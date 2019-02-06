Афганистан хотят сделать исламским без ИГ. Афганские политики и талибы подписали декларацию в Москве

09:35 07.02.2019

В Москве завершилась встреча влиятельных афганских политиков, не представляющих власти в Кабуле, и делегации запрещенного в России движения "Талибан". Итогом встречи стало подписание декларации, в которой стороны заявили о поддержке договоренностей о полном выводе из Афганистана американских войск. Участники встречи также согласились с тем, что с территории Афганистана не должна исходить угроза другим странам, в кулуарах пояснив "Ъ", что речь идет в том числе о террористах "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Кроме того, принято решение "как можно скорее" провести второй раунд "Межафганского диалога". Местом конференции может стать Доха.



Второй день конференции "Межафганский диалог", проходившей в московском "Президент-отеле", был организован намного лучше первого (об открытии встречи см. "Ъ" от 6 февраля).



Ровно в десять утра участники удалились в зал для совещания в закрытом режиме. Во второй день работы конференции к ее участникам присоединился бывший советник президента Ашрафа Гани Ахмадзая по вопросам национальной безопасности, а теперь его оппонент Мохаммад Ханиф Атмар.



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Из-за неотложных дел господин Атмар не вылетел из Кабула прямым рейсом в понедельник, как сделали многие другие участники встречи, и был вынужден добираться до Москвы с пересадкой, что заняло весь первый день конференции. В результате к среде в Москве оказались экс-президент Афганистана Хамид Карзай, лидер партии "Исламское движение Афганистана" Ата-Мохаммад Нур, бывший вице-президент Мохаммад Юнус Кануни и второй заместитель главы правительства Хаджи Мохаммад Мохакик - он тоже был отправлен в отставку, но пытается ее оспорить. Напомним, что во встрече также участвовала расширенная делегация "Талибана" - не только представители политического офиса организации в Дохе, но и несколько талибов из Кабула, отказавшихся от вооруженной борьбы.



Этих людей можно назвать оппонентами нынешнего президента Ашрафа Гани Ахмадзая, и неудивительно, что его реакция на московскую конференцию была резко негативной - в заявлении его канцелярии она была названа "собранием жаждущих власти".



Однако лидер таджикской общины Афганистана Ата-Мохаммад Нур заявил "Ъ", что осуждение президента Гани "участникам встречи безразлично". "Жадные люди - это те, кто держится за свое кресло. А приход мира в страну ставит их интересы под угрозу",- сказал "Ъ" Ата-Мохаммад Нур.



Во время вчерашних переговоров в закрытом режиме стороны поняли, что сходств в их взглядах больше, чем противоречий, и поэтому рабочая группа, скорее всего, согласует общую декларацию к концу дня.

Однако примерно в 19:30 делегация "Талибана" в полном составе вышла из зала, вызвала лифт и какое-то время постояла в нем. Закрыться двери не смогли, им мешали многочисленные фотографы. Впрочем, так никуда и поехав, талибы вышли из лифта и вернулись в зал заседания.



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"Все отлично",- сказал "Ъ" заместитель главы катарского офиса организации Абдусалам Ханифи, держа в руке свернутый листок с текстом на пушту, судя по всему, черновик декларации. Однако что именно согласовали переговорщики, стало известно еще через час. "Главным достижением была договоренность о межафганских переговорах с участием всех сторон,- сказал "Ъ" Ханиф Атмар.- Ключевой также является поддержка продолжающихся усилий американцев и талибов в Дохе. Это прорыв, потому что впервые после 18 лет "Талибан" и афганцы согласились на межафганские переговоры. Мы также согласовали ключевые положения мирного соглашения".



Кроме того, в декларации был пункт, что "Афганистан даст обязательства не позволять использовать свою территорию против какой-либо другой страны, оставаться нейтральным по отношению к региональным и международным конфликтам" (цитата по "Интерфакс"). При этом Ханиф Атмар рассказал "Ъ", что среди угроз, с которыми афганцы собираются бороться вместе, есть и ИГ. "Ключевой элемент всех соглашений, включая сегодняшнее, это то, что в Афганистане не смогут найти убежища международные террористы, включая ИГ",- сказал он, уточнив, что интерес к борьбе с этой группировкой проявили и талибы. При этом талибы убеждены, что законы самого Афганистана должны строиться на исламском праве.



Следующая межафганская встреча будет проведена достаточно скоро - в течение нескольких недель в Дохе",- добавил господин Атмар.



Однако, как стало известно "Ъ", рассматривалась также возможность провести такую встречу в Астане или Ташкенте. Кроме того, по инициативе делегации талибов из декларации исключили пункт, обязывающий подключить к формату действующие афганские власти.



Перед Афганистаном также стоит вопрос проведения президентских выборов, которые назначены на июль, но, по мнению экспертов, выборы могут и не состояться. Не было консенсуса по этому вопросу и среди участников московской встречи. Например, Ханиф Атмар, уже заявивший о своем участии в выборах, сказал "Ъ", что надеется на их проведение в срок. "Нам нужно, чтобы мирный процесс продолжался, и мы обсуждаем мирный процесс во время выборов",- пояснил он.



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Другой влиятельный оппозиционер Ата-Мохаммад Нур дал понять, что именно мирный процесс может помешать провести президентские выборы. "Если результаты (переговоров.- "Ъ") будут положительными, мы можем перенести выборы",- сказал он "Ъ". Лидер офиса талибов в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станикзай, в свою очередь, напомнил журналистам, что движение считает предстоящие выборы "незаконными".



Российский эксперт по Афганистану Аркадий Дубнов также считает, что запланированные на июль президентские выборы с большой вероятностью могут не состояться. Главным приоритетом Москвы в проведении межафганской встречи господин Дубнов считает обеспечение мира в северных провинциях Афганистана, граничащих с постсоветскими республиками Центральной Азии. "Если России удастся консолидировать группировки, которые могут обеспечить эту безопасность, и заручиться поддержкой таких людей, как Нур, Исмаил Хан, премьер Абдулла Абдулла и отчасти Ханиф Атмар, это будет достижением",- добавил эксперт.



Кирилл Кривошеев

"Коммерсантъ" от 06.02.2019, 22:44