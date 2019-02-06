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Виктор Темирбаев назначен послом Казахстана в Латвии
15:38 07.02.2019

Назначен посол Казахстана в Латвии
Им стал Темирбаев Виктор.

На официальном сайте Президента РК сообщается о назначении посла в Латвийской республике, передает Zakon.kz.

Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан в Литовской республике Темирбаев Виктор Валерьевич назначен чрезвычайным и полномочным послом республики Казахстан в Латвийской республике по совместительству", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в августе 2018 года он был назначен послом Казахстана в Литве.

Темирбаев родился 16 июля1967 года в городе Павлодар, Казахстан.

В 1986-1988 гг. проходил срочную военную службу.

В 1993 году окончил Московский институт электронного машиностроения по специальности радиоинженер-конструктор.

В 1999 году окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, специалист в области международных отношений.

С 1993 года работает в системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

1993-1994 гг. – референт Управления международных экономических отношений, атташе Управления государственного протокола МИД Республики Казахстан.

1994-1997 гг. – атташе, третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.

1999-2003 гг. – второй секретарь, первый секретарь, советник Управления международной безопасности и контроля над вооружениями Департамента многостороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.

2003-2005 гг. – первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Государстве Израиль.

2005-2006 гг. – начальник отдела азиатской безопасности Департамента многостороннего сотрудничества МИД Республики Казахстан.

2006-2007 гг. – представитель Республики Казахстан, руководитель политического отдела в Секретариате СВМДА в Алматы.

В 2007-2009 гг. работал заместителем главы представительства АО "Қазына" в Алматы, директором Департамента корпоративного развития "Национального инновационного фонда" АО "Фонд национального благосостояния АО "Самрук-Қазына"".

2010-2018 гг. – советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

С августа 2018 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Литовской Республике.

Владеет английским и испанским языками.

Имеет дипломатический ранг Советника I класса.

Женат, 4 детей

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549543080
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