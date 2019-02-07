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Башар Асад приступил к демобилизации, - Вл.Мухин
06:50 08.02.2019

После уничтожения "Исламского государства" главной проблемой Сирии будут курдско-турецкие противоречия

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
07.02.2019

С 15 февраля 2019 года Сирия начинает сокращение своей армии. Как сообщают местные СМИ, Минобороны республики издало одобренный президентом Башаром Асадом приказ, в котором "военнослужащие, родившиеся в 1981 году и раньше, получают возможность перевестись в запас". Кроме того, от службы в правительственных войсках освобождаются мужчины из гражданского резерва в возрасте от 38 лет и старше.

Данный документ не сильно пропагандируется официальными структурами, поскольку служба в Сирийской арабской армии (САА) пользуется популярностью и дает единственный стабильный доход сейчас мужчинам. Между тем, похоже, уменьшение военных издержек становится в стране закономерным процессом. И в определенной степени служит свидетельством начала позитивных гуманитарных и политических изменений в стране.

При этом по-прежнему наблюдаются стычки и вялотекущие военные действия между войсками Асада и боевиками в идлибской зоне деэскалации. Турция, опираясь на лояльные ей отряды Сирийской свободной армии (ССА), готовится к оккупации всей северной границы страны в буферной зоне до 32 км. А восточнее Евфрата остатки формирований "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) ведут перманентную войну с отрядами "Демократических сил Сирии" (SDF), которых поддерживают США.

Объявленный президентом США Дональдом Трампом вывод американских сил из Сирии вряд ли состоится в ближайшее время, пока концентрация войск коалиции на юго-востоке страны только наращивается.

Не случайно, видимо, Трамп, выступая 7 февраля на заседании глав МИД стран – участниц международной коалиции, действующих на Ближнем Востоке, заявил, что США в Сирии продолжат борьбу, поскольку "боевики ИГ, все еще находящиеся в регионе, по-прежнему представляют угрозу".

На этом фоне турецкое агентство Anadolu сообщает, что США направили около 150 грузовых автомобилей с бронетехникой и оборудованием в Сирию. Грузовики перевозили внедорожники Humvee и генераторы, которые будут задействованы для обеспечения военных баз США в Сирии. "Эта помощь была отправлена в логистические центры Вооруженных сил США в районы Хараб Ишк и Сиррин, которые используют не только американцы, но и курдские формирования SDF, которых поддерживает Вашингтон", – пишет Anadolu.

Турция недовольна тем, что США по-прежнему поддерживают курдов. В Анкаре полагают, что предстоящие турецко-американские консультации по формированию буферной зоны на севере Сирии снимут все проблемные вопросы в этом направлении. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает действовать в отношении США в ультимативной форме. На днях он в очередной раз пригрозил Вашингтону. "США должны сдержать обещания, данные Турции по Сирии. Если США в течение нескольких недель не выведут террористов (курдов. – "НГ") из сирийского Манбиджа, терпение Турции иссякнет", – заявил он, выступая в парламенте страны.

Правда, эти угрозы выглядят несколько неуместно, поскольку в регионе почти не осталось американцев и его контролируют курдские отряды SDF и российская военная полиция. А на днях туда выдвинулись части и подразделения САА. Правительственные войска разместили свои подразделения у линии разграничения с силами протурецких боевиков ССА к северу от Манбиджа – в районе реки Саджу на северо-востоке провинции Алеппо. По информации портала Al Masdar News, там развернута 1-я бронетанковая дивизия САА. Сообщается также о том, что "в настоящее время продолжаются консультации между представителями курдских отрядов народной самообороны и легитимного правительства Сирии относительно возвращения Манбиджа и прилегающих территорий к западу от Евфрата в ведение центрального руководства страны".

Таким образом, если Анкара при поддержке боевиков ССА начнет наступление на Манбидж, она будет угрожать не только курдам и силам САА, но и жизни солдат и офицеров российской военной полиции (ВП), патрулирующих район. Вероятность агрессивных действий и возможная оккупация севера Сирии турецкими войсками весьма велики, поскольку такие действия негласно поддерживаются США и другими странами коалиции. "Американцы не хотят отдавать режиму Асада территории, которые они удерживают восточнее Евфрата. Они поддерживают курдов, а курды уже ведут диалог с Дамаском о будущем устройстве страны. Поэтому американцам легче закрыть глаза на агрессивные планы Эрдогана, чем допустить, чтобы курды отдали под контроль властей Сирии территории, которые сейчас занимают США", – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. Он подчеркивает, что Россия открыто пока не вмешивается в ситуацию, но силы российской ВП в районах противостояния подразделений САА и SDF на севере страны наращиваются, и об этом в минувший вторник заявил начальник Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

"В этих проблемах опосредовано замешан и углеводородный аспект. Местные СМИ сообщают, что рынок контрабандной продажи нефти с месторождений к востоку от Евфрата смешается от Турции, куда ранее направлялись нефтеналивные колонны, к официальному Дамаску. И это, видимо, кое-кому в Анкаре очень не нравится", – отмечает член-корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков. Он обращает внимание на информацию агентства Anadolu, которое сообщило в среду, что курдские отряды самообороны сегодня контролируют около 70% нефтяных ресурсов Сирии. И они якобы уже делятся этими ресурсами с официальным Дамаском, проложив по дну Евфрата "трубопровод между подконтрольным террористам (то есть отрядам курдов. – "НГ") районом Шухейл и районом Букрис, контролируемым режимом Асада". Отмечается, что "переговоры по распределению доходов от нефти с востока Сирии стартовали в июле 2018 года. В них участвовала и делегация официального Дамаска, в состав которой вошли российские специалисты". Anadolu утверждает, что, "согласно договоренности, 65% доходов от продажи нефти будет получать режим Асада, 20% – YPG/PKK (то есть курды. – "НГ"). Остальная часть передается арабским вооруженным формированиям, обеспечивающим охрану месторождений". Анкаре в этом раскладе ничего не достается. "И это является еще одним мотивом оккупации земель, которые контролируют курды", – уверен Родюков.

Эксперт полагает, что Турция, реализуя свои интересы в Сирии, пытается давить на Россию асимметричными экономическими способами. Именно в этом плане он рассматривает решение Анкары затормозить проход российских танкеров с нефтью через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Сейчас перед входом в эти проливы скопилось более 50 судов. Их задержки (до 15–16 дней) вызваны изменениями в правилах прохода судов через проливы, установленными Турцией в сентябре прошлого года: теперь большее число судов должно сопровождаться буксирами. Другая завуалированная мера в давления на РФ – административные и иные препоны, задержки в строительстве газопровода "Турецкий поток" и АЭС "Аккую". Не исключено, что некоторые из этих проблем обсуждали 6 февраля на своей встрече министр энергетики России Александр Новак и новый посол Турции в Москве Мехмет Самсар.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549597800
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