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|МамасадыковСтан. Зампредом КырТаможни стал Султан Мамасадыков. Братишка зампреда ГКНБ Рустама Мамасадыкова
00:21 08.02.2019
Зампредседателя Таможни стал Султан Мамасадыков. Правительство не комментирует
Первым заместителем председателя Таможенной службы стал Султан Мамасадыков. Информацию об этом 24.kg подтвердили в его приемной.
Отметим, что Султан Мамасадыков пришел на эту должность вместо Шамиля Бердалиева. Он является братом кандидату на должность заместителя главы ГКНБ Рустаму Мамасадыкову.
В отделе информационного обеспечения аппарата правительства не комментируют новое назначение.
7 февраля 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА