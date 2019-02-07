 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российский газопровод "Северный поток-2" раскалывает Германию, - Les Echos
17:02 07.02.2019

7 февраля 2019 г.
Полин Уэде | Les Echos

"За Рейном разгораются дискуссии о проекте строительства подводного газопровода с Россией, которому угрожают санкции США. Пространство для маневров у правительства Германии сокращается", - пишет корреспондент французской газеты Les Echos во Франкфурте Полин Уэде.

"С конца осени 2018 года дебаты достигли своего апогея под давлением средств массовой информации, а также Бундестага", - говорит Штефан Майстер из Германского общества внешней политики (DGAP). Повлияли на изменение ситуации и США: Дональд Трамп в течение долгого времени подвергал проект резкой критике, желая поставлять свой собственный сланцевый газ в Германию, а посол США в Берлине в начале года пригрозил немецким компаниям санкциями за участие в проекте", - указывает журналистка.

"Критика усиливается и в парламенте, где депутаты считают, что такая политика делает страну уязвимой, - поясняет Штефан Майстер. - Ангела Меркель, которая позволила строить "Северный поток-2" и тем самым косвенно поддержала его, годами недооценивала негативные последствия проекта. "Северный поток-2" конкретизирует дебаты об экономической автономии Германии, ее отношениях с Россией, США и об энергетической безопасности Евросоюза".

"Норберт Реттген, депутат ХДС и бывший министр по охране окружающей среды, выступает против проекта "Северный поток-2", обвиняя его в подрыве европейской солидарности. "Заявление о том, что это исключительно экономический проект, всегда было провокационным и ложным", - сказал он Les Echos.

"Принципиально не отказываясь от проекта, депутат немецкого Бундестага от СДПГ Йоханнес Шрапс высказывается скептически: "Мы допустили ошибку из-за того, что в недостаточной степени связывали этот процесс с положением наших европейских партнеров", - объясняет он. - Мы должны серьезней отнестись к проблемам Украины, Польши и стран Балтии", -говорится в публикации.

"По мнению Штефана Майстера, "Берлин загнан в угол": Германия не может отозвать разрешение на проект, иначе возникнут трудности для компаний, которые инвестировали в проект, или испортятся отношения с Россией, - передает Les Echos.

"Правительство пытается ограничить ущерб", - заключает эксперт.

"С одной стороны, Берлин стремится к компромиссу с Вашингтоном, с учетом его планов по созданию терминала по приему сжиженного газа в Германии, что позволит США импортировать туда свой газ - отмечает автор статьи. - С другой стороны, Берлин просит Владимира Путина продолжить транзит части своего газа через Украину".

Такую стратегию Штефан Майстер считает провальной: "Подобный компромисс не отвечает интересам ни Вашингтона, ни Москвы".

Источник: Les Echos

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549548120
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