РосТуризм возглавила юго-осетинка Зарина Догузова

20:41 07.02.2019

Что известно о Зарине Догузовой



"Коммерсантъ" от 07.02.2019, 20:30

Премьер Дмитрий Медведев назначил главой Ростуризма Зарину Догузову. Факты ее биографии - в материале "Ъ".



Догузова Зарина Валерьевна родилась 25 апреля 1985 года в Южной Осетии. В 2008 году окончила факультет международной журналистики МГИМО.



С 2008 по 2012 год работала в департаменте пресс-службы и информации правительства России. С 2012 года трудилась в управлении президента РФ по общественным связям и коммуникациям. В этом управлении возглавляла департамент по сопровождению крупных международных проектов. В 2015 году получила классный чин действительного государственного советника второго класса.



Является членом наблюдательного совета центра "Амурский тигр", созданного Русским географическим обществом по инициативе Владимира Путина. Возглавляет этот совет вице-премьер-глава аппарата правительства Константин Чуйченко.