Виктор Темирбаев назначен послом Казахстана в Латвии

15:38 07.02.2019

Назначен посол Казахстана в Латвии

Им стал Темирбаев Виктор.



На официальном сайте Президента РК сообщается о назначении посла в Латвийской республике, передает Zakon.kz.



Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан в Литовской республике Темирбаев Виктор Валерьевич назначен чрезвычайным и полномочным послом республики Казахстан в Латвийской республике по совместительству", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в августе 2018 года он был назначен послом Казахстана в Литве.



Темирбаев родился 16 июля1967 года в городе Павлодар, Казахстан.



В 1986-1988 гг. проходил срочную военную службу.



В 1993 году окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности радиоинженер-конструктор.



В 1999 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, специалист в области международных отношений.



С 1993 года работает в системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.



1993-1994 гг. – референт Управления международных экономических отношений, атташе Управления государственного протокола МИД Республики Казахстан.



1994-1997 гг. – атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.



1999-2003 гг. – второй секретарь, первый секретарь, советник Управления международной безопасности и контроля над вооружениями Департамента многостороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.



2003-2005 гг. – первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Государстве Израиль.



2005-2006 гг. – начальник отдела азиатской безопасности Департамента многостороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.



2006-2007 гг. – представитель Республики Казахстан, руководитель политического отдела в Секретариате СВМДА в Алматы.



В 2007-2009 гг. работал заместителем главы представительства АО "Қазына" в Алматы, директором Департамента корпоративного развития "Национального инновационного фонда" АО "Фонд национального благосостояния АО "Самрук-Қазына"".



2010-2018 гг. – советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.



С августа 2018 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Литовской Республике.



Владеет английским и испанским языками.



Имеет дипломатический ранг Советника I класса.



Женат, 4 детей