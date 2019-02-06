Выборы президента Украины: кандидаты "переобуваются в воздухе", - М.Столетов

11:57 07.02.2019 Зачем Богословской графитовая бомба?

Для выстраивания отношений с Москвой необходимо наладить производство графитовых бомб, заявила в ходе дебатов на радио "Новое время" кандидат в президенты Украины, бывший депутат Верховной рады Инна Богословская. "Графитовые бомбы - то, что на сегодня является вызовом, который получил поддержку в международных отношениях. Они не запрещены, и это наш путь", - сказала она.



Практически спич пани Инны ничего нового в себе не несет, хотя в Госдуме РФ на него отреагировали довольно живо, назвав бредом и абсурдом. Впрочем, каких только гадостей в адрес России со стороны "лучших" представителей "братского народа" мы не наслушались за последние пять лет…



Казалось бы, и заявление Богословской тоже следовало оставить без внимания, но для контингента в несколько десятков кандидатов в президенты, к выборам которого происходит (точнее, производится извне) селекция претендентов, фигура "заявительницы" знаковая. Она олицетворяет собой весь так называемый украинский политикум, и особенно выпукло - в ситуации для "цэевропейской демократии" экстремальной, коей являются любые украинские выборы, а президентские - особенно.



Роль Богословской на предстоящих выборах нетрудно предсказать - это кандидат-спойлер, который будет чернить кого-то из фаворитов. Вопрос в том, кого именно?



Стоит напомнить, что на президентских выборах 2010 г. она действовала против Юлии Тимошенко. Сама, кстати, на тех выборах Богословская набрала всего 0,41% голосов избирателей. Многие украинские эксперты считают, что и сейчас ее задача та же: отобрать голоса у лидера БЮТ, экс-премьера Тимошенко - главного соперника президента Петра Порошенко. Причем с Юлией Тимошенко Богословскую связывает давняя "любовь", особая. Уровень отношений двух дам может лучше всего проиллюстрировать такой факт.



Однажды обе должны были принять участие в телепередаче "Большая политика". Накануне Тимошенко в Twitter порассуждала о том, что лучше взять с собой на телевидение: "чеснок, амулеты, серебряный шар или осиновый кол". Против Богословской, естественно. Та в долгу не осталась, ответив обещанием "защититься" от Тимошенко нательным крестиком. А на очередной передаче из серии "Большая политика" члену фракции БЮТ К. Бондаренко с трудом удалось успокоить Богословскую, до такой степени та разбушевалась. Но осадил он наступавшую на него Богословскую, как ни странно, одной короткой фразой: "В ступу сядь!" Впрочем, все в этой жизни бывает…



А несколько лет тому назад в прямом эфире киевской телепрограммы "Свобода слова" произошла серьезная перепалка между народным депутатом, тогда т.н. техническим кандидатом в президенты Украины, Инной Богословской и первым президентом "нэзалэжной" Леонидом Кравчуком, доверенным лицом кандидата в президенты Юлией Тимошенко. Кравчук, защищая Тимошенко, показал Инне Богословской неприличный жест.



Таковы нравы украинского политбомонда, и все без исключения играют по одним правилам. Инна Богословская неоднократно пыталась вписаться в политический ландшафт Украины, но ни один серьезный проект с ее участием как-то не складывался. Правда, была народным депутатом Украины III, VI и VII созывов, умеет, как и большинство украинских политиков, быстро менять свои взгляды и принципы, оперативно подстраиваясь под внешнеполитические условия, которые диктуются реальными распорядителями страны.



Прежде она была ярой сторонницей бывшего президента Виктора Януковича благодаря чему считалась влиятельным украинским политиком. Даже предлагала дать русскому языку статус официального, а Севастополь сделать местом совместного управления Украины и России.



Интересно, что в Раду Богословская прошла в 2012 г. по спискам Партии регионов, но с началом Майдана предала Януковича, вышла из фракции и начала обличать "антинародный режим", которому до того верно служила. Пыталась и сама претендовать на пост главы государства, однако, как отмечалось, безуспешно.



Богословская успешно подстроилась под курс новой украинской "власти" и активно его поддерживала, по крайней мере, до недавних пор.



Пыталась даже обвинить Россию в агрессии и заявила: "Хуже, чем сейчас есть, не будет. Давайте это понимать. Единственное, что может быть хуже, это если Россия пойдет уже с прямой агрессией на территорию, но это начало большой войны, это очевидно совершенно".



