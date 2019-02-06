Новый начальник ГУВД Бишкека Джумагазиев и другие подвижки в МВД Киргизии

11:12 07.02.2019

Назначены новые глава ГУВД Бишкека и начальники управлений МВД



В Министерстве внутренних дел Кыргызстана произошли кадровые перестановки.



Глава ведомства подписал приказ, по которому начальником Главного штаба МВД назначен Сталбек Куренкеев, а начальником управления государственной защиты свидетелей (УГЗС) МВД - Сталбек Рахманов.



Главой столичного ГУВД назначили Каната Джумагазиева.



По словам министра Кашкара Джунушалиева, кадровые перестановки связаны с совершенствованием системы управления, направлены на повышение эффективности деятельности органов внутренних дел и формирование качественно кадрового состава.



07 февраля 2019, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА