казахстане. То есть вот так все серьезно получилось (улыбается). Больше всего меня удивило, что Казахстан всего лишь за 25 лет независимости сумел так подняться и сейчас развивается большими темпами. Страна выстраивает политику сама, без поддержки и может диктовать условия на международной арене.



Настя: Я ездила в Казахстан несколько раз. В Алматы обучалась в школе переводчиков и участвовала в олимпиаде по казахскому языку. В столице проходила стажировку в ЕНУ имени Л. Н. Гумилева. Очень хотела бы вернуться в Алматы, он до сих пор у меня в сердце. Помню ночной город и это ощущение тепла и уюта. Хочу увидеть Чарынский каньон. Также мечтаю съездить на побережье Каспийского моря.



- Вы много общаетесь с представителями казахской культуры. По крайней мере гораздо больше, чем среднестатистические россияне. На ваш взгляд, что общего у казахстанской и российской молодежи и в чем различие?



Лиза: Нас объединяет то, что мы целеустремленные. Кроме того, и россияне, и казахстанцы щедро наделены эмпатией, очень отзывчивые. Вообще, в компании казахстанцев я чувствую себя как дома. Не приходится долго обдумывать свои слова, можно легко доверить эмоции и чувства и не бояться, что их ранят. Мне кажется, это показатель того, что мы очень похожи. Настя: Из различий могу добавить, что молодые казахстанцы нацелены на улучшение не только своей жизни, но и государства в целом. От многих слышала, что через самосовершенствование можно и нужно улучшать жизнь в стране. В России молодые люди более инертны в этом смысле. - Кстати, какие отзывы на ролик были у ваших российских друзей и коллег?



Настя: Мои друзья встретили ролик очень тепло, им понравилось. До сих пор говорят мне, что это было чудесно. Даже есть любимые моменты. Например, в том месте, где я ем пахлаву. Друзья считают, что "шығыс дәмі" было сказано с особенным отношением и удовольствием (смеется). Лиза: Перед тем как запустить ролик, я его специально всем показала, чтобы сделать фокус-группу, собрать мнения. Чтобы сначала друзья сказали, что можно доработать. Просила быть максимально честными. Все сошлись на том, что получилось очень хорошо.



- После обучения вы захотели продолжать совершенствовать свой казахский. Считаете ли вы изучение казахского языка перспективным?



Лиза: Лично для себя я вижу перспективу. Когда в магистратуре мне дали французский язык, я целенаправленно вернулась в казахскую группу. Дело в том, что я мечтаю стать дипломатом. Два раза проходила практику в российском МИД в отделе Казахстана. На тот момент со знанием казахского там была только я одна. Это дает много преимуществ. В дальнейшем, работая дипломатом, я бы хотела совершенствовать свой казахский и еще больше укреплять дружеские отношения между нашими государствами. Можно сказать, что это моя мечта.



(Надо признаться, в этом месте наше сердце растаяло окончательно)



Настя: Я хотела бы связать свою жизнь с искусством, устраивать выставки. В частности, организовывать в России выставки художников Центральной Азии. Сейчас перекос идет все-таки в сторону западной культуры, а я хочу сделать так (и наш проект "Москва қазақша" также нацелен на это), чтобы люди прониклись культурой соседа. Замотивировать россиян на изучение казахского языка, истории и культуры.



- В Казахстане все больше людей изучают казахский язык. Для представителей славянской языковой группы это целый квест. В казахском языке много специфических звуков, часто иная семантика оборотов речи. А с какими сложностями вы столкнулись при изучении казахского? Какие советы можете дать начинающим?



Лиза: Моя основная проблема в том, что при переводе у меня включается так называемая "калька с русского". В казахском предложение строится по-другому. У меня эти процессы пока не дошли до автоматизма. А еще окончания. Я их либо забуду, либо не так согласую. С этим я тоже буду бороться. Ну, и, конечно, я до сих пор боюсь говорить, боюсь сделать ошибку. Поэтому мои советы заключаются в том, чтобы окунать себя в среду, не бояться ошибаться. Еще я считаю, что язык нужно изучать с интересом, чтобы обучение шло через ваши увлечения. Мне, например, интересно делать наш проект, потому что я узнаю для себя Москву по-новому и учу казахский одновременно.



Настя: Я бы еще посоветовала побольше общаться с разными спикерами. Дело в том, что у всех разный акцент. Кроме того, есть понятие литературного и бытового языка. И если ты все время общаешься на языке только с преподавателем, есть большая вероятность того, что простых обывателей ты не поймешь.



- Если бы вы могли поговорить с кем-то одним на казахском языке, кто это бы был?



Лиза: У нас была идея записать клип на казахском языке и посвятить его Скриптониту. Смысл заключался в том, чтобы спросить у него, почему он не поет на казахском. Не в упрек, а в качестве мотивации. Но мы решили, что он все равно нам не ответит. А если серьезно, я бы поговорила с Абаем. Пусть звучит банально, но мне так нравятся его песни и стихи. К тому же мы бы с ним прекрасно поняли друг друга, ведь он великолепно владел русским языком (улыбается).



Настя: А я бы с Шоканом Валихановым поговорила. Интересный был человек, много путешествовал. Был знаком с Федором Михайловичем Достоевским, многое знал о России, участвовал в экспедициях. Прожил недолгую жизнь, но много чего успел. Я бы спросила, какими жизненными правилами он руководствовался.



Удивительно, как в людях может сочетаться столько качеств: целеустремленность, доброта, пытливый ум. А еще говорят, что человек - слабое существо. Мы благодарим Лизу и Настю за беседу и желаем всегда оставаться самими собой. Пусть "Москва қазақша" будет началом чего-то большого и обязательно с продолжением. Источник - Tengrinews.kz

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