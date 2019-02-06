КырСовбез готовит бумажки для привлечения к уголовной ответственности бывшего президента Атамбаева

09:08 07.02.2019

Алмазбека Атамбаева могут привлечь к уголовной ответственности



Для привлечения к уголовной ответственности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева необходимо принять соответствующие законы. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.



По его словам, нельзя исключить возможность возбуждения уголовного дела против бывшего главы государства.



"Если Жогорку Кенеш примет соответствующий законопроект, в рамках уголовных расследований может быть рассмотрена ответственность Алмазбека Атамбаева", - сказал глава Совбеза Кыргызстана.



Дамир Сагынбаев уточнил, что уголовное преследование может быть возобновлено, если в ходе того или иного суда обвиняемые или свидетели дадут прямые или косвенные показания в адрес экс-президента.



"Мы не можем исключить, что обвиняемые могут дать какие-то показания", - пояснил он.



Ранее депутаты Жогорку Кенеша предложили применить к экс-руководителям страны ту же норму, что и к действующим, то есть лишать их неприкосновенности через Жогорку Кенеш.



7 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА