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Трампа похоронят под Каракасом, а американскую военную мощь – в джунглях Латинской Америки, - К.Душенов
09:27 07.02.2019

Последнее время далекая от России Венесуэла остается в центре мировой политики. Некоторые эксперты считают, что от исхода политического кризиса в этой стране зависит – ни больше, ни меньше – мировой, глобальный баланс сил на многие годы. Дело в том, что международный авторитет США в XXI веке резко упал. Это стало следствием целого ряда военно-стратегических неудач Вашингтона в Афганистане, Ираке и, конечно, в Сирии, где ничтожная по численности военная группировка российских войск сумела поломать все планы Пентагона и, по сути дела, выбить из игры Вашингтон, потерявший какую-либо возможность серьезно влиять на события в регионе.

Теперь, если Америка не сумеет навязать свою волю даже Венесуэле, дальнейшее крушение геополитического могущества Дяди Сэма станет необратимым. Поэтому для США поддержка государственного переворота в этой латиноамериканской стране, это своего рода "последний и решительный бой", от исхода которого зависит слишком много, чтобы его можно было проиграть.

Но каковы реальные возможности Вашингтона в этой борьбе? После того, как молниеносного государственного переворота в Венесуэле не произошло, в Белом Доме поняли, что признать свою марионетку Гуайдо "президентом" страны – это в лучшем случае полдела. Армия осталась на стороне законного правительства, да к тому же, президент Николас Мадуро продолжает пользоваться поддержкой значительной части общества. Тогда, недолго думая, американцы начали подсчитывать, сколько солдат потребуется им для успешной атаки на непокорного Мадуро, для его свержения и успешного завершения государственного переворота. Подсчитали и прослезились…

Сперва советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон как бы "случайно" появился перед журналистами с блокнотом, в котором было написано: "5 000 солдат в Колумбию", с территории которой, по мысли Болтона, и должно начаться вторжение в соседнюю Венесуэлу. Впрочем, большинство экспертов почти сразу назвали эту цифру заведомо недостаточной. Например, аналитик газеты Times Майкл Эванс, опираясь на опыт предыдущих американских операций, посчитал, что для проведения успешного вторжения понадобится никак не менее 25 000 военнослужащих.

Но и эта цифра, при внимательном рассмотрении, тоже занижена в разы. Для примера, давайте сравним Ирак 2003 года, для вторжения в который США пришлось сколотить коалицию из десятка стран-союзников, насчитывавшую аж 350 тысяч военнослужащих, и современную Венесуэлу.

Население Ирака составляло в 2003 году около 35 млн. чел. В Венесуэле сейчас проживает около 32 млн. жителей. При этом территория Венесуэлы – почти миллион квадратных километров – в два раза больше территории Ирака. Кроме того, большая часть Ирака – это ровные, как стол, пустыни и полупустыни, а Венесуэла – это горы и джунгли, воевать в которых гораздо сложнее.

Армия Саддама Хусейна в 2003-м году составляла около 300 тысяч человек. Вооруженные силы Венесуэлы в два раза меньше – 150 тысяч, зато в отличие от войск Ирака, истощенного многолетними санкциями и оружейным эмбарго, у Николаса Мадуро под рукой вполне современные войска, вооруженные по большей части лучшим в мире российским оружием, которое мы обильно поставляли Венесуэле в течение последних лет. Это и модернизированные танки Т-72Б1В, и ударные вертолеты Ми-35М2, и самолеты Су-30МК, и системы противовоздушной обороны С-300ВМ, "Бук-М2", "Тор", "Печора-2М", способные создать мощную и многоуровневую, эшелонированную оборону на дистанциях до 250 и высотах до 30 километров.

Значительная часть офицерского состава Венесуэлы тоже проходила обучение в России. А ее рядовой состав набран из социальных низов, где антиамериканские настроения весьма сильны. Логично предположить, что такая армия будет вести войну против иностранных интервентов упорно и беспощадно. Так что для вторжения Вашингтону нужны не 5 000 болтоновских военнослужащих в Колумбии, и даже не 25 000, о которых говорит аналитик Times Майкл Эванс. Нет! Для гарантированного успеха США должны будут сколотить группировку из, минимум, сотни тысяч солдат, которые готовы воевать в горах и джунглях против армии, вооруженной танками, ракетами и самолетами, которые не уступают их собственному оружию.

В современных условиях для Вашингтона это совершенно нереальная задача! Трамп, со всеми своими лозунгами о прекращении дорогостоящих заморских войн, со всеми своими внешне- и внутриполитическими проблемами, до окончания своего президентского срока не сможет наскрести и половину требуемых сил. Единственный шанс Вашингтона – подкупить армейскую верхушку Венесуэлы, создать президенту Мадуро максимум финансовых сложностей, обострить социально-экономическую ситуацию в стране, спровоцировать крах экономики и настоящую гражданскую войну, и уже потом выступить в качестве военного и финансового спонсора одной из сторон.

По сути дела, американцы вынуждены признать, что единственным и последним их оружием, которое пока еще может сработать, являются не пушки и танки, а доллар. Но если и это не удастся, тогда крах геополитического влияния США станет необратимым! И могильщиками этого влияния в далекой Венесуэле выступят русские самолеты и комплексы противовоздушной обороны.

Мы русские, с нами Бог! Господи, благослови!

Константин Душенов
5.02.19

Источник - zavtra.ru
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