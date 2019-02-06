Рука руку... Что объединят узб-олигарха Усманова с кремль-говоруном Песковым

11:19 07.02.2019

Пресса Британии заинтересовалась недвижимостью Татьяны Навки и Дмитрия Пескова



Газета Guardian публикует итоги совместного с центром "Досье" Михаила Ходорковского расследования. В его центре - имущество Татьяны Навки, супруги пресс-секретаря российского президента, Дмитрия Пескова. Газета утверждает, что фигуристка владеет "империей собственности" стоимостью более 10 млн долларов и строит "дворец на берегу реки" в Подмосковье.



Хотя Навка и до замужества владела значительным состоянием, из расследования, проведенного центром "Досье" вместе с Guardian, следует, что ей и ее мужу Дмитрию Пескову принадлежит больше активов, чем было известно ранее.



В расследовании говорится, что Навке удалось купить земельный участок на Рублевке за 300 млн рублей, в то время как изначально, в 2012 году, продавец участка просил за него примерно в два раза больше. Это связывают с тем, что участок ей продал некий Тимур Халдаров, связанный с Алишером Усмановым. Сам Халдаров сказал газете, что продал участок по рыночной стоимости в условиях падения цен, потому что собирался съезжать.



Халдаров подтвердил, что работает в "Металлоинвесте" Алишера Усманова. Передачу участка он подарком не считает. Усманову о сделке ничего неизвестно, сказал бизнесмен в интервью "Дождю".



Навка в переписке c Guardian заявила, что купила собственность по рыночной стоимости после резкого падения цен на недвижимость. Она добавила, что платит налоги со всех своих доходов.



Кроме того, утверждает газета, Песков и Навка планировали строительство еще одного дома на участке, принадлежавшем бизнесмену Арасу Агаларову. В ответ на вопрос журналиста о том, продолжается ли строительство дома, Навка ответила "вас это не касается".



Результаты расследования, вероятно, станут причиной вопросов о богатстве Навки и Пескова, который может извлекать выгоду из своей близости к Владимиру Путину.



В "Досье" выяснили, что в 2014 году Навка открыла три счета в цюрихском отделении Banque Internationale à Luxembourg. После замужества в 2015 году она должна была их закрыть, однако не сообщала, сделала ли это.



Также, утверждают в редакции, Навка была основательницей одной из офшорных компаний, которая упоминалась в "Панамском досье". Сама она это отрицает.