Внучатый племянник автора гимна Таджикистана оказался ИГИЛовским террористом

08:21 08.02.2019

Гулназар Келди: внук моего брата стал жертвой террористов



Аваз Юлдашев,



Родственника автора текста гимна Таджикистана приговорили к длительному заключению за участие в боевых действиях в Афганистане на стороне движения "Талибан".



Автор текста гимна Таджикистана Гулназар Келди считает, что бедность и безработица в стране стали основными причинами присоединения некоторых молодых людей, в том числе, и внука его родного брата к рядам террористических организаций.



Народный поэт Таджикистана Гулназар Келди в интервью "АП" выразил надежду, что "таких заблудших молодых людей таджикские власти амнистируют, так как их абсолютное большинство, они признали свою вину и раскаялись".



По сообщению некоторых СМИ, в конце января суд Душанбе приговорил к 14 годам заключения за терроризм и поддержку талибов в Афганистане 28-летнего Икбола Келдиева, племянника Келди.



Его признали виновным в участии в запрещенной экстремистской группировке "Ансоруллох" и боевых действиях в Афганистане на стороне движения "Талибан".



На суде было отмечено, что в 2011 году Икбол Келдиев, когда ему было 20 лет, находился в России, где увлекся идеологией экстремистской группировки "Ансоруллох" и отправился в Пакистан, откуда в 2014 году бежал в Афганистан. В 2015 году Келдиева с поддельным афганским паспортом задержали вместе с несколькими талибами в афганской провинции Кундуз. В 2016 году суд в Афганистане приговорил его к 16 годам заключения за подделку документов и участии в боевых действиях на стороне антиправительственных сил, а в конце 2018 года его экстрадировали в Таджикистан.



По словам Гулназара Келди, внук его брата выехал на заработки в Россию, где попал под влияние эмиссаров экстремистских группировок. Поехал в Пакистан, получил там ранение, затем перебрался в Афганистан.



По мнению поэта, влияние экстремистов на людей усиливается в условиях бедности, поэтому для борьбы с терроризмом надо стараться улучшить экономическую ситуацию в стране.



"Я считаю, что такие молодые люди, как Икбол стали жертвами террористов", - сказал поэт.