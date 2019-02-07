Кыргызский бизнесмен Боотаев обвинил казахского олигарха Мажибаева в захвате бизнеса

07:13 08.02.2019

Создатель платежной системы из Кыргызстана обвинил казахстанского олигарха в захвате бизнеса



Создатель кыргызской платежной системы "Мобильник" Адилет Боотаев обвинил казахстанского олигарха Кайрата Мажибаева в захвате бизнеса, сообщает Kaktus Media.



"Представитель казахстанского собственника планирует обанкротить "Мобильник" и перевести все имущество в "QIWI Кыргызстан". Все явственнее становится первоначальный план Кайрата Мажибаева и его представителей, в том числе Александра Манаенко, – купить часть доли, чтобы после забрать весь бизнес", - заявил А. Боотаев.



Скандал вокруг платежной системы начался с обысков представителей финансовой полиции Кыргызстана по заявлению А. Боотаева. Множество организаций заявили, что приостанавливают работу с поставщиком из-за невыполнения обязательств, Национальный банк республики начал проверку, а банк "Бай Тушум", партнером которого являлся "Мобильник", начал выплачивать средства тем, у кого есть деньги на кошельке.



Отмечается, что ситуацию в компании в самом "Мобильнике" не комментируют.



"На момент конфликта со вторым учредителем услугами компании пользовались более одного миллиона человек по всему Кыргызстану, более 600 поставщиков товаров и услуг, у нее было 10 000 агентов по загрузке единиц, 1 900 платежных терминалов и 120 000 пользователей электронного кошелька", - говорится в сообщении.



Официально одним из учредителей является мать А. Боотаева.



"В настоящее время, нарушая положения устава, Кайрат Мажибаев через своих лиц захватил управление компанией, лишил меня доступа к финансовой документации и к управлению компанией, обороты компании существенно сократились, стоимость компании упала, она управляется удаленно из Казахстана", - сказал киргизский бизнесмен.



Он уточнил, что для развития бизнеса получил в "Демир Банке" крупный кредит, под который было заложено практически все семейное имущество. В 2015 году владельцы "QIWI Кыргызстан", в числе которых киргизский депутат Таалайбек Сагынов, сделали, по словам бизнесмена, предложение по выкупу компании.



"В итоге, получив кредиты, я приобрел часть доли платежной системы "QIWI Кыргызстан", которая была оформлена на моего брата. В сентябре 2017 года я познакомился с известным казахстанским бизнесменом Кайратом Мажибаевым, он сам вышел на меня с предложением продать ему часть моего бизнеса – долю в "Мобильнике" и "QIWI Кыргызстан". После первой встречи 8 сентября 2017 года в гостинице Hyatt в Бишкеке у меня осталось очень положительное впечатление о нем", - сказал А. Боотаев.



Переговоры, по его словам, длились полгода.



"И для того чтобы погасить кредиты, в феврале 2018 года я продал Кайрату Мажибаеву доли в моем бизнесе: 51% в компании "Мобильник" и 75% доли в "QIWI Кыргызстан" (где, помимо моей доли, он купил доли участия у Таалайбека Сагынова). Собственность на доли в обеих компаниях Мажибаев оформил на свою дубайскую компанию "АРЕА ПЛЮС ДМСС", где руководителем является его сестра Анель Асанова, и на своего родственника Эдиля Бейсенбекова. У меня осталось 49% в компании "Мобильник" и 25% в компании "QIWI Кыргызстан". Сделку вел его помощник Александр Манаенко", - уточнил предприниматель.



По его словам, управлять бизнесом К. Мажибаев обещал совместно, при этом А. Боотаев должен был определять дальнейшую стратегию развития платежной системы, "но договоренности были на словах". Договор о купле-продаже долей в компаниях стороны, как сообщается, подписали в марте 2018 года.



"Нервозная обстановка в компании началась после того, как появилось много кураторов из Казахстана", - сказал А. Боотаев.



Многие, как отметил он, хотели уволиться.



"Видя все это, я попытался связаться с Кайратом Куанышбаевичем, чтобы ему лично объяснить ситуацию в компании, но мне указали, что я должен говорить только с моим куратором – Александром Манаенко", - заявил бизнесмен.



