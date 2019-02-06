|Виктор Темирбаев назначен послом Казахстана в Латвии
15:38 07.02.2019
Назначен посол Казахстана в Латвии
Им стал Темирбаев Виктор.
На официальном сайте Президента РК сообщается о назначении посла в Латвийской республике, передает Zakon.kz.
Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан в Литовской республике Темирбаев Виктор Валерьевич назначен чрезвычайным и полномочным послом республики Казахстан в Латвийской республике по совместительству", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в августе 2018 года он был назначен послом Казахстана в Литве.
Темирбаев родился 16 июля1967 года в городе Павлодар, Казахстан.
В 1986-1988 гг. проходил срочную военную службу.
В 1993 году окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности радиоинженер-конструктор.
В 1999 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, специалист в области международных отношений.
С 1993 года работает в системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
1993-1994 гг. – референт Управления международных экономических отношений, атташе Управления государственного протокола МИД Республики Казахстан.
1994-1997 гг. – атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.
1999-2003 гг. – второй секретарь, первый секретарь, советник Управления международной безопасности и контроля над вооружениями Департамента многостороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.
2003-2005 гг. – первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Государстве Израиль.
2005-2006 гг. – начальник отдела азиатской безопасности Департамента многостороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.
2006-2007 гг. – представитель Республики Казахстан, руководитель политического отдела в Секретариате СВМДА в Алматы.
В 2007-2009 гг. работал заместителем главы представительства АО "Қазына" в Алматы, директором Департамента корпоративного развития "Национального инновационного фонда" АО "Фонд национального благосостояния АО "Самрук-Қазына"".
2010-2018 гг. – советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.
С августа 2018 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Литовской Республике.
Владеет английским и испанским языками.
Имеет дипломатический ранг Советника I класса.
Женат, 4 детей