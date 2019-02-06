 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Анархистов призовут к порядку. Французский парламент принял "закон против погромщиков"
08:44 08.02.2019

Национальное собрание Франции во вторник вечером приняло в первом чтении "закон против погромщиков". Он должен помочь правоохранителям навести в стране порядок, который каждую субботу нарушают участники акций "желтых жилетов". Найти управу на погромщиков даже в парламенте оказалось нелегко, еще тяжелее будет на улице, считает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.

"Закон против погромщиков" приняли подавляющим большинством. В его поддержку высказались 387 человек, 92 депутата были против, отсутствовало 74. 12 марта ему предстоит утверждение в верхней палате парламента - Сенате. За предложенный правительством закон голосовали правые "Республиканцы" (LR), члены Демократического движения (MoDem) и, конечно, сторонники президентского движения "Вперед, Республика" (LREM). Однако даже среди них закон не встретил единодушия. 50 депутатов-макронистов не стали участвовать в голосовании. Против выступили социалисты (PS) и, как это часто бывает в последнее время, солидарные ультраправые из "Национального объединения" (RN) Марин Ле Пен и ультралевые из "Непокорившейся Франции" (LFI) Жан-Люка Меланшона.

Принятый документ - не закон в широком смысле слова, а свод правил, которые облегчат работу полиции по поддержанию порядка.
В нем несколько предложений, которые на первый взгляд кажутся разумными,- в их числе условия ограничения права на демонстрации, выявление и наказание погромщиков, запрет на появление на улицах с закрытым лицом.

Право отстранить тех или иных граждан от участия в манифестации по новому закону получат полицейские, в то время как раньше это мог сделать только суд. Критериями станет поведение на прошлых демонстрациях - причем даже в тех случаях, когда юстиция не предъявила подозреваемым никаких конкретных обвинений. Потенциально опасные активисты войдут в специальные досье, составлять которые доверено полиции. Теоретически любой "желтый жилет", который за эти три месяца протестов задерживался на улицах, может войти в списки тех, кому выступать запрещено. Нарушителям будет грозить штраф до €7,5 тыс. и шесть месяцев заключения.

Власти сравнивают подобные правила с теми, что действуют во Франции в отношении болельщиков: после того как их уличили в нарушении порядка, им запрещают посещать спортивные состязания. Однако оппозиция считает, что смешно сравнивать право присутствовать на футбольном матче с правом высказать недовольство правительством. Ее не успокоило даже то, что запреты не будут окончательными и их можно опротестовать в суде.

Полиция получит право на обыск граждан, находящихся в районе демонстраций, однако в процессе из полномочий правоохранителей исключили возможность проверять документы и устанавливать периметр безопасности демонстрации.
Те, кто приходят на демонстрации с закрытыми лицами, заведомо считаются погромщиками. Запрет носить маски в общественных местах, особенно во время манифестаций, существовал и раньше. Но раньше это было административным нарушением, теперь же оно становится уголовным преступлением. Наказание за него предусмотрено строгое: штраф до €15 тыс. или год тюремного заключения. Однако проект и тут дает слабину, обещая наказание тому, "кто прячет без законного основания свое лицо или его часть", что явно позволит адвокатам задержанных спорить о "законных основаниях".

Разрушения, которые причиняли демонстранты, громя магазины и рестораны, как правило, оплачивали страховые компании. Разобранные мостовые, сожженные мусорные баки, разбитые автобусные остановки ложились бременем на государственный и муниципальные бюджеты. Отныне предусматривается возможность взыскать в административном, а не в судебном порядке ущерб с тех, кто его причинил. Правительство хочет, чтобы "жилеты" сами расплачивались за свои бесчинства. Ко времени пришелся и доклад Счетной палаты, скептически относящейся к перспективам экономики Франции, которой нанесли удар и протесты "желтых жилетов", и срочные меры, принятые правительством, чтобы их погасить.

Вчера "жилеты" выступили вместе с профсоюзами, призвавшими к бессрочной забастовке. К этому можно отнестись скептически, решив, что профсоюзы пользуются акциями, чтобы остаться на плаву. Тем более на улицы вышли лишь сторонники одного из объединений - Всеобщей конфедерации труда (CGT), в то время как два других, Французская демократическая конфедерация труда (CFDT) и "Рабочая сила" (Force Ouvriere), остались в стороне. Однако во Франции число демонстрантов достигло внушительных 300 тыс. человек, из них от 14 тыс. до 30 тыс. (по разным подсчетам) - в Париже. И, разумеется, столичной демонстрацией воспользовались погромщики, нимало не опасающиеся новых законов.

Почему диалог с властями сопровождается беспорядками на улицах Франции
Почему диалог с властями сопровождается беспорядками на улицах Франции
Правительство пытается взять в свои руки инициативу. Согласно появившемуся вчера опросу компании Ifop-Fiducial, популярность президента Макрона повысилась в феврале еще на шесть пунктов после пяти январских. Теперь 34% французов готовы поддержать его действия. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил, что цель нового закона - "не что иное, как гарантировать право на демонстрации", исходя из того, что не столько действия полиции, сколько бесчинства погромщиков ставят под вопрос право граждан выходить на улицы с требованиями. Однако не все с ним согласны. "Когда вы окажетесь в оппозиции, а ультраправые придут к власти, вы увидите, мои дорогие коллеги, что чистое безумие было голосовать за этот текст, чистое безумие",- обратился с трибуны к парламентариям депутат Шарль де Курсон, напомнив, что такое было возможно только при "режиме Виши". Любопытно, что о победе ультраправых депутат говорил как о весьма возможном варианте развития страны.

"Коммерсантъ" от 06.02.2019,

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549604640
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