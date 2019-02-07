Американцы в Ираке – Трамп подливает масла в огонь, - А.Веселов

16:13 07.02.2019

В Ираке по-прежнему пахнет порохом...



Эпопея с формированием нового состава правительства Ирака продолжается. К концу декабря прошлого года законодатели после мучительных дискуссий и согласований утвердили еще нескольких глав министерств, но 29 декабря подала в отставку только что назначенная на пост министра образования Шайма аль-Хайяли. Единственная женщина в правительстве даже не успела принять дела – "доброжелатели" разместили в соцсетях свидетельства того, что ее старший брат в 2014 году примкнул к ИГ [организация запрещена в РФ. – Ред.] и занимал в самопровозглашенном халифате в Мосуле официальную должность.



Спустя почти девять месяцев после парламентских выборов (май 2018 года) вакантными остаются четыре кресла, включая ключевые посты министров обороны, внутренних дел и юстиции – депутаты парламента уже неоднократно отклоняли представленные кандидатуры; одной из главных причин является навязанная оккупационной администрацией П. Бремера система этнорелигиозного квотирования: МО должен возглавлять суннит, МВД – суннит, а пост министра юстиции – курд. Впрочем, и курды оказались неспособны согласовать кандидата – соперничающие кланы Барзани и Талабани выдвигают своих протеже, предлагая оппонентам в качестве размена должность губернатора провинции Киркук. Такой подход вызывает резкое неприятие в Багдаде, поскольку там считают тему Киркука закрытой. 13 января парламент Ирака назначил провести 16 ноября провинциальные выборы на всей территории Ирака, кроме курдской автономии. Провинция Киркук включена в зону голосования, и федеральный центр наращивает там войсковую группировку, чтобы не допустить возвращения курдских частей пешмерга – в конце января туда была переброшена 61-я бригада спецвойск из состава 1-й дивизии специального назначения, которая подчиняется непосредственно премьер-министру.



События развиваются по замкнутому кругу. Продолжаются протесты против плохих государственных услуг и безработицы в южной провинции Басра. 18 января они переросли в столкновения, когда демонстранты атаковали полицейские посты у офиса губернатора, полицейские применили слезоточивый газ. В Багдаде митинговали родственники погибших в борьбе с ИГ военнослужащих, сотрудников МВД и ополченцев – они требовали выплаты положенных компенсаций и социальных гарантий. В ответ на это члены парламентского комитета по финансам вступили в полемику относительно величины госдолга Ирака. Один из них, Хейсам аль-Джабури, указал, что внешний долг станы составляет 124 млрд. долларов, но его коллега Аднан Заурфи уточнил – 140 млрд., и погасить их удастся не ранее 2056 года. Ситуация выглядит удручающе.



Бурное оживление в политическую жизнь внесли действия администрации США. 26 декабря президент Дональд Трамп на три часа прибыл на крупнейшую американскую военную базу в Ираке (провинция Анбар), где поздравил соотечественников с Рождеством. Визит был необъявленным, и глава Белого дома не счел нужным встретиться ни с кем из иракского руководства, ограничившись телефонным разговором с премьером А. Абдель Махди; обсуждалась переброска в Ирак американского контингента, частично выводимого из соседней Сирии. 9 января в Багдаде побывал госсекретарь США Майк Помпео и, согласно публикации The Wall Street Journal, иракские лидеры призвали Вашингтон сохранить войска в Ираке, мотивируя это опасениями возрождения ИГ. К тому времени появилась информация, что в Ирак уже прибыли несколько подразделений ВС США из Сирии, разместившиеся на базах в провинциях Анбар, Нейнава и Киркук. Планируется дальнейшее наращивание военного присутствия. Сейчас в Ираке находятся около 5,7 тыс. военнослужащих ВС США (в составе контингента), примерно 2000 военных советников и специалистов (также кадровые военные) и более 7 тыс. гражданских сотрудников из числа подрядчиков Пентагона, включая ЧВК.



3 февраля Д. Трамп в интервью телекомпании CBS заявил, что намерен и далее использовать территорию Ирака: "Я хочу иметь возможность наблюдать за Ираном. Все, что я хочу сделать, это иметь возможность наблюдать. У нас есть невероятная и дорогая военная база, построенная в Ираке. Она идеально подходит для того, чтобы смотреть за различными частями проблемного Ближнего Востока…"



Беспардонное, пренебрежительное отношение иностранных должностных лиц к протоколу и демонстративное игнорирование Трампом местных властей вызвало в Ираке бурную реакцию. На первое место в Интернете по частоте употребления вместо слов "коррупция, кумовство, казнокрадство" вышли слова "независимость, суверенитет, уважение". В кампанию по защите иракской государственности включились самые разные фигуры – от тех, кто на авансцене, до тех, кто в тени, но влияет на события.



Недавние коллеги, соратники и однопартийцы, бывшие премьеры Нури аль-Малики и Хейдар аль-Абади обменялись обвинениями, обсуждая вопрос: а как вообще получилось, что американские войска до сих пор находятся в Ираке? В парламенте блок "Саирун" (лидер – Муктада ас-Садр) представил законопроект, которым предусмотрен вывод иностранных войск из Ирака в течение года с момента ратификации закона. Отмечается, что речь может идти даже о денонсации договора о безопасности между США и Ираком. Вице-спикер парламента Ирака Хасан аль-Кяаби подтвердил, что Багдад может покончить со всеми соглашениями о безопасности, позволяющими американским военнослужащим находиться в стране. Лидеры радикальных шиитских группировок пригрозили нанести удар по американским силам, если парламент не отправит их домой или США откажутся сделать это сами.



Как сообщил представитель Демократической партии Курдистана Али Мулхам в провинции Нейнава, представители командования ВС США уведомили иракские шиитские ополчения о необходимости покинуть несколько военных городков в восточной части Мосула и в районе Бартеллы (примерно в 20 километрах от города), поскольку их должны занять американские войска.



1 февраля на популярном интернет-ресурсе командование шиитского "народного ополчения" разместило видео, на котором два десятка американских солдат в полном снаряжении в пешем порядке проходят мимо группы вооруженных шиитских ополченцев. В пояснительном тексте ролика говорится: ополченцы воспрепятствовали американским войскам, ведущим разведку, передвигаться по городу. Впрочем, впоследствии в заявлении губернатора было сказано, что ополченцы обеспечивали безопасность американцев, но очевидно, что в такой обстановке один случайный выстрел, неверное движение или жест могут привести к тяжелым последствиям.



2 февраля представитель Объединенного оперативного командования Яхья Расул сообщил, что была предотвращена ракетная атака по американским войскам, дислоцированным на базе севернее г. Рамади в провинции Анбар – той самой, которую в декабре посетил Трамп. Согласно пресс-релизу, три неуправляемых ракеты калибра 122 мм были обнаружены в готовности к стрельбе с самодельных пусковых установок и подключены к электронным таймерам; их обезвредили лишь за 15 минут до запуска. В Ираке по-прежнему пахнет порохом …



АНТОН ВЕСЕЛОВ | 07.02.2019