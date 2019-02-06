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Четверг, 07.02.2019
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Среда, 06.02.2019
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Заслуженный ЕлбаКадр. Отмазавшийся от следствия по взятке в $0,5 млн г-н Хорошун трудоустроен замом управляющего делами Президента РК
15:49 07.02.2019

Сергей Хорошун получил новую должность при Президенте
Ранее он занимал должность первого заместителя акима города Астаны

Сергей Хорошун назначен заместителем управляющего делами Президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Хорошун Сергей Михайлович назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан", - сказано в сообщении.
Сергей Хорошун занимал должность первого заместителя акима Астаны с 2006 года. Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт (1990), специальность: инженер-строитель.

Трудовой стаж начал с прораба, начальник потока ПСО "Целинограджилстрой" (1990-1995). В разные годы работал начальником отдела, заместителем начальника УКС ГКП "Горкоммунхоз" (1998-2000), директором департамента коммунального хозяйства города Астаны (2000-2003), директором департамента энергетики и коммунального хозяйства Астаны (02.2005-09.2006).

В мае 2018 года Агентством по делам госслужбы и противодействию коррупции было начато досудебное расследование в отношении Сергея Хорошуна по статье 366, части 4 УК РК (Получение взятки). Поводом послужило заявление Д. Ахмедьярова. Согласно доводам заявителя, в период с 2014 по 2015 годы он через подчиненного Кинсенбаева по требованию Хорошуна, через сотрудника акимата Астаны Алпысовой, передал 500 тысяч долларов, а также оформил две квартиры в ЖК "Зере" на родственников Алпысовой. Однако в ходе производства досудебного расследования эти доводы не подтвердились. Следствие было прекращено.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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