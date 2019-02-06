Конфискованное имущество экс-1-го кырвицепремьера Шадиева передано в доход государства

13:03 07.02.2019

Конфискованное имущество бывшего первого вице-премьер-министра Кыргызстана Аскарбека Шадиева передано в доход государства. Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.



Он отметил, что бывшему чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением, незаконном пересечении государственной границы и легализации незаконных денежных средств. Сумма конфискованного имущества составила 1 миллиард 852 миллиона сомов.



Аскарбек Шадиев заочно приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По некоторым данным, бывший высокопоставленный чиновник сбежал в США.



7 февраля 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА