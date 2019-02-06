США превращают международные институты в оружие против КНР, - А.Комраков

09:07 07.02.2019 Новый глава Всемирного банка положит конец "особому положению" Поднебесной



В среду вечером Дональд Трамп должен был выдвинуть кандидатуру на должность главы Всемирного банка (ВБ). Еще в понедельник газета Politico со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации сообщила, что Трамп выдвинет замминистра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса. В работе ВБ участвуют 189 стран. Китай, по мнению американцев, пользуется особыми льготами в этом банке. И новый глава должен покончить с этой практикой.



62-летний Дэвид Мэлпас не раз выступал в Конгрессе США с резкими заявлениями в отношении Китая. И этот факт стал основанием для выводов, что Всемирный банк при новом руководителе превратится в оружие США против Китая.



Еще в конце 2017 года Мэлпас обращал внимание Конгресса, что Китай является крупнейшим кредитополучателем. В это время ВБ выделял Пекину кредит на 2,4 млрд долл. При этом общий объем одолженных Китаю средств увеличился до 13,3 млрд долл., что, по мнению Мэлпаса, нарушает мандат ВБ. Ему не нравится, что Поднебесная находится на особом положении, написала Washington Post (WP).



Мэлпас выдвигал претензии и к прозрачности кредитов, которые Китай предоставляет другим странам. Объем кредитов, выданных Пекином развивающимся странам в рамках инициативы "Один пояс – один путь", достигает 1 трлн долл. Мэлпас подчеркивал, что многие кредиты Китай предоставляет странам с чрезмерным уровнем долга и с низким качеством проектов, под которые берутся деньги. В частности, за аренду на 99 лет убыточного шри-ланкийского порта Китай готов был дать в долг 1,2 млрд долл. Высокоскоростные магистрали американцы также считают заведомо убыточными, они не смогут выжить без субсидий правительства. Приводит газета и объем инвестиций Пекина в Венесуэлу – свыше 60 млрд долл., которые также не принесли экономической выгоды.



Накануне выдвижения нового кандидата на пост главы ВБ Трамп призвал Китай "положить конец несправедливым приемам в торговле с США". Он напомнил, что сейчас идет работа над новой торговой сделкой между США и Китаем, после того как страны обменялись мощными ударами с помощью торговых пошлин (см. "НГ" от 24.01.19). "Мы недавно ввели тарифы на китайские товары на сумму 250 млрд долл. и теперь получаем миллиарды долларов в месяц от страны, которая не давала нам и цента", – заявил Трамп, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны". При этом он заявил, что винит за это не Китай, а прежних лидеров и представителей США, которые допустили это в прошлом.



Он отметил, что новое соглашение должно включать "подлинные структурные изменения", чтобы положить конец несправедливым торговым практикам, сократить американский торговый дефицит и защитить американские рабочие места. "Мы дали понять Китаю, что после многих лет кражи нашей интеллектуальной собственности, благосостояния США и рабочих мест этому пришел конец", – заявил Трамп.



Эксперты сомневаются, что именно Всемирный банк сможет стать мощным инструментом борьбы США с попытками КНР стать мировым технологическим и в целом экономическим лидером. Кроме того, отказ от сотрудничества с Поднебесной может в перспективе привести к снижению роли банка в огромном, стремительно развивающемся регионе.



По мнению директора по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослава Кабакова, ни Китай, ни тем более Россия никак не пострадают от противостояния с ВБ, однако это не отменяет других усилий США по сдерживанию Поднебесной. "Ни у РФ, ни у КНР нет серьезных программ, зависящих от международных соглашений с третьими сторонами, так что никакие их программы не пострадают от противостояния с ВБ. Однако Китай пострадает очень сильно, и никакая "международная организация" США здесь не нужна – для этого есть много других ресурсов. Несложно заставить Китай соблюдать подписанные соглашения по ВТО (например, не воровать интеллектуальную собственность, по которой претензии американцев составляют порядка 500 млрд долл. в год, дикая сумма)", – рассуждает эксперт.



