 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 07.02.2019
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Среда, 06.02.2019
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РосТуризм возглавила юго-осетинка Зарина Догузова
20:41 07.02.2019

Что известно о Зарине Догузовой

"Коммерсантъ" от 07.02.2019, 20:30
Премьер Дмитрий Медведев назначил главой Ростуризма Зарину Догузову. Факты ее биографии - в материале "Ъ".

Догузова Зарина Валерьевна родилась 25 апреля 1985 года в Южной Осетии. В 2008 году окончила факультет международной журналистики МГИМО.

С 2008 по 2012 год работала в департаменте пресс-службы и информации правительства России. С 2012 года трудилась в управлении президента РФ по общественным связям и коммуникациям. В этом управлении возглавляла департамент по сопровождению крупных международных проектов. В 2015 году получила классный чин действительного государственного советника второго класса.

Является членом наблюдательного совета центра "Амурский тигр", созданного Русским географическим обществом по инициативе Владимира Путина. Возглавляет этот совет вице-премьер-глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549561260
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