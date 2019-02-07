Не виноватая я... Осужденная на 6 лет за мошенничество популярная каз-певица Гаухар Алимбекова не хочет сидеть в тюрьме

07:34 08.02.2019

Известная певица, приговоренная к шести годам лишения свободы, настаивает на своей невиновности



Известная певица и композитор Гаухар Алимбекова, приговоренная к шести годам лишения свободы за мошенничество, настаивает на своей невиновности. Коллегу поддержали многие звезды эстрады.



Эта история тянется с 2011 года. Тогда некая гражданка Ордабаева, представляясь сотрудницей акимата, предлагала людям помощь в приобретении квартир по дешевке. В итоге доверчивые клиенты оборотистой особы остались у разбитого корыта. В 2016 году мошенницу осудили по 35 эпизодам и приговорили к семи годам лишения свободы. В числе обманутых оказалась и Гаухар Алимбекова. Она утверждает, что передала мошеннице 80 тысяч долларов на покупку трех квартир – для себя, брата и его сына. Когда обман вскрылся, артистка не стала писать заявление в полицию, о чем сейчас жалеет. За что же ее осудили? Дело в том, что певица имела неосторожность порекомендовать своей знакомой Бакыт Назаровой обратиться за помощью к "сотруднице акимата". Когда Ордабаеву осудили, подруга потребовала, чтобы артистка вернула ей потерянные деньги. В суде выяснилось, что Гаухар Алимбекова действительно взяла 40 тысяч долларов у сына Бакыт Назаровой и передала их аферистке.



Творческая интеллигенция Казахстана единодушно встала на защиту коллеги. Певец Беркут призвал собрать для Гаухар Алимбековой 40 тысяч долларов, которые суд обязал ее выплатить Бакыт Назаровой. Также артистку поддержали продюсеры Гульзира Айдарбекова и Лейла Султанкызы, певцы Сакен Майгазиев и Кадырали Болманов, певица Жазира Байырбекова и многие другие. Депутат мажилиса Бекболат Тлеухан также полностью уверен в невиновности певицы.



На днях певицу временно выпустили на свободу до вступления приговора в силу. Гаухар Алимбекова поблагодарила поклонников за поддержку. Певица одинока, у нее нет детей. Всю жизнь она посвятила творчеству и поддержке родителей и родственников. Она сочинила и спела десятки шлягеров. Свои песни она посвящает маме, чистой любви, а также свадебным радостям. Без ее композиции "Жас келін" не обходится ни один казахский той.



07 Февраля 2019 Автор: Алан ИСАЕВ | Астана