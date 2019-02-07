 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане переиздали на русском Протоколы 1-го съезда тюркологов СССР 1926 года
00:00 08.02.2019

К тюркологии как к науке была применена высшая мера наказания
Пресс-служба КазНУ
Временная дистанция между первым и вторым конгрессами ученых-тюркологов составит… 93 года!

В Казахском национальном университете им. аль-Фараби совместно с Центром сближения культур и Институтом языкознания им. Ахмета Байтурсынова прошел "круглый стол" на тему "Тюркская письменность: от рун до латиницы". Ведущие тюркологи и лингвисты, общественные деятели и литераторы обсудили сохранение культурного наследия Великой степи, латинизацию алфавита, методологию тюркологических исследований в рамках реализации программы "Рухани жаңғыру".

Гвоздем мероприятия стала презентация книги "Первый тюркологический съезд 1926 года в Баку. Стенографический отчет", переизданной в КазНУ. Договоренность о переиздании этого раритета была достигнута в ходе визита делегации Казахского национального университета в Азербайджан в декабре 2018 года. Уникальность ситуации состоит в том, что Второй мировой конгресс тюркологов планируется провести в начале июля этого года в Астане – спустя чуть ли не столетие после первого. В Советском Союзе тюркология как наука была разгромлена.

Первый съезд собрал уникальных специалистов в тюркологии. Мы видим знакомые имена: Ахмет Байтурсынов, Билял Сулеев, Ильдос Омаров, – говорит руководитель Центра сближения культур, поэт и общественный деятель Олжас Сулейменов. – Было 130 делегатов, и практически все были репрессированы. Уцелели всего лишь несколько человек… Тюркология тогда практически остановилась. Если мы на Втором мировом тюркологическом конгрессе подведем итоги сделанного, то эта справка будет очень небольшой. Конгресс стоит собрать только ради того, чтобы спросить: отчего тюркология до сих пор находится в младенческом состоянии?

7 Февраля 2019
Александр КАМИНСКИЙ | Алматы

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549573200
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