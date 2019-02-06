|КырСовбез готовит бумажки для привлечения к уголовной ответственности бывшего президента Атамбаева
09:08 07.02.2019
Алмазбека Атамбаева могут привлечь к уголовной ответственности
Для привлечения к уголовной ответственности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева необходимо принять соответствующие законы. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.
По его словам, нельзя исключить возможность возбуждения уголовного дела против бывшего главы государства.
"Если Жогорку Кенеш примет соответствующий законопроект, в рамках уголовных расследований может быть рассмотрена ответственность Алмазбека Атамбаева", - сказал глава Совбеза Кыргызстана.
Дамир Сагынбаев уточнил, что уголовное преследование может быть возобновлено, если в ходе того или иного суда обвиняемые или свидетели дадут прямые или косвенные показания в адрес экс-президента.
"Мы не можем исключить, что обвиняемые могут дать какие-то показания", - пояснил он.
Ранее депутаты Жогорку Кенеша предложили применить к экс-руководителям страны ту же норму, что и к действующим, то есть лишать их неприкосновенности через Жогорку Кенеш.
7 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА