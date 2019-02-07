Глупость или предательство? Даже Тэтчер была против: почему СССР так легко согласился на объединение Германии

08:16 08.02.2019

rusday.com, 6 февраля 19



На Западе - в Германии в особенности - подчеркивают, какое большое значение имело согласие Советского Союза на объединение ФРГ и ГДР. По сути, руководству СССР действительно принадлежала решающая роль.

Например, ту же Маргарет Тэтчер пришлось долго уговаривать согласиться с планами канцлера Германии Гельмута Коля по объединению западной и восточной части страны. Президента США Джорджа Буша-старшего, напротив, уговаривать не пришлось. Наоборот, он всемерно поддерживал идею объединения. Не потому, конечно, что сопереживал немцам. Просто он видел в этом шанс на усиление НАТО.



Но вот почему с такой легкостью на объединение пошел тогдашний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев? Гельмут Коль на переговорах именно с ним чувствовал себя наиболее комфортно. Не с вышеупомянутой Тэтчер, ни с президентом Франции Франсуа Миттераном, ни даже с Бушем-старшим - именно с Горбачевым.

Договоренность по объединению двух Германий была достигнута, можно сказать, стремительно. В октябре 1988 года Коль приехал в Москву, где получил весьма обнадеживающие знаки от советского руководителя. Горбачев пребывал в уверенности о необходимости начать "новую главу" в отношениях с Германией. Надо полагать, с объединенной Германией, а не с ФРГ и ГДР по отдельности.

В июне 1989 года уже советский генсек отправился с визитом в Бонн - и там было подписано совместное заявление, которое Горбачев называл "прорывом". В дальнейшем по сути оставалось только согласовать детали - этому, в частности, были посвящены переговоры в феврале 1990 года.

Но на самом деле говорить о "деталях" преувеличение. Михаил Сергеевич согласился на условия друга Гельмута. Советский Союз даже не выдвинул требования о компенсации. Хотя, как позднее вспоминал посол СССР в ФРГ Владимир Фалин, руководство ФРГ готово было заплатить более 100 миллиардов марок. По его словам, у Москвы были шансы и на то, чтобы добиться статуса от Германии статуса безъядерной территории и не допустить расширения НАТО на восток.



Однако Горбачев по каким-то причинам этого не сделал. Он настолько уверовал в "новую главу" в отношениях с Германией в частности и Западом вообще, что интересы собственного государства оказались для генсека на втором плане. Наивная убежденность, что за такое благодеяние западные политики ему ответят тем же… Откуда она взялась - вот тоже вопрос.

Все, чего он попросил у немцев, это дать 4,5 миллиарда марок, чтобы "накормить людей" (опять же, по утверждению Фалина). А будь советский лидер хотя бы немного понастойчивее, хотя бы некоторых сегодняшних проблем удалось бы избежать. По крайней мере, на это был бы шанс…