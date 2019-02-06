Враги народа. Совет Федерации - уголовная "малина" России, - Ю.Мухин

10:14 07.02.2019 Об уважении врагов народа



Статистика сообщает что за последние 10 лет 12 членов Совета Федерации уже были осуждены по самым разнообразным уголовным преступлениям - от создания преступных сообществ, убийств и изнасилований до коррупции и воровства. Кроме того, трое в бегах за границей и двое пока в СИЗО. Учитывая, что в Совете Федерации всего 170 членов, и то, что ворон ворону редко око выклюет, преступных тварей в этом органе власти немеряно. Но…

Но как стало понятно, слабоумные представители власти Рашки все равно введут, таки, наказание за неуважение к ним. И можно не сомневаться, что столь же слабоумные и подлые лица в должности судей, организуют реальное преследование за любое высказывание, которое подлые лингвисты за наши же деньги будут признавать неуважением к власти.

И в этих "судах" у жертвы фашизма, собственно, три пути.

- жертва может согласится с тварью-лингвистом в том, что она виновата в неуважительном отношении к власти;

- жертва может доказывать, что она власть не оскорбляла, но что-либо доказывать тварям, устроившимся судьями, изначально бесполезно;

- и, наконец, жертва может зачитать список "заслуг" власти, из которого будет следовать, что члены такой власти являются врагами народа России и их, в свою очередь, могут уважать не добропорядочные граждане России, а только враги народа России.

Ну, а поскольку попавшая в суд жертва фашистского произвола, само собой, врагом своего народа не является, посему уважать врагов народа, находящихся у власти, не имеет гражданского права.



Всех доказательств того, что члены власти в России являются врагами ее народа настолько много, что для их перечисления надо писать книгу, поэтому я буду, насколько возможно, лапидарен при составлении этого списка, но при этом никого не ограничиваю в праве дописать в список то, что он считает весомым.



СПИСОК

доказательств того, что члены власти России являются врагами народа



1. Народ России, принимая в 1993 году Конституцию России, указал в Основах конституционного строя (статье 3 Конституции), что народ собирается непосредственно сам осуществлять свою власть при помощи референдумов. Но члены власти, вопреки конституционной воле народа, за 26 лет не дали народу провести ни единого общероссийского референдума и даже посадили в тюрьму организаторов референдума из Инициативной группы по проведению референдума "За ответственную власть". Так с народом могут поступать только враги народа.

2. Народ России, принимая в 1993 году Конституцию России, указал в Основах конституционного строя (статье 3 Конституции), что государственными органами власти являются только те органы, кому народ вручит власть на свободных выборах, а в статье 10 указал, что органы государственной власти не могут зависеть друг от друга. Причем, в статье 16 Основ конституционного строя установил: "Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации".

Вопреки этим положениям Основ конституционного строя, такие органы государственной власти, как суды, не избираются народом, а судьи назначаются Президентом, в результате так называемые "судьи" служат не народу и конституции, а тем лицам, с помощью которых они сумели устроится судьей. Но даже при таком явном отсутствии в России судебной власти, лица у власти 26 лет не меняют это положение и не приводят его в соответствие с Основами конституционного строя. Примером последствий такого назначения судей, являются судьи Москвы, которые фальшивыми постановлениями о привлечении переводчиков, только в 2014 году помогли украсть из бюджета более 300 миллионов рублей назначившими их в должности судей руководителям Судебного департамента Москвы Липезину и Лопатиной.

Лишить народ судебной власти, источником которой должен является народ, могут только враги народа.

3. Народ России, принимая в 1993 году Конституцию России, указал в Основах конституционного строя (статье 3 Конституции), что народ избирает органы государственной власти на свободных выборах. Лица у власти свободных выборов не проводят и по этой причине являются врагами народа.

4. В июле 2007 года журнал Счетной палаты РФ "Финансовый контроль" подвел итоги деятельности лиц, находящихся у власти с 1991 года:

"Национальный доход России в 1991-1993 гг. уменьшился на 40% (а в военные 1941-1945 гг. лишь на 23%). По оценке Минэкономразвития, за годы ельцинских реформ из России было вывезено свыше 210 млрд. долларов. По некоторым же другим данным -700 млрд. долларов, то есть десять годовых бюджетов ельцинской России. Производство сократилось вдвое, а численность россиян, выброшенных за черту выживания, увеличилась более чем в два с половиной раза.

По прогнозам демографов, к концу XXI века население Земли увеличится вдвое. А в России через 70 лет останется в лучшем случае 100 млн. человек. При этом русские уже не будут составлять большинства населения страны. Смертность здоровых мужчин сопоставима с потерями СССР в Отечественной войне.

Список утрат можно продолжить, но и без того ясно, что в мирное время (в отличие от военного) они были неоправданными, а значит, и более глубокими и невосполнимыми.

В первые послевоенные годы промышленность и благосостояние населения благодаря ненавистной нашим либералам плановой экономке стали быстро расти, прилавки магазинов наполнялись и цены снижались, но после шоковой терапии страна не может оправиться до сих пор".

Нанести народу России численно превосходящие людские и материальные потери по сравнению с теми потерями, которые были нанесены фашистскими полчищами в войне, длившейся 4 года, могли только враги народа.

5. В 1946 году лица, находившиеся у власти фашистской Германии, за нанесение потерь всеми миру и, главным образом, СССР, были осуждены Нюрнбергским военным трибуналом и повешены. Не судить, не повесить и оставить безнаказанными лиц, нанесших народу России с 1991 года ущерб больший, нежели нанесла гитлеровская клика за 4 года войны, могли только враги народа России.

