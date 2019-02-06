 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Между нами, нищебродами... Министр Казнацэкономики Тимур Сулейменов уверяет, что 10 лет выплачивал ипотеку
10:48 07.02.2019

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал, что в прошлом году завершил выплату 10-летнего ипотечного кредита, признав, что это достаточно тяжело, передает корреспондент Tengrinews.kz. "Я достаточно молодой человек. В прошлом году закончил выплату своего 10-летнего ипотечного кредита. В 2008 году я взял, в прошлом году выплатил, и это достаточно тяжело бывает. Обращаюсь к молодежи: нужно всегда соизмерять свои возможности", - поделился министр на круглом столе в Сенате. По его словам, потребность иметь свое жилье заложена в менталитете казахстанцев.

"Но, первое, ты привязан очень сильно. У тебя к концу, к середине периода наступает определенная психологическая усталость, потому что большую сумму своего месячного дохода ты должен отдавать на ипотеку. Поэтому нужно другими глазами на этом этапе смотреть. С учетом трудовой мобильности сегодня ты в Атырау, завтра в Павлодаре, послезавтра в Алматы. Нужно смотреть на арендное жилье другими глазами", - посоветовал Сулейменов. Большой вопрос, по его словам, касается выбора качественного жилья. "Нужно смотреть, чтобы оно было качественным, со звукоизоляцией. Поэтому по жилью надо не только на ипотеку смотреть. Удешевлять ипотеку нужно, насколько это возможно, но мы сами можем не соизмерить свои возможности и попасть в тяжелую жизненную ситуацию", - сказал министр национальной экономики.

Источник - Tengrinews.kz
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