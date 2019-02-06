Как воровал экс-мэр Бишкека Ибраимов. Брал по $250 тысяч прямо в кабинете

11:15 07.02.2019

Секретарь Совета безопасности КР Дамир Сагынбаев 7 февраля на пресс-конференции рассказал об уголовных делах в отношении Албека Ибраимова.



4 уголовных дела были объединены в одно производство.



"Уголовное дело по факту поставки специзделий между ТНК "Дастан" и ОсОО "Дастан Инжиниринг" по завышенным ценам. В результате государству был причинен ущерб на общую сумму 21 млн 942 тыс. сомов. По данному эпизоду Ибраимову на основании прямых показаний, собранных по делу доказательств, предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере и коррупции. По делу также предъявлено обвинение экс-заместителю директора ОсОО "Дастан инжиниринг" Сасыбаевой и главному бухгалтеру общества Мырзабекову", - сказал секретарь Совбеза.



Как сказал Сагынбаев, по уголовному делу получены прямые доказательства о том, что Ибраимов в своем кабинете, будучи мэром города Бишкек, получал денежные средства в размере 250 тыс. долларов и 20 тыс. долларов, которые были сняты с кассы ОсОО "Дастан инжиниринг".



Остальные три эпизода, по его словам, связаны с незаконным предоставлением земельных участков на территории города Бишкек общей площадью 5 гектаров.



"По данным эпизодам также предъявлены обвинения Макенову, Мырзаканову, Тулебердиеву и трем гражданским лицам, которые были замешаны в незаконном распределении земельных участков. Следствие по делу также было завершено 28 декабря 2018 года и было направлено в суд. Судебные процессы по делу уже начались", - пояснил он.



Следующее уголовное дело, продолжил Сагынбаев, было возбуждено 11 июля 2018 года по факту незаконной трансформации земельного участка площадью более 7 гектаров.



"Ущерб государству оценивается в 5 млн 574 тыс. сомов. В ходе следствия органы прокуратуры подали в Аламединский районный суд иск о признании недействительным свидетельства о праве частной собственности, полученной Ибраимовым. 7 декабря 2018 года Аламединский районный суд признал данное свидетельство недействительным. В настоящее время следствие по данному делу завершается. Также будет передано в судебные органы", - сказал Сагынбаев.