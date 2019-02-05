 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.02.2019
00:49  Китай скупает Африку. Залоговые аукционы по-африкански
00:37  Две россиянки-студентки запустили видеоблог-канал "Москва казакша"
00:03  Чем завершится битва за Армянский патриархат Константинополя?
Среда, 06.02.2019
21:51  Легендарный узб-министр Джурабеков рассказал о повороте сибирских рек. Как это было
21:27  Главе КырМинздрава Чолпонбаеву предложили уйти в отставку "по-хорошему". Из-за служебного джипа
21:25  Экс-министр финансов Киргизии Ольга Лаврова сбежала из страны?
21:21  Широко шагает аркадагский Туркменистан. К итогам переговоров Лавров-Бердымухаммедов
15:59  В Узбекистане выведены новые сорта хлопчатника - "Занги-Ота-2", "Ишонч" и "Зафар"
15:42  Узбекистан и Киргизия решили остановить "картофельную" войну
14:59  Гарем по-христиански. Завел себе Иван Сухов в городе Александров, - "КП"
14:57  Мусульмане начали патрулировать улицы Нью-Йорка
14:45  Кыргызский певец Карымов купил у депутата Момбекова газету "Фабула"
13:28  Сын послицы Киргизии в США Замиры Сыдыковой получил 3 года за пособничество террористам
13:11  "Новые должности в Киргизии создаются для однокурсников премьера", - депутат Ж.Акаев
12:50  Консультации по общим угрозам. МИД РФ Лавров завершает турне по странам ЦентрАзии
11:54  Что делал Трамп в 1995 году в Москве? - Independent
11:41  Великий сговор России и Китая, - Le Temps
11:37  Бывший сотрудник МВД Кыргызстана Жумаев владеет 41 лицензией на месторождения
11:03  Знак сближения Москвы и Пекина. В Китае всегда ценилась советская "страховка", - А.Балиев
09:01  Суданская фронда на линии фронта, - Евг. Сатановский
08:36  Библиофил от олигархата Алишер Усманов перевез в Ташкент свою библиотеку из 4923 фолиантов
08:30  Московский неформат. Стороны конфликта в Афганистане договариваются без Кабула, - "Къ"
08:18  Теология освобождения от Мадуро. Почему католические епископы Венесуэлы поддержали оппозицию
07:29  Талибы играют на противоречиях Москвы и Вашингтона, - И.Субботин
06:42  Аркадаг реорганизовал академические Институты Туркмении
00:59  Латиница в Центральной Азии – инструмент геополитики США, - А.Пахолин
00:53  Христиане из Африки становятся главной опорой церкви в Британии
00:51  Талибы в Москве: попытка начала диалога о будущем Афганистана
00:47  Кто и что именно нарушает по соглашениям в Сирии
00:33  Грядущая схватка. Невозможно укрепить власть Кремля, когда финансовая политика определяется МВФ, - М.Хазин
00:07  Как живут русские в Венесуэле и почему зашатался режим Мадуро, - "КП"
00:02  Пророчества Василия Розанова. К 100-летию со дня смерти выдающегося русского религиозного философа
Вторник, 05.02.2019
23:57  "Я не расист": актер Лиам Нисон объяснил свое желание "убить чернокожего"
22:09  В Лондоне вандалы разбили молотками могилу Карла Маркса
22:01  Мирзиеев назначил своего свата Турсунова первым заместителем председателя Службы ГБ
21:55  Россия кормит арабских шейхов, а себя накормить не может
19:46  "Досрочных президентских выборов в Казахстане не будет", - заверил Елбасы. Значит будут точно!
19:23  Узбекские железные дороги возглавил Хуснутдин Хасилов
19:04  Аркадаг назначил замминистров в реорганизованные Минсельхоз и Минпром
16:34  В Узбхимпроме новый руководитель - Одил Темиров. Ушел на пенсию патриарх Абдуллаев
16:26  В Узбекистане с 1/04 депутаты будут одобрять всех министров, глав госкомитетов и вице-премьеров
14:14  Все в силе: президент Макрон не смог добиться мира переговорами
14:11  Сможет ли Россия повторить сирийский сценарий в Венесуэле
14:06  "До сих пор чувствую советское внутри себя", - писатель Гузель Яхина
13:28  В Туркмении новые: минпром (Дурханов), минтекстиль (Реджепов), минсельхоз (Байрамдуржыев) и Госкомвод (Язмырадов)
11:26  Забытые герои Советского Туркестана-4. Сергей Терехов - герой обороны Оренбурга и боев на Северном фронте Туркестана
11:24  В Павлодаре, Костанае и Семее отменили школьные занятия. Совсем колотун, однако
11:11  Яблочко от... Сыновья кыргызских депутатов Арапбаева и Молдобековой оказались мелкими авто-жуликами
10:31  Узбекистан до сей поры размышляет - ввязываться ли в авантюру строительства таджикского Рогуна
10:29  Братишка экс-генпрокурорши Киргизии Саляновой задержан в США по подозрению в убийстве 18-летней Дуйшебаевой
10:04  За бардак с лицензиями. Уволены два зампреда Госкомпрома Киргизии - Ороков и Аликеев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Две россиянки-студентки запустили видеоблог-канал "Москва казакша"
00:37 07.02.2019

Почему россиянки запустили канал "Москва қазақша" и что они хотят сказать Скриптониту

Tengrinews.kz публикует цикл материалов совместно с посольством Казахстана в России. На этот раз сотрудники посольства поговорили с россиянками, которые стали известны после того, как завели видеоблог "Москва қазақша". Выпускницы Московского государственного лингвистического университета в качестве иностранного языка изучали казахский. Чтобы не растерять знания, девушки решили рассказывать о московских улицах на языке Абая.

Каждый раз, когда разговор заходит о родном языке, мы не можем не включиться в беседу. Для нас, сотрудников дипломатического ведомства, это своеобразная отдушина. Все-таки редко удается вдали от родины побаловать слух казахской речью. Когда мы узнали о проекте двух россиянок, в котором девушки рассказывают о Москве на казахском языке, мы сначала очень удивились, затем обрадовались, потом, конечно, решили, что просто обязаны поговорить с ними.

"Москва қазақша": россиянки рассказывают о московских улицах на языке Абая




Елизавета, одна из соавторов YouTube-канала "Москва қазақша", оказалась невероятно отзывчивым человеком. Мы начали беседу с приглашения на показ фильма "Казахское ханство. Алмазный меч", и Лиза, не раздумывая, согласилась, обещав привести с собой Настю Решетникову - второго соавтора проекта. Уж поверьте, для москвичей это целый подвиг: согласиться на мероприятие за два дня до его начала, еще и пятничным вечером. Мы встретились в фойе Третьяковки перед показом фильма. Нам показалось логичным вести разговор там, где происходит смешение жанров и культур - в галерее.

- Что вы знаете о Казахстане? В каких местах хотели бы побывать?

Лиза: В Казахстане я ни разу не была. Очень хотелось бы побывать не столько в Астане и Алматы, а сколько в отдаленных регионах. Когда мы только начинали изучать язык, мы знали о Казахстане довольно мало: что он граничит с Россией, что там есть степь и что президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. На первом уроке нас попросили написать свои ассоциации с Казахстаном, и все мы написали практически одно и то же: юрта, солнце, верблюд. С тех пор я сильно погрузилась в историю, культуру, начала следить за другими процессами, происходящими в Казахстане. В итоге это вылилось в мою дипломную работу, посвященную преодолению региональных диспропорций в Казахстане. То есть вот так все серьезно получилось (улыбается). Больше всего меня удивило, что Казахстан всего лишь за 25 лет независимости сумел так подняться и сейчас развивается большими темпами. Страна выстраивает политику сама, без поддержки и может диктовать условия на международной арене.

Настя: Я ездила в Казахстан несколько раз. В Алматы обучалась в школе переводчиков и участвовала в олимпиаде по казахскому языку. В столице проходила стажировку в ЕНУ имени Л. Н. Гумилева. Очень хотела бы вернуться в Алматы, он до сих пор у меня в сердце. Помню ночной город и это ощущение тепла и уюта. Хочу увидеть Чарынский каньон. Также мечтаю съездить на побережье Каспийского моря.

- Вы много общаетесь с представителями казахской культуры. По крайней мере гораздо больше, чем среднестатистические россияне. На ваш взгляд, что общего у казахстанской и российской молодежи и в чем различие?

Лиза: Нас объединяет то, что мы целеустремленные. Кроме того, и россияне, и казахстанцы щедро наделены эмпатией, очень отзывчивые. Вообще, в компании казахстанцев я чувствую себя как дома. Не приходится долго обдумывать свои слова, можно легко доверить эмоции и чувства и не бояться, что их ранят. Мне кажется, это показатель того, что мы очень похожи. Настя: Из различий могу добавить, что молодые казахстанцы нацелены на улучшение не только своей жизни, но и государства в целом. От многих слышала, что через самосовершенствование можно и нужно улучшать жизнь в стране. В России молодые люди более инертны в этом смысле. - Кстати, какие отзывы на ролик были у ваших российских друзей и коллег?

Настя: Мои друзья встретили ролик очень тепло, им понравилось. До сих пор говорят мне, что это было чудесно. Даже есть любимые моменты. Например, в том месте, где я ем пахлаву. Друзья считают, что "шығыс дәмі" было сказано с особенным отношением и удовольствием (смеется). Лиза: Перед тем как запустить ролик, я его специально всем показала, чтобы сделать фокус-группу, собрать мнения. Чтобы сначала друзья сказали, что можно доработать. Просила быть максимально честными. Все сошлись на том, что получилось очень хорошо.

- После обучения вы захотели продолжать совершенствовать свой казахский. Считаете ли вы изучение казахского языка перспективным?

Лиза: Лично для себя я вижу перспективу. Когда в магистратуре мне дали французский язык, я целенаправленно вернулась в казахскую группу. Дело в том, что я мечтаю стать дипломатом. Два раза проходила практику в российском МИД в отделе Казахстана. На тот момент со знанием казахского там была только я одна. Это дает много преимуществ. В дальнейшем, работая дипломатом, я бы хотела совершенствовать свой казахский и еще больше укреплять дружеские отношения между нашими государствами. Можно сказать, что это моя мечта.

(Надо признаться, в этом месте наше сердце растаяло окончательно)

Настя: Я хотела бы связать свою жизнь с искусством, устраивать выставки. В частности, организовывать в России выставки художников Центральной Азии. Сейчас перекос идет все-таки в сторону западной культуры, а я хочу сделать так (и наш проект "Москва қазақша" также нацелен на это), чтобы люди прониклись культурой соседа. Замотивировать россиян на изучение казахского языка, истории и культуры.

- В Казахстане все больше людей изучают казахский язык. Для представителей славянской языковой группы это целый квест. В казахском языке много специфических звуков, часто иная семантика оборотов речи. А с какими сложностями вы столкнулись при изучении казахского? Какие советы можете дать начинающим?

Лиза: Моя основная проблема в том, что при переводе у меня включается так называемая "калька с русского". В казахском предложение строится по-другому. У меня эти процессы пока не дошли до автоматизма. А еще окончания. Я их либо забуду, либо не так согласую. С этим я тоже буду бороться. Ну, и, конечно, я до сих пор боюсь говорить, боюсь сделать ошибку. Поэтому мои советы заключаются в том, чтобы окунать себя в среду, не бояться ошибаться. Еще я считаю, что язык нужно изучать с интересом, чтобы обучение шло через ваши увлечения. Мне, например, интересно делать наш проект, потому что я узнаю для себя Москву по-новому и учу казахский одновременно.

Настя: Я бы еще посоветовала побольше общаться с разными спикерами. Дело в том, что у всех разный акцент. Кроме того, есть понятие литературного и бытового языка. И если ты все время общаешься на языке только с преподавателем, есть большая вероятность того, что простых обывателей ты не поймешь.

- Если бы вы могли поговорить с кем-то одним на казахском языке, кто это бы был?

Лиза: У нас была идея записать клип на казахском языке и посвятить его Скриптониту. Смысл заключался в том, чтобы спросить у него, почему он не поет на казахском. Не в упрек, а в качестве мотивации. Но мы решили, что он все равно нам не ответит. А если серьезно, я бы поговорила с Абаем. Пусть звучит банально, но мне так нравятся его песни и стихи. К тому же мы бы с ним прекрасно поняли друг друга, ведь он великолепно владел русским языком (улыбается).

Настя: А я бы с Шоканом Валихановым поговорила. Интересный был человек, много путешествовал. Был знаком с Федором Михайловичем Достоевским, многое знал о России, участвовал в экспедициях. Прожил недолгую жизнь, но много чего успел. Я бы спросила, какими жизненными правилами он руководствовался.

Удивительно, как в людях может сочетаться столько качеств: целеустремленность, доброта, пытливый ум. А еще говорят, что человек - слабое существо. Мы благодарим Лизу и Настю за беседу и желаем всегда оставаться самими собой. Пусть "Москва қазақша" будет началом чего-то большого и обязательно с продолжением.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549489020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Правительстве состоялось заседание Межведомственной госкомиссии по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилом секторе
- По поручению Президента при Правительстве РК создана рабочая группа
- Кадровые перестановки
- Президент предполагает, а народ располагает
- О мерах поддержки аграрного сектора и повышения финансовой устойчивости АО "Цеснабанк"
- Планируется ввести около 120 проектов на сумму 1,1 трлн. тенге с созданием 20 тыс. рабочих мест
- Дулатинская операция: как советские пограничники разбили Китай в Казахстане
- Ротшильды и Сыны Завета
- Об уважении врагов народа
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  