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Дональд Трамп и Ким Чен Ын попробуют еще раз
15:18 07.02.2019

Второй саммит США-КНДР вряд ли приблизит денуклеаризацию Пхеньяна

Второй саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 27–28 февраля, о чем сам глава Белого дома объявил вчера в своем ежегодном выступлении о положении страны. Как ранее писал "Ъ", встреча пройдет в Дананге, столице Центрального Вьетнама, где в 2017 году проводился саммит АТЭС. Ключевой вопрос - удастся ли США хотя бы немного подвинуть Пхеньян к реальной денуклеаризации. Обстоятельства указывают на то, что это маловероятно: Китай в середине прошлого года снял торговую блокаду с КНДР, и Пхеньян не испытывает настолько острой нужды в снятии западных санкций, чтобы отказаться от ядерного оружия.

Пример для КНДР

Готовя общественное мнение к позитивному восприятию приближающегося саммита, Дональд Трамп перечислил успехи своей предыдущей встречи с Ким Чен Ыном. "Наши заложники вернулись домой, испытания ядерного оружия прекратились и уже 15 месяцев нет ракетных запусков,- заявил он.- Если бы я не был избран президентом США, то, на мой взгляд, сейчас у нас была бы большая война с КНДР". Глава демократов в верхней палате Конгресса США Чак Шумер назвал это заявление "полнейшим абсурдом" и раскритиковал Дональда Трампа за то, что тот "поощряет диктатора".

Выбор Вьетнама в качестве места проведения саммита может быть связан с желанием Вашингтона показать лидеру КНДР путь к успешной экономической модернизации и дружественным отношениям с США. В июле прошлого года в страну залетал госсекретарь Майкл Помпео, до того проведший два дня на переговорах в КНДР. "Лидеры Вьетнама поняли, что страну можно реформировать, ее можно открыть миру без того, чтобы подвергать риску ее суверенитет,- говорил он тогда.- У меня есть послание для председателя Ким Чен Ына: ваша страна может повторить этот путь, если вы воспользуетесь моментом".

Выбор Вьетнама в качестве места для проведения саммита символичен, согласен эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов. "Это страна, которая хоть и управляется Коммунистической партией, имеет не только отличные отношения с США, но и бурно растущую рыночную экономику,- сообщил эксперт "Ъ".

- Вряд ли Вьетнам выбран для того, чтобы показать Киму "социализм здорового человека". Просто это нейтральная территория, при этом более близкая во всех смыслах Китаю и КНДР.

К тому же Трамп уже бывал в Дананге на саммите АТЭС в 2017 году, где в том числе представлял тогда совсем новую стратегию "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона"".

Какие пути принуждения Северной Кореи к ядерному разоружению видят в Совбезе ООН

Дональд Трамп не уточнял, в каком именно городе будет проводиться саммит, но по информации дипломатических источников "Ъ", это будет Дананг. Пятый по величине город Вьетнама, расположенный ровно в центре страны, известен как место проведения в 2017 году саммита АТЭС. По всей видимости, именно опыт проведения международных мероприятий высокого уровня и наличие большого числа построенных к саммиту отелей заставили Вашингтон сделать выбор в его пользу.

Господин Цветов также полагает, что, выбрав Дананг площадкой проведения мероприятия, Дональд Трамп сделал руководству Вьетнама "приятный подарок". "В Ханое ценят такого рода "повышающие профиль" мероприятия,- полагает эксперт.- Саммит покажет важность Вьетнама для американской стратегии в Азии. США уже несколько лет активно вовлекают Вьетнам в свою систему партнерств, чья конечная цель - выстроить защиту от чрезмерного роста влияния Китая".

Напомним, что и Вьетнам, и КНДР многое объединяет. Обе страны - государства, разделенные вскоре после Второй мировой войны, в становлении которых большую роль сыграла оказанная когда-то главой КНР в 1949–1976 году Мао Цзэдуном военная помощь (в ходе Вьетнамской и Корейской войн соответственно). Тем не менее отношения обеих стран с Китаем в последние десятилетия неоднозначны: КНДР с 2012 по 2018 год дистанцировалась от Китая, опасаясь впасть от него в чрезмерную зависимость, а с Ханоем у Пекина идет давний территориальный спор за острова Южно-Китайского моря. Основных отличия два: во-первых, в отличие от Кореи, Вьетнаму все же удалось использовать советскую и китайскую военную помощь и объединить страну. Во-вторых, в 1989 году Вьетнам, в отличие от КНДР, все же начал экономические реформы по китайскому образцу, что позволило ему в последние 25 лет поддерживать стабильные 6–7% темпы роста экономики.

С ожидаемым отсутствием результатов

Главный вопрос - в том, удастся ли сторонам достичь чего-то в ходе встречи. С момента проведения 12 июня прошлого года первого американо-корейского саммита в Сингапуре ситуация с денуклеаризацией КНДР изменилась незначительно. Несмотря на бесчисленные открытые и тайные визиты в Пхеньян представителей американского разведсообщества и лично госсекретаря США Майкла Помпео, ничего, кроме обещаний, у американской стороны по-прежнему нет. Никто по-прежнему не знает количества и типа находящихся в распоряжении Пхеньяна боеголовок, не был закрыт ни один ядерный объект (помимо уже не действовавшего полигона Пхунге-Ри), инспекторы Международного агентства по атомной энергии все так же не имеют доступа в страну.

На слушаниях в Конгрессе в конце января директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что хотя Ким Чен Ын и "продолжает демонстрировать открытость к денуклеаризации", но до полного разоружения еще очень далеко.

По нашим нынешним оценкам, КНДР попытается сохранить свои запасы оружия массового поражения и не собирается их отдавать",- подытожил глава разведки.

Профессор сеульского Университета Кунмин Андрей Ланьков полагает, что в целом среди экспертов и американских дипломатов есть два мнения о том, как может обернуться предстоящий саммит. "Первый - стороны достигнут небольшого, но реального прогресса,- рассказывает он "Ъ".- К примеру, закроют как-то небольшой ядерный объект или допустят американских инспекторов на завод в Йонбене. Второй вариант - полное повторение ситуации с Сингапурской декларацией: выпуск по итогам встречи абсолютно пустого документа, в котором содержатся обещания денуклеаризации, но ничего конкретного".

Почему время работает на Ким Чен Ына

Сам эксперт склоняется ко второму сценарию. "Ким Чен Ын не собирается разоружаться, его задача - дотянуть до окончания срока Дональда Трампа на посту президента США,- полагает господин Ланьков.- Нынешний президент США слишком непредсказуем и при определенных условиях был бы готов начать с КНДР войну, не считаясь с потерями среди южных корейцев и японцев, которые первыми попадут под ответный удар Пхеньяна". Тот факт, что в прошлый раз Дональда Трампа удалось удовлетворить подписанием необязывающего документа, который тот потом демонстрировал дома как свидетельство успеха, дает Ким Чен Ыну надежду сохранить ядерные боеголовки и в этот раз.

Ключевым обстоятельством, которое делает маловероятным согласие Ким Чен Ына на проведение переговоров по существу, является открытие каналов контрабанды из Китая прошлой осенью.

КНДР находилась в абсолютной торговой блокаде около года, с сентябрьской резолюции ООН 2017 года, которую до середины-конца лета соблюдал и Китай. В начале осени из города Даньдун на северокорейской границе стала поступать информация о резко активизировавшейся легальной и нелегальной торговле между КНДР и Китаем.

Предположительно, причиной открытия канала стали резко усилившиеся противоречия между Китаем и США в ходе торговой войны, а также улучшающиеся отношения между Пекином и Пхеньяном. В частности, как выяснили специалисты исследовательского портала о КНДР 38North, цены на бензин в Северной Корее поднимались и опускались точно в соответствии с динамикой встреч Ким Чен Ына с председателем КНР Си Цзиньпином. В этих условиях ослабления американских санкций не является для Пхеньяна вопросом жизни и смерти.

Михаил Коростиков

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549541880
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