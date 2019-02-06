Модульный человек и его конструкторы. Кто и как переформатирует современное человечество, - И.Медведева, Т.Шишова

11:55 07.02.2019 Идеал глобалистского общества - модульный человек. Этот термин, придуманный в начале 70-х гг. XX века американским футурологом Элвином Тоффлером, не стал слишком популярным, зато его смысловая начинка уже достаточно узнаваема. По замыслу Тоффлера и его единомышленников, главной особенностью модульного человека является его повышенный конформизм, способность встраиваться в любые выгодные для него системы отношений, обстоятельства, виды деятельности. И с той же легкостью выходить из них, когда они теряют для него привлекательность.

Такой "биомодуль" лишен прочных привязанностей, моральных устоев, убеждений. Незыблемый принцип у него лишь один: "Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше". Он выраженный эгоцентрик, главная цель которого - успех в быстро меняющемся мире. А для этого необходима повышенная мобильность и готовность все время меняться: менять местожительства, работу, внешность, знакомых. Все, что угодно. Даже свой пол.



"Последовательный брак"



Ну и, само собой, семью. "Поскольку человеческие отношения становятся все более недолговечными и модульными, - писал Тоффлер еще в 1970 г., - погоня за любовью становится, пожалуй, более бешеной. Но это только временные надежды на изменение. Так как обычный брак оказывается все менее и менее способным гарантировать пожизненную любовь, мы можем ожидать открытого одобрения временных браков. Вместо женитьбы "только смерть нас разлучит", пары будут вступать в брак, зная, что отношения могут оказаться недолговечными. Они будут знать также, что когда пути мужа и жены разойдутся, когда появится слишком большое несоответствие в уровнях развития, они могут предложить друг другу расстаться без потрясения и затруднений, возможно, даже без той боли, которая сегодня сопровождает развод. И когда будет представляться возможность, они будут жениться снова и снова, и снова". Такую цепочку браков "великий футуролог" называет "последовательным браком" (в отличие от многоженства). Вот что он пишет о такой модели, вернее, модуле: "Последовательный брак - модель следующих один за другим временных браков - скроен по заказу Века Быстротечности, в котором продолжительность всех взаимоотношений человека, всех его связей с окружающей средой сократилась. Он является естественным, неизбежным результатом социального порядка, при котором автомобили сдаются в аренду, куклы отдаются в счет покупки новых, а одежда выбрасывается после одноразового использования. Это основное направление завтрашней модели брака".



Теперь уже очевидно, что футурологи, подобные Тоффлеру, Олдосу Хаксли и другим "провидцам", заранее готовили общественное сознание к переменам, запланированным "мироправителями века сего", которых принято сейчас называть глобалистами.



В 70-е гг. прошлого века, когда за многие аморальные поступки еще полагалось сажать в тюрьму, Тоффлер внушал читателям, что в будущем нас ожидают не только "последовательные браки", но и отсроченное рождение детей во имя построения карьеры, суррогатное материнство, "гомосексуальные папы", "профессиональные родители", воспитывающие чужих детей за деньги и прочие радости свободной жизни, которые тогда казались утопичными, а сегодня стараниями глобалистов все агрессивнее завоевывают жизненное пространство.



Принуждение к противоестественному



Правда, в жизни все не так идиллично, как в посулах футурологов. Они-то обещали, что человечество с облегчением вздохнет, сбросив с себя "оковы" традиционной морали и религиозных табу. И что все это будет происходить естественно, само собой, по заказу "Века Быстротечности" и, главное, добровольно: кто захочет - сбросит, кто не захочет - будет жить по-старому. Однако человеческая природа оказалась куда более консервативной, чем надеялись авторы и заказчики футурологических проектов. Большинство людей не торопилось добровольно становиться модульными, поэтому создатели "прекрасного нового мира" начали все более настойчиво и жестко их торопить. Если не удавалось с помощью идеологических манипуляций - путем откровенного принуждения, которое неразрывно связано с подавлением и запугиванием. А это, в свою очередь, характерно для полицейского государства.



Мы писали о полицейском государстве нового типа, обращая внимание на то, что его принципиальная новизна состоит в принуждении к противоестественному.



Даже при нынешнем весьма высоком уровне развращенности в обществе огромная часть населения разных стран была против легализации однополых "браков" и усыновления детей содомитами. Но на их мнение наплевали, продавив соответствующие законы. И люди теперь вынуждены под угрозой репрессий признавать такие "браки" нормой.



А посмотрите на ситуацию с мигрантами в Западной Европе. Сама по себе идея "замещающей миграции", которая обсуждалась еще в 80-е гг. прошлого века, но в широкий оборот была введена в 2000-м году (см. Доклад отдела народонаселения ООН "Замещающая миграция: является ли она решением проблем сокращения и старения населения?") - сама эта идея противоестественна. Ведь коренное население сокращается отнюдь не спонтанно, а под влиянием тщательно продуманной, изощренной политики "планирования семьи". А потом вместо того, чтобы прекратить эту антидемографическую политику и способствовать повышению рождаемости, начинают завозить мигрантов. Цель - отрыв народов от своих корней и создание "новых кочевников". Этакий глобалистский микс, смешение рас и культур.



В последнее время в политике "замещающей миграции" прослеживается еще одна противоестественная тенденция. Толпы беженцев, согнанных со своих земель путем искусственного разжигания войн, ведут себя совершенно не свойственным для их положения образом. У них откуда-то большое количество денег, они безбоязненно терроризируют местное население, бесчинствуют, безобразничают, а власти их покрывают, требуя от коренного населения "проявлять толерантность".



Расчеловеченность как основа "нового человека"



Достаточно жестко принуждают и к оскотиниванию, то есть, к атрофии нравственного чувства, стыда, хорошего вкуса, тяги к идеалу. На фоне культа успеха и денег создаются условия, при которых человек может достичь того и другого, лишь включившись в производство "низких смыслов" и извращенных ценностей, которые провозглашаются новыми эталонами. И потребителю подается недвусмысленный сигнал, на что следует ориентироваться, если не хочешь прослыть лузером и маргиналом, прозябать на обочине жизни.



Собственно, это и составляет главное содержание глобалистской "мягкой силы" - стремление превратить людей в скот и внушить им, что скотством надо гордиться, ибо только так живут сейчас настоящие люди.



Особенно ярко ускоренное формирование модульного человека проявляется в сфере семейной политики. Во многих странах уже фактический действует запрет на воспитание, поскольку приняты законы о противодействии "семейному насилию". И родители, понимая, что детей при малейшем "сигнале" могут изъять, вынуждены мириться с их приобщением к новым "ценностям". К примеру, марихуана сегодня легализована не только в ряде европейских стран, но и в США и даже в религиозно-ориентированном Израиле. Не надо быть Тоффлером, чтобы предсказать, как возрастет детско-подростковая наркомания, которая, впрочем, будет политкорректно называться "экспериментированием с психоактивными веществами".



Шок - помощник в создании биомодуля



Изъятие детей - это уже не мягкая, а весьма жесткая сила. В последние годы она применяется по всему миру для ускоренного выращивания модульного человечества. Без преувеличения можно сказать, что мы имеем дело с грандиозным социальным экспериментом. Точное число юных жертв этого эксперимента неизвестно (во всяком случае, таких данных нет в открытом доступе), но ясно, что счет идет как минимум на десятки миллионов. В 2000 году французское правительство под давлением встревоженных профессионалов обратилось к генеральному инспектору по социальным делам Пьеру Навесу и генеральному инспектору юридического отдела Брюно Катала с просьбой представить доклад о положении в судах по делам несовершеннолетних и в социальных службах, о разлучении детей с родителями. Озвученные цифры потрясали: за 18 лет во Франции было изъято порядка 2,5 миллиона детей, причем около одного миллиона - незаконно, без достаточных на то оснований.



В Финляндии, при населении 5,5 млн. человек ежегодно изымается около 10 тыс. ребятишек. При этом рождается каждый год около 60 тыс. 10 тысяч - шестая часть. Да и в России, где "все еще только начинается", в год изымается более 300 тыс. детей!



Насильственно оторванный от родных и помещенный в незнакомую среду ребенок испытывает страшный шок. А в состоянии шока даже взрослого человека достаточно легко сломать, зомбировать, - словом, подчинить чужой воле. "Тоска на сердце человека подавляет его", - говорится в "Притчах Соломона" (Притч. 12:25). А тут не только тоска по близким, но еще и чувство запредельного ужаса. Не случайно у многих детей, оказавшихся в такой ситуации, появляются признаки аутизма, возникают задержки развития и эмоциональная притупленность. То есть, как раз такие качества, которые необходимы для конструирования модульного человека. Ведь для того, чтобы с легкостью разрывать или вообще не устанавливать связи, менять жен, мужей, пол, друзей-приятелей, города и страны, профессии, взгляды и многое другое, требующее сердечного участия, нужно стать тупым и бесчувственным. Главное - оставаться в тренде, быть вписанным, успешным, то есть, успеть встроиться в ту систему связей, которая для "биомодуля" сейчас наиболее выгодна и перспективна. А в "постоянно меняющемся мире" только успевай перестраиваться и встраиваться…



Последствия, не предусмотренные футурологами



Но человек - не биомодуль, поэтому радужные картины будущего, которое населяют новые, пригодные для этого будущего модульные люди, могли родиться или в головах жуликов, или у людей с поврежденной психикой. Человеческая сущность, образ Божий, стремление к идеалу, к чистоте, любви, верности и постоянству можно подавить, но не истребить. А подавленность человеческой природы не обязательно будет выражаться в покорности планам футурологов. Долго и сильно сдавливаемая пружина может неожиданным образом распрямиться.



Кто ожидал, что Ренат из России, усыновленный двумя профессиональными "гей-родителями", подрастет, и жизнь, по их собственному признанию, превратится в кошмар? Что он будет нападать на них с ножом, с отверткой, душить собачьим поводком, крушить компьютеры, мебель и даже стены дома, вскрывать банковские счета своих усыновителей, - короче, всячески терроризировать их в отместку за свою исковерканную судьбу?



Неожиданной для проектантов модульного мультикультурного человечества была и реакция норвежца Андерса Брейвика, умертвившего 77 человек и ранившего более 150. Террорист (которому в детстве, кстати, основательно помотали нервы "детозащитники", пытавшиеся отобрать его у матери, судившиеся с ней и в течение нескольких лет контролировавшие каждый шаг этой семьи) сознался в преступлениях, однако отказался признать вину, заявив, что он "мученик консервативной революции", представляющий норвежское сопротивление, и что теракты были "предупреждением для государственных изменников", способствующих засилию мигрантов и так называемому мультикультурализму. С 2011 года, когда Брейвик совершил массовое убийство, националистические настроения в Западной Европе заметно выросли.



Кто знает, что еще сотворят жертвы глобалистских социальных экспериментов? Ведь тоска на сердце может приводить не только к бессильному унынию, но и к бешеной ярости…



И эти люди учат нас жить?



В спорах со сторонниками ювенальной юстиции им нередко задают вопрос: "Вы говорите, что только ваша система способна защитить детей и при этом наделяете чиновников огромными полномочиями, позволяющими вторгаться в любую семью, непомерно расширяете критерии семейного неблагополучия и насилия, создавая почву для чиновного произвола и коррупции. Откуда же в таких сложных условиях возьмутся честные, благородные, неподкупные, высоконравственные (ведь они должны наставлять на путь истинный плохих родителей!), правильно все трактующие специалисты-детозащитники? Причем в огромных количествах, ибо при (якобы) "зашкаливающих цифрах насилия", на которые вы ссылаетесь, десятком Дон Кихотов не обойдешься. Они что, с Луны прилетят или с Марса? Вы же и ваши единомышленники уверяете нас, что в чиновной среде процветают взяточничество, неуважение к закону и непрофессионализм. Где логика? Как увязать одно с другим?"



В ответ всегда тишина. Что ж, не будем больше мучить оппонентов неудобными вопросами. Попробуем сами понять, какие люди достойно воплотят (да, собственно, уже воплощают) в жизнь ювенальный проект.



Как известно, чужая душа - потемки. Но СМИ и социальные сети проливают свет на внутреннюю и внешнюю жизнь некоторых работников ювенальной сферы. Особенно впечатляют их собственные "показания": селфи, которые они выставляют как наиболее удачные, статьи, которые им нравятся, комментарии в ЖЖ, фейсбуке и проч. Например, одна из сотрудниц московской опеки, участвовавшая в нашумевшей истории по неправомерному отъему детей, выставила поучение для женщин, недовольных своими мужьями: "Вы стираете ему носки и готовите ему еду… Это прям зашибись! Это, конечно, то, ради чего стоит терпеть все ваши истерики, молчанки, угрозы, оскорбления, ваши комплексы и жировые складки, утренние и вечерние депрессии, головные боли вместо траха, вашу маму с ее сами знаете чем… Я - вариант лучше. Я не буду проедать ему плешь, требовать исполнения моих ожиданий, не буду лезть и рассказывать, какие чувства ему следует чувствовать ко мне. Я буду до полусмерти тра…ться с ним, потому что это кайф".



Жуткий блатной жаргон, хамские интонации, неприкрытая ненависть к замужним женщинам и матерям. К своей собственной матери автор поучения относится явно не лучше: "Когда моя мама выпала в астрал и перестала мочь быть [так в тексте - И.М., Т.Ш.> офигенной хозяйкой, на арену вышел мой "раздолбай папа". И оказалось, что он сечет поляну".



"Одержимость сексом" (термин выдающегося социолога Питирима Сорокина) выражена безо всякого стеснения.



"Жизнь в стиле сингл [т. е. не в семье - И.М., Т.Ш.> научила меня: это адски удобно, когда рядом есть человек, у которого есть деньги, когда они кончаются у меня. У которого есть член, руки и губы, когда мне хочется любить".



Учителя жизни - истинные поборники нравственности



Весьма специфические взгляды на половые вопросы высказывает и небезызвестный ювенал, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае П. Миков. Давая свою оценку групповому изнасилованию в детдоме, он заявил: "Все происходило по взаимной симпатии и любви". И до последнего выгораживал насильников, которые, в конце концов, все же были осуждены. А вот семья, по его мнению, только и делает, что растлевает детей. Поэтому он пытался провести в Пермском крае европейскую программу сексуального просвещения "Каждый пятый", рассчитанную на детей от 3 до 7 лет. Программа так называется потому, что каждый пятый ребенок якобы подвергается сексуальному насилию, и в 70–80% случаев это якобы происходит в семьях. Надеемся, нам не надо пояснять читателям, что собой представляют современные западные программы секс-просвета?



А вот случай в Ленинградской области. Одинокий пятидесятипятилетний миллионер брал под опеку все новых и новых мальчиков, а сотрудники опеки давала ему все новые и новые разрешения. Причем их не смущали ни столь явные половые предпочтения неженатого мужчины, ни то, что он прописывал всех детей в 16-метровой комнате коммунальной квартиры, ни даже рассказ мальчика, возвращенного обратно в приют, о приставаниях приемного папы. В какой-то момент детским "гаремом" занялся Следственный Комитет. Не благодаря, а вопреки опеке, которая, следуя ювенальным установкам, придирается к родным семьям и закрывает глаза на то, что творится в приемных.



Не отстает от северной Пальмиры и стольный град Москва. Информационный портал "Такие дела" в статье "Папа может" (https://takiedela.ru/2016/06/papa-mozhet/) лирично описывает, как открытому гомосексуалисту, активисту ЛГБТ(!), то есть, человеку весьма известному, московская опека дала усыновить маленького мальчика. И этот педераст, фамилия которого в статье изменена, но это не меняет сути, откровенничает, что он не один такой: "Мои друзья-геи живут с двумя пацанами. Дети ходят в детский сад. За ними по очереди приходят разные папы. Все вокруг все понимают, и никаких проблем не возникает".



Да… Вот уж поистине честные, неподкупные, высоконравственные люди работают в той опеке, которая, в нарушение государственных, человеческих и Божеских законов отдает детей в лапы содомитов…



Учителя жизни: психологи, сенаторы и прочие трансгендеры



В ювенальной системе очень большую роль играют психологи. Они диагностируют состояние родителей, ребенка, семейных отношений, выявляют признаки насилия, "работают" с отнятыми детьми, адаптируя их к жизни без близких и, соответственно, отчуждая от них, настраивая против семьи. Несколько лет назад одна такая специалистка помогла своим экспертным заключением посадить в тюрьму отца, облыжно обвиненного в педофилии. Проанализировав рисунки шестилетней дочери подозреваемого, Лейла Соколова вынесла вердикт, что хвост нарисованной кошки напоминает фаллос. Прямо по пословице "куре просо снится", поскольку быстро выяснилось, что не тестируемый ребенок, а она зациклена на нижепоясной теме, да еще с уклоном в сексопатологию. Из статьи в "МК" мы узнаем, что эксперт "засветилась" на лесбийском форуме, а также выставила в интернете свои абсолютно непристойные фотографии, свидетельствующие не только о лесбийских, но и садомазохистских пристрастиях.



Показательно, что другие психологи, тоже придерживающиеся "новых ценностей", кинулись ее выгораживать. Какие же аргументы они приводят в поддержку своей коллеги? Ну, конечно, что ее личная жизнь никого не касается, а специалист она прекрасный, лучше не бывает. Да и участвовала она всего-то навсего - что такого?! - в выставке Экспоцентра "Эрос-2006", демонстрировала эротическое нижнее белье, разыгрывала для привлечения публики зажигательные эротические сценки с плетками и прочими причиндалами. А психиатр-криминалист Михаил Виноградов высказался совсем определенно: "И садо-мазо, и нетрадиционную ориентацию уже давно и в России, и во всем цивилизованном мире принято считать вариантом нормы".



Да, похоже, когорта "высоконравственных", "правильно все трактующих" специалистов уже подготовлена, и удивляться их взглядам на жизнь не следует.



Русские (и не только русские) женщины, у которых отняли детей на Западе, свидетельствуют, что в ювенальных структурах работают преимущественно извращенцы, наркоманы, люди с уголовным прошлым. Почему у нас, если мы строим ювенальную систему по западным лекалам (а иных не бывает!) должно быть иначе?



Да и могут ли нормальные люди разорять семьи, как сороки чужие гнезда?



"Не можете себя контролировать, вообще не заводите детей", - изрекла во время информационно-аналитической программы "Акценты", в которой обсуждался запрет шлепков, адвокат Мария Ярмуш. Зато в Америке она, по ее словам, "взяла на себя обязательства защищать" Торри Хансен, которая жестоко обращалась с усыновленным русским ребенком Артемом Савельевым. Приемная мать неоднократно таскала его за волосы, а потом отправила обратно в Россию с запиской, что она в нем "разочаровалась". Как будто возвращала бракованный товар. Не очень, правда, понятно: шлепать нельзя, а таскать за волосы можно? Или что можно американцам, русским - ни-ни?



Другая (или все же другой?) детозащитница (или детозащитник?) Мария Баст, лоббирующая антисемейный закон "о шлепках", до 2013 года была мужчиной Евгением Архиповым, воронежским лидером партии "Яблоко", организовывавшим акции в защиту Ходорковского, провозглашавшим некую Русскую демократическую республику, обещавшим переименовать аэропорт "Домодедово", увековечив имя Степана Бандеры. А в 2013 году он (она?) совершил(а) "каминг-аут" - вышла из тени и стала трансгендерной женщиной. Теперь трансгендер переключилась с Бандеры на защиту детей от родителей и заявляет в интервью "Московскому комсомольцу", что "любое, даже минимальное насилие по отношению к детям любого возраста чревато серьезными негативными последствиями… Порой даже легкие шлепки могут привести к психическим отклонениям, развитию шизофрении, паранойи, мании преследования, расстройству личности, так что говорить об "умеренном" физическом наказании просто недопустимо".



И уж, конечно, не случайно Комитет по правам ребенка при ООН с маниакальным упорством добивается запрета телесных наказаний детей в семье (задача, поставленная английскими педофилами еще в начале 70-х гг. XX в.) и карательных мер за "гомофобию".



Неслучайно и то, что попытки ужесточить наказание за педофилию и информационное развращение детей в нашей стране наталкиваются на серьезное противодействие тех, кого ряд политиков и государственных деятелей (Е. Мизулина, Л. Слиска, П. Астахов) называли "педофильским лобби".



Хочется верить, что у нас по сравнению с продвинутым Западом это лобби еще не столь многочисленно. Но то, как буксуют законы, реально защищающие семьи, и то, в каком авральном порядке принимаются ювенальные нормы, "защищающие" детей от родителей, наводит на печальные размышления.



Общество имеет право знать



И размышления эти привели нас к выводу, что назрела острая необходимость повнимательней приглядеться к моральному облику особ, вершащих судьбы семей на разных этажах власти. Поинтересоваться их жизнью, ведь они хотят входить в семьи и ворошить грязное белье. Значит, общество тем более имеет право знать, как они живут, чем дышат. Особую важность в нынешнем социально-политическом контексте представляют их взгляды на половую мораль. Вероятно, родительским сообществам и неравнодушных гражданам имеет смысл активней включиться в изучение сего вопроса: поднять высказывания, соотнести с деятельностью, прояснить позиции чиновников и политиков в отношении детского секс-просвета, развращающих зрелищ и книг, гей-парадов и защиты прав ЛГБТ. Сейчас это такая лакмусовая бумажка, позволяющая быстро определить, к какому лагерю принадлежит человек.



К примеру, бывший сенатор Константин Добрынин, так вдруг озаботившийся внедрением беби-боксов (по-русски - коробок для подкидышей, которые дадут возможность создать в России рынок неучтенных детей и использовать их в разнообразных криминальных целях), весьма недвусмысленно высказался в поддержку признания однополых "браков" в нашей стране и заявил, что "гееборцев" надо "убрать из политического поля и из нашей жизни". Согласитесь, это очень многое проясняет…



Ну, так вот. Поддержка секс-просвета, содомитов и развратного "искусства" прямо или косвенно связана с педофилией. Соответственно, и люди, выражающие подобные воззрения, выражают их отнюдь не случайно. И общество должно добиваться, чтобы они на пушечный выстрел не могли подойти к территории семьи и детства. Да и вообще к рычагам власти! Если же на словах все правильно, а деятельность при этом в интересах педофилов, нужно выводить таких ханжей на чистую воду.



Причем действовать надо, не откладывая в долгий ящик, иначе противная сторона и вправду, как выразился бывший сенатор, уберет нормальных людей "из политического поля и из нашей жизни".



У всех перед глазами пример западных стран, где извращенцы дорвались до политической власти и насильно заставляют народы посредством "беззакония в законе" подчиняться их патологическим установкам. У нас же, как показывают недавние социологические замеры ВЦИОМ, более 80% населения выступает за "моральную власть". Поэтому разгром "педофильского лобби" наверняка получит всенародную поддержку.



Главы из новой книги "Скачут всадники ночи... Кто они, идеологи глобального содома?" (Рязань, Зерна-Слово, 2019).



Презентация книги состоится 12 февраля. Начало в 18.30 час. Вход свободный. Адрес: Б. Серпуховская, д. 24, помещение Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с Вооруженными силами и правоохранительными органами. Здание находится на территории храма Вознесения Господня.



Ирина Яковлевна Медведева – директор Института демографической безопасности, член Союза писателей России, правления Российского детского фонда, Центрального совета движения "Народный собор", Центрального совета Всероссийского родительского движения "Родительское собрание".



Татьяна Львовна Шишова – член Союза писателей России, правления Российского детского фонда, Центрального совета движения "Народный собор", Центрального совета Ассоциации родительских комитетов и сообществ.



06.02.2019 Источник - stoletie.ru

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