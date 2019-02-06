Бреттон-вудское братство. Ротшильды и Сыны Завета, - Мих. Хазин

09:23 07.02.2019

почему в США последние лет 15 активно преследуются структуры, принадлежащие империи Ротшильдов?



Некоторые глобальные проекты обнаружить достаточно легко. Всем понятно, что есть бреттон-вудская система с ее институтами и источником богатства (эмиссия доллара), всем известно, что бенефициаром этой системы является транснациональная финансовая элита (цифры перераспределения прибыли в мировой экономики в ее пользу, которые выросли в 10 раз за сто лет тоже не секрет), не известно только кто персонально там "рулит". Но это и понятно, экономическая аналитика куда более прозрачна, чем вопросы властных группировок и персональный состав элиты.



С некоторыми другими проектами тоже все относительно понятно, хотя и здесь персональные вопросы всегда самые запутанные (интриги в Политбюро ЦК КПСС разбирают до сих пор). Но есть несколько тем, которые вызывают реальный интерес, но точных знаний по ним нет. И сейчас я попытаюсь сформулировать несколько вопросом по этим темам.



Итак, почему в США последние лет 15 активно преследуются структуры, принадлежащие империи Ротшильдов?



Агрессивная атака на банк HSBC, который на уровне Конгресса обвиняли в покровительстве торговли наркотиками (в устах американцев, которых ловили за руку что во Вьетнаме, что в Таиланде, что в Афганистане, что в Колумбии, такие обвинения звучат особенно цинично и пошло, но "что позволено Юпитеру, не позволено быку"), проблемы нефтяной компании BP, да много еще было историй!



Зачем та же BP, которая получила хороший кусок российской нефтянки в лице компании ТНК, поменяла "своих в доску" олигархов 90-х на дружбу с, я не побоюсь этого слова, Игорем Ивановичем Сечиным и вступила в альянс с "Роснефтью"? Причем известный олигарх Вексельберг даже вслух говорил, как ему это не нравится:



"Пока я глава ТНК-ВР, я уважаемый в мире человек. А если я свои акции продам, я просто обычный богатый еврей…"



Почему газета "Гардиан" (близкая к той же империи Ротшильдов) все время печатает какие-то странные утечки и выдает не совсем корректную с точки зрения интересов транснациональных финансистов информацию? Напомним, что именно "Гардиан" первая написала о шансах Глазьева стать председателем Центробанка России после ухода Игнатьева. Именно она сейчас устроила скандал с антироссийскими "защитниками" свободы и демократии. И много еще за ней таких странных историй.



Еще один вопрос. Кому выгодно выводить Великобританию из состава ЕС? Представителям "Западного" глобального проекта, которые контролируют Брюссель целиком и полностью? А зачем им это? Старым британским аристократам? Которые решили порвать с континентальной аристократической элите, которая рвется заменить либералов у руля государственных машин государств Западной Европы? Вот конфликт 1936 года был понятен и очевиден, Капиталистический проект оттеснял от руля Британской империи проект "Западный". Все понятно и очевидно. А сейчас?



И один из вариантов ответа на этот вопрос состоит в том, что в реальности, с XVII века, когда финансовая элита Голландии в процессе так называемой "Славной" революции (когда был свергнут с престола последний самостоятельный представитель династии Стюартов), в Великобритании доминирует Иудейский глобальный проект… В то время он кооперировался с проектом Капиталистическим (и благополучно боролся с Католическим), затем стал тяготеть к "Западному"… Но всегда пытался сохранять серьезную самостоятельность.



Вспомним, что говорит Андрей Девятов, про "планировщика". По его мнению он сидит в Лондоне, который представляет концептуальная группа, именуемая в нашем проекте "Мост в будущее" как "Сыны Завета". И если предположить, что Британская империя строилась именно в этом направлении, если вспомнить, какие у нее всегда были сложные отношения с США (вплоть до ряда войн на начальном этапе существования последних), если вспомнить, как жестко Рузвельт "ломал" Британскую империю (а Черчилль, по большому счету, ему помогал), то получается довольно убедительная картина.



С момента "Славной" революции до 1936 года Британскую империю возглавляла элита Иудейского глобального проекта (я сейчас не буду вдаваться в детали того, какие у нее идеологические приоритеты). Финансовый механизм они контролировали другой, не процентный. Ротшильды, как наиболее известная часть финансовой элиты Британской империи (как Черчилль был фронтменом "Западного" проекта на ее территории, хотя, быть может, вовсе не был там самым главным человеком), получили свою долю от эмиссии (вспомним роль Дж.П.Моргана старшего при создании ФРС, а его связь с банковским домом Ротшильдов общеизвестна). Но главным их инструментом было установление системы цен на своей территории, вспомним, как с ними в этом плане отчаянно боролся Наполеон.



То есть, их главный инструмент не эмиссия доллара, а контроль над золотом ("лондонский фиксинг"!), а сами они не "проценщики", а "оценщики"! Именно через оценку они получают свою долю в мировом богатстве.



В 1936 году "Западный" проект в Британской империи победил (возможно как раз потому, что поделился эмиссионным доходом), а сейчас идет обратный процесс, бывшая элита Британской империи, политически возглавляемая Виндзорами, а финансово - теми же Ротшильдами, взяла реванш. Потому и брекзит. Нужно выйти из-под контроля Брюссельской бюрократии, плотно лежащей под "Зпадным" проектом. Потому и проблемы с Трампом, он представляет проект Капиталистический. Потому и заигрывания с Путиным и Россией - она пока на распутье, выбор проекта еще не сделан.



Если исходить из такой логики, то очень многие политические коллизии последних десятилетий становятся понятными (например, есть мнение, что первым человеком на посту президента США, который представлял не "Западный" проект, был Обама, и он как раз был поставлен Иудейским проектом). Правда, возникают и новые вопросы. В общем, я был бы благодарен читателям, если бы они эту тему подробно обсудили, я обещаю тоже участвовать.



Михаил Хазин

6.02.19