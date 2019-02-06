 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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МамасадыковСтан. Зампредом КырТаможни стал Султан Мамасадыков. Братишка зампреда ГКНБ Рустама Мамасадыкова
00:21 08.02.2019

Зампредседателя Таможни стал Султан Мамасадыков. Правительство не комментирует

Первым заместителем председателя Таможенной службы стал Султан Мамасадыков. Информацию об этом 24.kg подтвердили в его приемной.

Отметим, что Султан Мамасадыков пришел на эту должность вместо Шамиля Бердалиева. Он является братом кандидату на должность заместителя главы ГКНБ Рустаму Мамасадыкову.

В отделе информационного обеспечения аппарата правительства не комментируют новое назначение.

7 февраля 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

Источник - 24.kg
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