"На внутренние процессы в КНР политика ВБ оказать сильного влияния не сможет, – сказал "НГ" президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. – Более уязвимыми могут оказаться зарубежные проекты КНР. Та же программа "Один пояс – один путь" подразумевает активное финансирование инфраструктурных проектов в развивающихся странах, которые входят в эту программу. Если США будут использовать ресурс ВБ в торговом противостоянии с КНР, то банк теоретически может сократить свое финансирование тех же стран, и это может замедлить реализацию китайской программы".



По данным Манкевича, в 2017 году Всемирный банк предоставил Китаю 2,47 млрд долл., и эта сумма оказалась самой большой с 1998 года. "Объем зарубежного финансирования, выделенный Китаем в 2014 году (более поздних данных официально не приводилось), составил 37,3 млрд долл. Учитывая рост интенсивности программ, реализуемых Пекином в рамках проекта "Один пояс – один путь", сумма зарубежного финансирования с 2014 года могла значительно вырасти. Таким образом, Китай вполне будет способен обойтись и без финансирования ВБ, перенаправив часть зарубежных инвестиций на внутренние проекты", – считает Манкевич.



По мнению эксперта, ВБ и без того стремительно теряет контроль над регионами Азии и Африки, куда выходят финансовые институты Китая, и этот факт уже давно вызывает беспокойство и самого ВБ и МВФ. В 2014 году Китай создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), который позиционировался как альтернатива ВБ и японскому Азиатскому банку развития. Впрочем, там отмечали, что средства АБР и Всемирного банка направляются н6.02.2019 19:59:00



США превращают международные институты в оружие против КНР

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Новый глава Всемирного банка положит конец "особому положению" Поднебесной

Анатолий Комраков



Тэги: сша, трамп, всемирный банк, китай, льготы, кредиты



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сша, трамп, всемирный банк, китай, льготы, кредиты Бывшего президента Всемирного банка Джима Ен Кима (слева) обвиняли в слишком рьяной поддержке идей председателя КНР Си Цзиньпина. Фото Reuters

В среду вечером Дональд Трамп должен был выдвинуть кандидатуру на должность главы Всемирного банка (ВБ). Еще в понедельник газета Politico со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации сообщила, что Трамп выдвинет замминистра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса. В работе ВБ участвуют 189 стран. Китай, по мнению американцев, пользуется особыми льготами в этом банке. И новый глава должен покончить с этой практикой.



62-летний Дэвид Мэлпас не раз выступал в Конгрессе США с резкими заявлениями в отношении Китая. И этот факт стал основанием для выводов, что Всемирный банк при новом руководителе превратится в оружие США против Китая.



Еще в конце 2017 года Мэлпас обращал внимание Конгресса, что Китай является крупнейшим кредитополучателем. В это время ВБ выделял Пекину кредит на 2,4 млрд долл. При этом общий объем одолженных Китаю средств увеличился до 13,3 млрд долл., что, по мнению Мэлпаса, нарушает мандат ВБ. Ему не нравится, что Поднебесная находится на особом положении, написала Washington Post (WP).



Мэлпас выдвигал претензии и к прозрачности кредитов, которые Китай предоставляет другим странам. Объем кредитов, выданных Пекином развивающимся странам в рамках инициативы "Один пояс – один путь", достигает 1 трлн долл. Мэлпас подчеркивал, что многие кредиты Китай предоставляет странам с чрезмерным уровнем долга и с низким качеством проектов, под которые берутся деньги. В частности, за аренду на 99 лет убыточного шри-ланкийского порта Китай готов был дать в долг 1,2 млрд долл. Высокоскоростные магистрали американцы также считают заведомо убыточными, они не смогут выжить без субсидий правительства. Приводит газета и объем инвестиций Пекина в Венесуэлу – свыше 60 млрд долл., которые также не принесли экономической выгоды.



Накануне выдвижения нового кандидата на пост главы ВБ Трамп призвал Китай "положить конец несправедливым приемам в торговле с США". Он напомнил, что сейчас идет работа над новой торговой сделкой между США и Китаем, после того как страны обменялись мощными ударами с помощью торговых пошлин (см. "НГ" от 24.01.19). "Мы недавно ввели тарифы на китайские товары на сумму 250 млрд долл. и теперь получаем миллиарды долларов в месяц от страны, которая не давала нам и цента", – заявил Трамп, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны". При этом он заявил, что винит за это не Китай, а прежних лидеров и представителей США, которые допустили это в прошлом.



Он отметил, что новое соглашение должно включать "подлинные структурные изменения", чтобы положить конец несправедливым торговым практикам, сократить американский торговый дефицит и защитить американские рабочие места. "Мы дали понять Китаю, что после многих лет кражи нашей интеллектуальной собственности, благосостояния США и рабочих мест этому пришел конец", – заявил Трамп.



Эксперты сомневаются, что именно Всемирный банк сможет стать мощным инструментом борьбы США с попытками КНР стать мировым технологическим и в целом экономическим лидером. Кроме того, отказ от сотрудничества с Поднебесной может в перспективе привести к снижению роли банка в огромном, стремительно развивающемся регионе.



По мнению директора по стратегии инвестиционной компании "Финам" Ярослава Кабакова, ни Китай, ни тем более Россия никак не пострадают от противостояния с ВБ, однако это не отменяет других усилий США по сдерживанию Поднебесной. "Ни у РФ, ни у КНР нет серьезных программ, зависящих от международных соглашений с третьими сторонами, так что никакие их программы не пострадают от противостояния с ВБ. Однако Китай пострадает очень сильно, и никакая "международная организация" США здесь не нужна – для этого есть много других ресурсов. Несложно заставить Китай соблюдать подписанные соглашения по ВТО (например, не воровать интеллектуальную собственность, по которой претензии американцев составляют порядка 500 млрд долл. в год, дикая сумма)", – рассуждает эксперт.



"На внутренние процессы в КНР политика ВБ оказать сильного влияния не сможет, – сказал "НГ" президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. – Более уязвимыми могут оказаться зарубежные проекты КНР. Та же программа "Один пояс – один путь" подразумевает активное финансирование инфраструктурных проектов в развивающихся странах, которые входят в эту программу. Если США будут использовать ресурс ВБ в торговом противостоянии с КНР, то банк теоретически может сократить свое финансирование тех же стран, и это может замедлить реализацию китайской программы".



По данным Манкевича, в 2017 году Всемирный банк предоставил Китаю 2,47 млрд долл., и эта сумма оказалась самой большой с 1998 года. "Объем зарубежного финансирования, выделенный Китаем в 2014 году (более поздних данных официально не приводилось), составил 37,3 млрд долл. Учитывая рост интенсивности программ, реализуемых Пекином в рамках проекта "Один пояс – один путь", сумма зарубежного финансирования с 2014 года могла значительно вырасти. Таким образом, Китай вполне будет способен обойтись и без финансирования ВБ, перенаправив часть зарубежных инвестиций на внутренние проекты", – считает Манкевич.



По мнению эксперта, ВБ и без того стремительно теряет контроль над регионами Азии и Африки, куда выходят финансовые институты Китая, и этот факт уже давно вызывает беспокойство и самого ВБ и МВФ. В 2014 году Китай создал Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), который позиционировался как альтернатива ВБ и японскому Азиатскому банку развития. Впрочем, там отмечали, что средства АБР и Всемирного банка направляются на любые проекты, начиная от окружающей среды и заканчивая гендерным равенством, а китайский банк сконцентрирован на инфраструктурных проектах.



"Маловероятно, что акционеры Всемирного банка добровольно прекратят финансирование развивающихся стран, входящих в сферу программы "Один пояс – один путь" и допустят дальнейшее увеличение роли Китая на этих рынках", – считает Манкевич. Кабаков полагает, что в целом борьба за мировое лидерство между США и Китаем может сказаться и на РФ. "Военные начнут гонку вооружений №2. По факту этот процесс уже начался года 4 назад", – сказал "НГ" Кабаков.. а любые проекты, начиная от окружающей среды и заканчивая гендерным равенством, а китайский банк сконцентрирован на инфраструктурных проектах.



"Маловероятно, что акционеры Всемирного банка добровольно прекратят финансирование развивающихся стран, входящих в сферу программы "Один пояс – один путь" и допустят дальнейшее увеличение роли Китая на этих рынках", – считает Манкевич. Кабаков полагает, что в целом борьба за мировое лидерство между США и Китаем может сказаться и на РФ. "Военные начнут гонку вооружений №2. По факту этот процесс уже начался года 4 назад", – сказал "НГ" Кабаков..



6.02.2019

Анатолий Комраков Источник - ng.ru

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