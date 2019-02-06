МамасадыковСтан. Зампредом КырТаможни стал Султан Мамасадыков. Братишка зампреда ГКНБ Рустама Мамасадыкова

00:21 08.02.2019

Зампредседателя Таможни стал Султан Мамасадыков. Правительство не комментирует



Первым заместителем председателя Таможенной службы стал Султан Мамасадыков. Информацию об этом 24.kg подтвердили в его приемной.



Отметим, что Султан Мамасадыков пришел на эту должность вместо Шамиля Бердалиева. Он является братом кандидату на должность заместителя главы ГКНБ Рустаму Мамасадыкову.



В отделе информационного обеспечения аппарата правительства не комментируют новое назначение.



7 февраля 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА