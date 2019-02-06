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"Мы должны явить миру новый образ казахской нации", - казспикер Токаев
13:27 07.02.2019

Очень важно правильное воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма. Однако подлинный патриотизм должен базироваться не на лозунгах, не на карьерных устремлениях, а на глубоких знаниях - сенатор.

Провозглашенный Президентом Год молодежи призван, прежде всего, создать все необходимые условия для жизнедеятельности подрастающего поколения – самой динамичной силы нашего государства. Об этом заявил глава Сената Касым-Жомарт Токаев на заседании круглого стола на тему реализации закона о государственной молодежной политике, передает Zakon.kz.

Он отметил, что развитием государства, обеспечением безопасности и процветания нации кроме нас никто заниматься не будет. Поэтому очень важно правильное воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.

"Однако подлинный патриотизм должен базироваться не на лозунгах, не на карьерных устремлениях, а на глубоких знаниях. Не секрет, что будущий мир будет миром знаний. В группу лидеров войдут только те страны, которые добьются реальных успехов в экономике знаний, сумеют поставить инновационные разработки на службу своих народов", - считает Токаев.
По его словам, нас ждет резкая поляризация мирового сообщества. В отрыв уйдут государства, идущие в фарватере научного и технологического прогресса. Остальные будут просто прозябать, в лучшем случае довольствуясь ролью потребителей научной мысли.

"В Казахстане, по мнению мировых экспертов, большой потенциал творчески мыслящей, по-хорошему амбициозной молодежи, которой по плечу задачи общенационального и глобального масштабов. Перед всеми нами, включая парламентариев, стоит задача создать надлежащие правовые условия для такого прорыва. Именно в этом видится смысл Года молодежи в Казахстане", - подчеркнул спикер.
По его мнению, в нынешнем веке мы должны явить миру "новый образ казахской нации, реально мыслящей, трудоспособной, прагматичной, выносливой, мобильной и, конечно же, инновационно мыслящей, а значит, конкурентоспособной".

"Именно на выработку этих качеств должны быть нацелены новые учебные программы высших учебных заведений, которые могли бы ориентироваться на флагмана отечественного высшего образования – Назарбаев Университет. Главным адресатом уникальной программы "Рухани жаңғыру" является в первую очередь молодежь, потому что она призвана приобщить общество к передовым достижениям глобальной цивилизации, воспитывать новые ценностные ориентиры, в первую очередь, это прагматизм, любовь к труду. При этом мы должны сохранить верность нашему духовному наследию и помнить уроки прошлого", - продолжил он.

Как отметил глава Сената, новые масштабные проекты, инициированные главой государства, предусматривают системные изменения в молодежной политике.

Речь идет о повышении качества и доступности образования, обеспечении жильем, трудоустройстве, стимулировании молодежного предпринимательства, укреплении здоровья, запуске эффективно работающих социальных лифтов для молодого поколения.

Особое внимание будет уделено обеспечению занятости молодежи. По результатам социологических исследований порядка 40 % молодых людей в нашей стране постоянно сталкиваются с проблемами трудоустройства.

"Однако вопрос безработицы среди молодежи сегодня остро стоит по всем мире. Уровень молодежной безработицы на планете по последним данным составляет порядка 13 %, но в отдельных странах достигает 40 %. Каждый пятый молодой человек, по сведениям ООН, не учится и не работает. Как показывает мировой опыт, основные возможности для преодоления молодежной безработицы кроются в сфере развития малого и среднего бизнеса", - отметил Токаев.
По его словам, необходимо воспитывать в нашей молодежи предпринимательскую инициативу.

"К сожалению, предпринимательство еще не стало привлекательным для казахстанской молодежи. По данным социологических опросов, порядка 51 % молодых людей не планируют заняться бизнесом. Но на эту проблему следует взглянуть с другой стороны. Возможно, мы не создаем надлежащие условия для занятия бизнесом?" – спросил руководитель Сената.

Он отметил, что перспективнейшей отраслью для развития молодежного предпринимательства может стать туризм, так как в стране есть все возможности для развития экологического, спортивно-оздоровительного и экстремального туризма.

"Учитывая растущую потребность туристической отрасли в квалифицированных кадрах, необходимо в вузах по всей стране открыть факультеты туризма и отельного бизнеса", - подчеркнул Токаев
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Он также заметил, что важно укреплять интеллектуальный потенциал нации и развивать институт волонтерства.

"Уверен, необходимо обеспечить более широкое участие молодежи в парламенте и местных представительных органах. Мы должны поддержать представителей нового поколения, активно заявляющих и отстаивающих свою гражданскую позицию", - также сказал спикер Сената.
Также молодежи нужна реальная возможность для самореализации и саморазвития, сказал он.

Затронул Токаев и тему правового и нравственного воспитания детей и подростков.

"Надо признать, что насилие в школах – это упущение в работе всех государственных органов. Мы не должны закрывать глаза на эту проблему. Необходимо проанализировать ее причины и принять системные меры для того, чтобы исключить атмосферу страха из наших школ. Это должно стать каждодневной заботой учителей, родителей, молодежных организаций, акиматов всех уровней и общества в целом", - сказал сенатор.
Не обошел он внимание и отношение молодежи к религии.

"В школах нужно ориентироваться на стандарты поведения и одежды, которые опираются на международный опыт и в то же время в полной мере учитывают национальные традиции нашего народа. Мы не должны слепо следовать "ложным религиозным стереотипам", пришедшим к нам извне, у нас есть свой национальный колорит. Недопустимо, когда из-за религиозных убеждений дети по-сути лишаются возможности получить среднее или высшее образование, отсекаются от источников знаний", - подчеркнула глава Сената.
По его мнению, в этом вопросе пока нет здравой позиции и ее необходимо выработать совместно парламенту и правительству.

Источник - Zakon.kz
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