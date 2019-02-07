ВТО становится жертвой конфликта США с Китаем, - О.Соловьева

06:47 08.02.2019

Пекин отвергает обвинения Вашингтона в нарушении рыночных норм



Вашингтон начинает наступление на Китай, который пользуется преимуществами членства во Всемирной торговой организации (ВТО) для расширения своей экономической мощи. Конгрессу США представлен доклад о нарушениях Поднебесной принципов свободной торговли и конкуренции. Американцы обвиняют Пекин в излишнем "меркантилизме", полагая, что китайские власти злоупотребляют помощью китайским компаниям в ущерб американскому бизнесу. В связи с этим Пекину пришлось выступать "решительно против" последнего доклада американского торгового представительства о нарушениях Китаем обязательств в рамках ВТО. Китай теперь убеждает мир, что он исповедует "принципы свободной торговли". "Механизмы работы ВТО просто больше не интересны американцам, так как они не отвечают их потребностям", – объясняют эксперты. Не случайно Дональд Трамп ранее угрожал выходом США из ВТО. "Если же Штаты изменят правила функционирования ВТО под себя, то следует ожидать массового исхода из организации других членов", – предполагают экономисты.



"Китайская сторона внимательно изучила доклад Соединенных Штатов о выполнении Китаем обязательств в рамках членства во Всемирной торговой организации в 2018 году. Как и в прошлый раз, документ основывается на внутреннем законодательстве США, а не на многосторонних правилах и соглашениях ВТО. Значительная часть критики в адрес китайской стороны выходит за рамки обязательств, взятых КНР по вступлению в организацию, и не имеет правовых и фактических оснований. Китай выступает решительно против подобного доклада", – говорится в официальном заявлении Министерства коммерции Китая. В документе отмечается, что "после вступления в ВТО Китай должным образом выполнял взятые на себя обязательства по совершенствованию правовой системы рыночной экономики, повышал уровень прозрачности торговой политики, способствовал открытию рынков для товаров и услуг, постоянно улучшал правовую систему защиты прав интеллектуальной собственности".



В материале также говорится, что "Китай твердо придерживается многосторонней торговой системы, принимает активное участие в реформе ВТО, выступает решительно против политики односторонних действий и протекционизма, стимулирует экономическую глобализацию к более открытому, толерантному, инклюзивному, взаимовыгодному, сбалансированному развитию".



Так Пекин отреагировал на опубликованный в понедельник доклад о выполнении Пекином обязательств в рамках ВТО. Документ был подготовлен для Конгресса США аппаратом торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.



Основной вывод авторов доклада – возможные новые нормы ВТО не приведут к изменению в "меркантилистской" торговой политике китайских властей и не будут ограничивать существующий подход Китая к экономике и торговле. "Нереалистично ожидать успеха от любого рода переговоров по новым правилам ВТО, которые бы ограничивали существующий подход Китая к экономике и торговле на конструктивной основе", – считают авторы доклада.



Штаты также намерены "привлечь Китай к ответственности за любые несправедливые и оказывающие деформирующее воздействие на рынки торговые практики, которые наносят ущерб работникам, предприятиям и фермерам" США. "До тех пор пока Китай не изменит свой подход к экономике и торговле, Соединенные Штаты будут принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы расходы на нерыночную экономическую систему Китая покрывались самим Китаем, а не Соединенными Штатами", – следует из документа.



Фактически этим текстом американцы обосновывают, что Китай вряд ли согласится на новые правила, призванные изменить его торговую политику и экономическую систему.



Ранее предложения о возможной модернизации правил ВТО поступило от ряда стран – участниц торговой организации.



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Замгендиректора ВТО Карл Барунер опасается развала

международной организации.

Фото со страницы ВТО в Flickr

Примечательно также, что сами американцы обвиняют Китай в меркантилизме, то есть в подходе, при котором государство активно вмешивается в экономику, тогда как Штаты многие обвиняют в излишнем протекционизме – чрезмерной защите своих экономических интересов через пошлины.

Выводы американцев, похоже, также не дают оснований полагать, что страны могут в ближайшее время разрешить свои торговые противоречия. Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10 до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долл., как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к тому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.



Некоторые эксперты также полагают, что никакие заверения Китая теперь не докажут Штатам, что КНР – страна с рыночной экономикой. Это означает, что США могут потребовать и пересмотра соглашения Поднебесной со Всемирной торговой организацией, которое она заключила еще в 2001 году.



Экономисты также приходят к выводу, что основная проблема состоит еще в том, что роль ВТО как мирового торгового арбитра больше не нужна Вашингтону. К примеру, президент США Дональд Трамп грозил, что США готовы покинуть организацию, если та "не улучшит свою работу".



"Вся система международной торговли находится в кризисном состоянии, – признает замгендиректора ВТО Карл Браунер. – Всем необходимы юридическая уверенность и предсказуемость, а если каждый будет делать что ему вздумается, то все кончено".



В то же время многие страны по-прежнему заинтересованы в работе апелляционного органа Всемирной торговой организации. В частности, все большее число стран пытается оспорить введение Вашингтоном заградительных пошлин. Так, в декабре прошлого года сообщалось, что торговая организация рассмотрит девять запросов со стороны государств, недовольных тем, что США ввели импортные пошлины на сталь и алюминий. Иски, в частности, подали Россия, Евросоюз, Канада, Китай, Мексика, Норвегия, Турция, Швейцария и Индия. В свою очередь, Вашингтон также подал встречные иски. Были созданы арбитражные группы против Канады, Китая, Мексики и Евросоюза и России, которая ввела повышенные ставки пошлин (от 25 до 40%) на ввоз строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования и оптоволокна из Штатов.



Некоторые эксперты "НГ" полагают, что де-факто многие страны уже перестали руководствоваться нормами ВТО при объявлении своей торговой политики. "Об этом можно судить по той же санкционной политике, ее проводят в первую очередь США по отношению к большинству стран, которые могли бы создать конкуренцию американскому рынку товаров и услуг", – считает доцент Российского экономического университета им. Плеханова Екатерина Новикова.



ВТО изначально создавалась с целью защиты интересов американского бизнеса и экспортеров в послевоенном мире, напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. "И тогда, и сейчас США являлись крупнейшей экономикой мира, имея все необходимые рычаги для корректировки самого института международной торговли", – продолжает он.



"В Штатах прекрасно понимают, что ВТО может поддержать ряд государств в торговых спорах. США работать по старым правилам не хотят, так как они не вписываются в новую экономическую политику страны. А раз правила не устраивают, их нужно изменить – и исключительно в свою пользу. Штаты стояли у истоков создания ВТО, и при желании они могут пролоббировать изменение норм торговли", – соглашается замдиректора аналитического центра компании "Альпари" Анна Кокорева, подчеркивая, что демонтировать организацию полностью будет куда сложнее.



Если же новые правила ВТО будут защищать интересы исключительно одного игрока, то остальные участники будут выказывать недовольство и постепенно покидать организацию, рассуждает она.



Ольга Соловьева



7.02.19