Вообще, Путиным она пугает Украину уже добрый десяток лет. Возглавила Временную следственную комиссию (ВСК) Верховной рады по вопросам расследования обстоятельств подписания газовых соглашений между НАК "Нафтогаз Украины" (от Украины подпись поставила Ю. Тимошенко) и ОАО "Газпром" относительно наличия признаков государственной измены в сфере экономической безопасности Украины. Во многом благодаря бурной деятельности ВСК против Юлии Тимошенко было возбуждено несколько уголовных дел, которые касались, в первую очередь, деятельности возглавляемой ею компании Единые энергетические системы Украины (ЕЭСУ, 1996-1997 гг.), а также уголовные дела про "Киотские деньги" (продала квоты на промышленные выбросы) и "автомобили сельской медицины", которые так и не появились (2007-2010 гг.). Но наибольший резонанс вызвало "газовое дело", которое заключалось в обвинениях Юлии Тимошенко в составлении якобы кабального для Украины газового договора с Россией в 2009 г. В октябре 2011 г. после долгих судебных разбирательств Печерским районным судом был вынесен приговор Тимошенко о заключении на 7 лет и выплате 1,5 млрд грн компании "Нафтогаз" за нанесение финансовых убытков.



И ведь Тимошенко сидела-таки в тюрьме. Ее выпустила на свободу только "революция достоинства". Богословская была тут как тут. В эфире телепрограммы "Шустер LIVE" она сразу сообщила о серьезной угрозе, которая видится ей в нынешних отношениях между Украиной и Россией, так как считает, что Владимир Путин сделал ставку на Юлию Тимошенко в грядущих президентских выборах (победил ставленник США Петр Порошенко). Странным образом, отношения этих дам напоминают заочное соперничество Эллочки-людоедки с дочкой миллиардера Вандербильда, о жизни которой она узнавала из французского журнала мод ("12 стульев", И. Ильф и Евгений Петров). Кто из них кто? Думается, в обоих образах они бывают поочередно. Злые киевские языки поговаривали, что Богословская очень не любит Юлию Тимошенко за то, что та, согласно многолетней идефикс Богословской, занимает ее место в украинской политике…



При том что Богословскую тоже называли одной из самых богатых женщин Украины в 1990-х, когда многие украинские политики и олигархи проходили период первичного накопления капитала. Легализовать их через юридические фирмы помогала именно Инна Германовна Богословская, которую за глаза называли "прачкой олигархов". Как сообщали Podrobnosti.ua, нардеп Олег Ляшко говорил, что когда в 2003-2004 гг. Богословская возглавляла Госкомпредпринимательства, то в это же время ООО фирма "МАС", 99% акций в которой принадлежит Богословской, делала аудит для Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины". Госпредприятие ежемесячно перечисляло фирме "МАС" по 500-600 тыс. гривен только за то, чтобы фирма ставила печать и подпись. Таким образом, указанная фирма в целом получила от НАК "Нефтегаз Украины" свыше шести миллионов гривен государственных средств.



Славу скандалистки Богословская заработала еще до того, как вошла в историю в качестве автора мема "онижедети". "Они же дети", - закричала она в эфире украинского телеканала, когда пошел сюжет о постановочном "избиении студентов" у стелы на Майдане Независимости в ночь с 29 на 30 ноября 2013 г.



В новейшей украинской историографии отмечается: именно "зверское избиение" настолько возмутило украинцев, что уже на следующий день, 1 декабря, отряды боевиков в балаклавах бросились атаковать "Беркут" и внутренние войска, заградившие подходы к администрации президента на улице Банковая в Киеве.



Апогеем "обличительства" Богословской стала деятельность по разрыву газовых контрактов с РФ, тех самых, согласно которым Украина получала газ по 50 долл. за 1000 кубометров.



Именно Богословская посоветовала тогда министрам Ивченко и Продану расторгнуть газовый контракт с Россией, что в итоге привело к подорожанию российского газа более чем в два раза.



Источники сообщали, что сделано это было не просто так, а по просьбе олигарха Пинчука: тот попросил за своего друга и делового партнера Дмитрия Фирташа. Стоит ли удивляться, что освободившуюся нишу сразу заняла его компания "УкрРосЭнерго", а прибыли он разделил с зятем второго президента. Наверное, и Инна Германовна не осталась внакладе…



А были еще и лоббистские услуги на Николаевском глиноземном заводе братьям Черным. Как сообщают украинские СМИ, именно "новые американцы" - Лев и Михаил Черные стали спонсорами первого депутатского похода Богословской. "Эти слухи подтверждает тот факт, что интересы фирм заокеанских братьев обслуживали адвокатские конторы Инны Германовны, а их хозяйка, будучи уже народным депутатом, абсолютно не таясь, отстаивала притязания Черных на Николаевский глиноземный завод", - писали и пишут в СМИ.



А когда британско-израильский концерн Trans World Group, с которым связывают имена братьев Черных, положил в 2002 г. глаз на Макеевский металлургический комбинат, на помощь инвесторам снова пришла старая знакомая. Тем более, что приход Черных на крупнейший сталелитейный завод лоббировал Леонид Кучма, чьим зятем тогда уже был Пинчук, который позже воспользовался услугами Инны Германовны: она защищала имущество трубного олигарха (Никопольский ферросплавный завод) от приватовцев Коломойского (группа "Приват") и Юлии Тимошенко, которая к последнему благосклонно относилась и относится.



Коломойский умеет принимать сложные менеджерские решения. В настоящее время сразу два его проекта вошли в топ президентских выборов: Тимошенко и Зеленский.



Зеленского решили выпустить в президенты, поскольку Порошенко нагнал такого уныния на "европейскую нацию", что выход клоуна оказался очень кстати. И народ исключительно из протестных настроений и в пику "гаранту" изъявляет желание отдать голоса, прежде всего, за Зеленского, поднимая его рейтинги выше "юлиных". То, что технический кандидат Зеленский стал реальным игроком, - это исключение из правил. А так называемых спойлеров, то есть кандидатов, отбирающих голоса у основных претендентов, в этих выборах более чем достаточно.



Богословская, как уже отмечалось, известна своей работой на зятя Кучмы Пинчука. Тот, в свою очередь, считается близким к Анатолию Гриценко, тоже кандидату в президенты. Примечательно, что Гриценко близок к американским кругам, связанным с Демократической партией, а именно Пинчук является одним из главных инвесторов в Фонд Клинтон. Пусть Гриценко не сумел закрепиться в рейтингах на втором-третьем месте, но его партия "Гражданская позиция" наверняка будет представлена в стенах парламента. В то же время Пинчук после ухода Кучмы с президентской должности не был активным политическим игроком, концентрируясь на бизнесе. Вероятнее всего, статус-кво Пинчука будет сохраняться при любом президенте, хотя можно предположить, что, исходя сугубо из бизнес-интересов, он не будет возражать против прагматизации отношений с РФ (для "Интерпайпа" Пинчука Россия долгое время была одним из главных рынков сбыта бесшовных труб). Можно также напомнить, что в декабре 2016 г. в американском издании The Wall Street Journal была опубликована статья, подписанная именем Виктора Пинчука, под названием "Украина должна прибегнуть к болезненным компромиссам для мира с Россией". Эта статья вызвала негативную реакцию у официального Киева, а СБУ даже начинала уголовное производство по этому поводу.



Как утверждают источники, на которые ссылаются украинские СМИ, Виктор Пинчук, разочаровавшись в певце Вакарчуке, на которого он делал ставку на нынешних выборах, днепропетровский олигарх вынужден был переключиться на Инну Германовну. Та не подвела и сразу предложила закидать РФ "углеродными боеприпасами". "Мы должны поставить точку, является ли Россия агрессором для Украины. Является! Мы должны сегодня уменьшить влияние российского государства на украинскую экономику. Все предприятия, которые имеют существенное значение для Украины, а это облэнерго, должны быть национализированы. Российские собственники не могут контролировать электроснабжение украинских городов", – заявила Богословская в эфире радио "Новое время".



Однако дело тут вовсе не в отражении "атак агрессора". Речь идет о переделе энергорынка, где большинство облэнерго принадлежат Ринату Ахметову и его бизнес-группе.



Вот тут-то и собака зарыта: совершив политический кульбит, Богословская из непримиримой противницы Тимошенко стала… ее союзницей.



Ведь фаворитка выборов-2019 заинтересована в разоблачениях спонсоров и бизнес-друзей действующего гаранта, в подрыве их финансовых позиций и как следствие – полном "раскулачивании". Под видом "противостояния Кремлю" марионетки Пинчука, сделавшего ставку на ЮВТ, начинают прессинговать "донецких". И Ринату Леонидовичу явно не позавидуешь, зная способности г-жи Богословской.



На днях она, как нынче говорят модные политологи, переобулась в воздухе на виду у всей страны. В эфире телеканала NewsOne во время политического ток-шоу "Украинский формат" Богословская решительно заявила: "Надеюсь, что Порошенко побоится виселицы и захочет уйти в отставку досрочно". Ее гневный спич заканчивается так: "Ты берешься за дела и все разрушаешь. Ты сделал неправду и, к большому сожалению, откровенную ложь своим главным орудием. Ты заврался сам, завралось твое окружение".



И вряд ли стоит удивляться тому, что на регистрацию в качестве кандидата в президенты страны она принесла в ЦИК необходимых 2,5 млн гривен в целлофановом пакете для мусора. Посыпались вопросы: откуда столько "налички"? Это нарушение закона!.. Но деньги, тем не менее, были приняты. По условиям, если кандидат не проходит во второй тур, вся сумма идет в доход государства. Рискует пани Богословская, ох, как рискует. Впрочем, кто не рискует, тот… Да и велик ли риск, если наверняка будут компенсации за "некоторые издержки" во время избирательной кампании?



Так что пока идеологические кандидаты агитируют электорат, Богословская за ширмой избирательной кампании лоббирует интересы сильных мира сего. Для того и "взорвала" графитовую "бомбу".



А сколько их еще будет, таких "бомб", время покажет. Недолгое время, 31 марта это украинское шоу закончится, правда, сразу начнется другое – подготовка к парламентским выборам…



Специально для "Столетия"



Максим Столетов

06.02.2019 Источник - stoletie.ru

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