6. В 2016 году СМИ сообщили:

"Компании с госучастием почти не приносят прибыли. К такому выводу пришли эксперты контрольно-ревизионного управления президента (КРУ). Проверка показала: из 1700 предприятий, где у государства есть доля собственности, существенную прибыль приносят лишь 12. При этом порядка 340 компаний находится в стадии банкротства. А более 210 предприятий работают в убыток. В прошлом году государству пришлось возместить им 36 млрд рублей".

В следующем 2017 году:

"Около трети государственных программ признаны неэффективными самим правительством, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Само правительство в своих документах говорит о том, что институт государственных программ не состоялся. Треть государственных программ, которые сейчас реализуются, самим правительством признаны неэффективными", - сказала она"".

Передать государственную собственность под управление лиц, не способных ею управлять и способных государственную собственность только разорять или продавать, могут исключительно враги народа.

7. Одновременно разоряется и частый бизнес. Так, в 2015 году Президент В. Путин в своем послании Федеральному собранию похвастался: "За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, еще 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес".

То есть, президент, не стесняясь, ликовал, что назначенные им в должность Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета и судьи в 2014 году с целью вымогательства денег у бизнесменов разорили свыше 160 тысяч предприятий экономики России. Это люди Президента с помощью судей возбуждали дела против невиновных бизнесменов, делали обыски, не давали бизнесменам работать, после чего получали от бизнеса взятки и закрывали уголовное дело. А бизнесмены останавливали свои предприятия и бросали работать. И в следующем году бизнес-омбудсмен Б. Титов сообщил, что в 2015 году люди Бастрыкина и Чайки завели таких липовых уголовных дел уже не 200, а 230 тысяч, из которых до суда по-прежнему дошло не более 15% дел.

Наблюдать и не принимать меры против разоряющих Россию беснующихся банд Президента Путина, могут только враги народа.

8. 27 апреля 2018 года председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности В. Бондарев сообщил об итогах безнаказанного беснования банд Путина: "По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики".

Не принимать меры против увода из России принадлежащих народу денег могут только враги народа.

9. Военный бюджет у СССР в 1988 году оценивался в 319 миллиардов долларов, а военный бюджет США - в 293 миллиарда. Был паритет, и США боялись нагло прыгать на СССР и, соответственно, на Россию.

В 2018 году расходы США на оборону составляли 700 миллиардов долларов. А в России 46 миллиардов, причем, за пять лет расходы на оборону уменьшены вдвое! Теперь уже не только англичане и французы безо всяких НАТО в одиночку сильнее России, но и Саудовская Аравия.

Оставить Россию безоружной и позволить вооружать ее хвастливыми мультфильмами могут только враги народа.

10. В Венесуэле, в 2015 году номинальный ВВП был 11936 долларов на душу населения, а в России - 8447 доллара, в 2016 году в Венесуэле - 9258 долларов на душу населения, а в России - 8928 долларов на душу.

А бюджет 146-миллионной России даже в 2017 году составил 254,0 миллиардов долларов, бюджет 30 миллионной Венесуэлы - 78 миллиарда долларов. На среднестатистическую душу получается 1700 и 2600 долларов. То есть, каждый венесуэлец от государства из доходов своей страны получал в полтора раза больше, чем гражданин России. И, тем не менее, власти России предоставили Венесуэле 17 миллиардов долларов кредита.

За счет более нищего народа кредитовать экономику более богатого народа могут только враги этого нищего народа.

11. В прошлом веке партия коммунистов под руководством В.И. Ленина установила народу России право выхода на пенсию в 60 лет мужчинам, и в 55 лет женщинам. Затем советский народ под руководством И.В. Сталина отстоял это право в войне с фашистами. В 1993 году граждане России, принимая Конституцию РФ, закрепили это свое право пунктами 1 и 2 статьи 39 "1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом", - и пунктом 2 статьи 55 Конституции: "В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина".

Но летом 2018 года Правительство и члены Федерального Собрания, осуществляя планы фашистов, приняли закон о пенсиях, в котором право выхода на пенсию граждан цинично снижено.

Игнорировать даже закрепленные Конституцией права народа могут только враги народа.

12. По данным Росстата реальные доходы граждан в 2018 году снизились и это снижение идет уже пятый год подряд. Не принимать никаких мер к оздоровлению экономики и только увеличивать, и увеличивать налоги при непрерывном обнищании граждан, могут только враги народа.

13. Всего с 1992 года по 2016 - за 24 года - из России сбежало практически 5 миллионов человек, то есть в среднем сбегало где-то около 210 тысяч в год. При этом бегство из нынешней России намного превысило даже бегство из Российской империи, которая, по численности населения была существенно больше, нежели нынешняя Россия. В 1851-1915 годах - за 64 года - от царей сбежало 4,5 миллиона человек, то есть, в среднем сбегали около 70 тысяч человек в год, а из нынешней России в среднем сбегает 210 тысяч в год.

К примеру, как сообщают выпускники Московского института электронной техники, только в США на встрече этих выпускников, работающих в "Кремниевой долине", собралось более 500 человек – это уже намного больше, чем выпускников МИЭТ, работающих в электронной промышленности нынешней России.



Создать в стране условия, невыносимые для жизни ее граждан, могут только враги народа.

Таким образом, уважать врагов народа во власти России может не гражданин России, а только враг народа России.

Вот так примерно можно ответить на обвинении в неуважении к представителям власти нынешней Рашки: "Я добропорядочный гражданин России, я не могу уважать врагов народа России".



Юрий Мухин, 6 февраля 2019 Источник - forum-msk.org

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