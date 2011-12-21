 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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У КырПрезидента Жээнбекова родилась очередная племяшка
11:27 07.02.2019

У Асылбека Жээнбекова родилась внучка (фото)

- Сегодня, 7 февраля, у депутата Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова родилась внучка. Отцом малышки стал старший сын парламентария Нооруз, который в начале прошлого года женился на очаровательной девушке Нурзиде.

Это первый ребенок молодой пары.

______________________

Асылбек Жээенбеков - младший брат президента С.Жээнбекова

ЖЭЭНБЕКОВ Асилбек Шарипович
/ /
[27.08.1963 - ..]
Родился в селе Биймырза Каракульжинского района Ошской области, в семье служащих. Кыргыз.

Образование высшее:
1. Кыргызский сельскохозяйственный институт им. " К.И. Скрябина"-1980-1985гг..
2. Аспирантура Кыргызского научно-исследовательского института земледелия-1987-1991гг..
3. Университет экономики и предпринимательства -1999-2002 гг..

Трудовую деятельность начал после окончания института в 1985 году в совхозе "Ак-Жар" Узгенского района агрономом-семеноводом, с 1987 по 1992 годы занимался научной деятельностью - младший научный сотрудник, затем старший научный сотрудник Кыргызской опытной станции по хлопководству и Ошской сельскохозяйственной станции. Исследования велись в области почвозащитной технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
В 1992 году по веянию времени занялся предпринимательской деятельностью
1992-1996 гг..- директор ОсОО " Шариф"
1996-2002гг..- директор ОсОО " Искен "
С 2002 по 2007 гг.- генеральный директор ОсОО "Агрозооветсервис"

Проходил стажировку:
2002 год – Албания. По развитию ассоциаций и рынка средств сельскохозяйственного производства.
2003 год - Нидерланды. Госрегулирование производства сельскохозяйственной продукции. Развитие рынка средств сельскохозяйственного производства, переработка сельскохозяйственной продукции.
2004 год - США. Маркетинг и бизнес.

С 2002 года является членом Ассоциации агробизнесменов Кыргызстана "Жер-Азыгы". С первых дней организации ААК "Жер-Азыгы" четыре раза подряд избирался председателем совета директоров. Вместе с коллегами смогли объединить в "Жер-Азыгы" агробизнесменов-предпринимателей, занимающихся поставками средств сельскохозяйственного производства и переработкой сельскохозяйственной продукции. Сплотившись в рядах ассоциации, отстаивали интересы аграрной бизнес-среды, сельхозпроизводителей. Кроме обучающих программ, ассоциация занималась внедрением новых технологий и улучшением условий ведения бизнеса в Кыргызстане. Приведем лишь несколько примеров - благодаря продвижению ассоциацией необходимых нормативно-правовых актов и законов через Правительство и Жогорку Кенеш КР, удалось создать условия для легальной поставки и использования удобрений, средств защиты растений, семян сельскохозяйственных культур. Под эгидой Ассоциации агробизнесменов Кыргызстана " Жер-Азыгы" с 2004 года в г. Ош проходит ежегодная международная аграрная выставка "Агроэкспо".

Член Социал-демократической партии Кыргызстана. Председатель координационного совета Ошской региональной организации партии.

С декабря 2007 - 2010 - депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 созыва от Социал-демократической партии Кыргызстана.

В 2010-2015 - году по списку Социал-демократической партии Кыргызстана избран депутатом Жогорку Кенеша V созыва.

С 21.12.2011 - торага (председатель) Жогорку Кенеша КР. Избран 78 голосами из 116 присутствовавших.

С 28.10.2015 - депутат Жогорку Кенеша КР VI созыва (избран как №2 списка СДПК). С 2.11.2015 - 13.04.2016 - торага (спикер) Жогорку Кенеша (Парламента Кыргызстана) VI созыва (за 114 депутатов, против - 4). Добровольно подал в отставку из-за назначения родного брата премьер-министром.

Государственный советник государственной службы 1 класса (6.12.2013)

Женат, отец шестерых детей. Старший сын - Нооруз (с 2018 - женат). Внучка (2019 г.р.)

Источник - Limon.KG
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