По его словам, месяцем позднее, когда он попросил с ним рассчитаться, началось всяческое затягивание выплат.



"В марте 2018 года Кайрат Куанышбаевич пригласил меня в Алматы – развивать платежную систему "Мобильник Казахстан". Там я пробыл полтора месяца, но так и не понял своего места. У меня сложилось ощущение, что меня туда пригласили, чтобы отдалить от коллектива, так как, несмотря на то, что меня туда позвали развивать бизнес, меня там никто не слушал и не слышал", - сказал А. Боотаев.



В начале июня 2018 года, по его словам, стороны пришли к соглашению, что новым председателем правления компании "Мобильник" станет его заместитель Эрнест Абышкаев, а она сам станем членом совета директоров, курирующим кадры, IT и стратегию компании.



"Примерно к концу июня мне позвонил Эрнест Абышкаев, на тот момент действующий председатель правления компании "Мобильник", и сообщил, что Александр Манаенко настаивает на подписании им договора, по которому "Мобильник" передаст в "QIWI Кыргызстан" свои эксклюзивные договора с поставщиками, тем самым переведет денежные потоки из одной компании в другую. В результате подписания такого договора я терял значительную часть своего дохода. Я вновь пытался связаться с Кайратом Куанышбаевичем, хотел выразить свое возмущение, но мне вновь указали, что я могу говорить только с Александром Манаенко. После чего я сообщил Александру Манаенко, что мое доверие к ним подорвано, так как они начинают меня обманывать в мелочах", - сообщил киргизский предприниматель.



В конце июля он поругался с Александром Манаенко, потребовал окончательно рассчитаться за продажу долей в "Мобильнике" и "QIWI Кыргызстан", и по истечении двух-трех дней, как отмечается, с ним, наконец, полностью рассчитались.



"В августе к Боотаеву опять обратился Эрнест Абышкаев и сообщил, что Александр Манаенко все так же настаивает на подписании все того же договора между "Мобильником" и "QIWI Кыргызстан", а если Абышкаев откажется, то это решение вынесут на обсуждение на совете директоров", - сказано в сообщении.



А. Боотаев уточнил, что сразу же связался с А. Манаенко.



"Но наш разговор ни к чему не привел, более того, он мне написал на WhatsApp: "Адилет, прошу вас больше меня не беспокоить!" Мягко говоря, я был в шоке! В октябре меня без моего ведома сняли с должности члена совета директоров "Мобильника", собрание провели в Алматы. Видя все это, ключевые сотрудники "Мобильника" и "QIWI Кыргызстан" стали увольняться, хотя я просил их не делать этого. В ноябре уволили председателя правления Абышкаева" - заявил бизнесмен.



Отмечается, что после увольнения Э. Абышкаева пригласили в платежную систему "Асиснур", позднее он ее возглавил, а его заместителем стал бывший председатель правления "QIWI Кыргызстан" Анатолий Безуглов. В настоящее время, как сообщается, основной костяк ключевых сотрудников "Мобильника" и "QIWI Кыргызстан" работает в платежной системе "Асиснур".



А. Боотаев сообщил, что платежные системы "Мобильник" и "QIWI Кыргызстан" имеют лицензии и регулярно отчитываются перед Национальным банком КР. Все электронные деньги "Мобильник. Деньги", по его словам, гарантированы коммерческим банком в соответствии с банковским законодательством – это значит, что все деньги из кошельков находятся под гарантией банка.



"Партнерам также хотел бы сказать, что, несмотря на споры между участниками, платежная система ликвидна, у компании есть сформированный уставной капитал, компания вернет все средства. Надеюсь, что у руководства "Мобильника" нет умысла вывести средства и где-то их обналичивать, так как в этом случае они будут нести персональную уголовную ответственность", - заключил А. Боотаев.



К. Мажибаев по состоянию на 2018 год являлся одним из 50 самых богатых бизнесменов Казахстана. Его состояние оценивается в $82 млн. Ему принадлежат почти 62% ТОО "RG Brands", 58% АО "Группа компаний Resmi" и 29% АО "Инвестиционный финансовый дом Resmi". К. Мажибаев – председатель комитета торговли президиума НПП "Атамекен", член Казахстанско-Французского делового совета.