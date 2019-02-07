 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.02.2019
20:05  Глобализация сметает слабые государства и возвращает права сильного. Часть 1-я, - Ахмет Бурханов
19:56  В Питере вышел коллективный труд "Судьбы кочевых обществ в индустриальном и постиндустриальном мире"
19:19  Экс-министр здравоохранения Киргизии Батыралиев обвинен в аферах с закупками медпрепаратов
19:11  Казахстан добыл в 2018 рекордные 90 миллионов 360 тысяч тонн нефти!
19:03  Старшая Елбасинда лоббирует создание в Казахстане министерства торговли
19:00  В Атырау сдался казвластям член ОПГ акима Рыскалиева, умыкнувший с подельниками 6,6 млрд тенге
18:09  Неформальные трудовые отношения в Узбекистане. Причины, масштабы, угрозы
15:13  Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
14:01  Накануне другого мира. Россия и Украина как геопатологическая пара, - Глеб Павловский
08:44  Анархистов призовут к порядку. Французский парламент принял "закон против погромщиков"
08:40  "Рука Москвы" и узник миллиарда. Особенности предвыборной магии в Молдавии, - В.Соловьев
08:34  Российский "Северный поток-2" расколол Европу, - "Къ"
08:24  Будут ли таджикские мигранты получать пенсию в России? - Asia-Plus
08:21  Внучатый племянник автора гимна Таджикистана оказался ИГИЛовским террористом
08:16  Глупость или предательство? Даже Тэтчер была против: почему СССР так легко согласился на объединение Германии
08:07  Почему инвестор не идет в Кыргызстан? - проснулись кыр-депутаты
07:38  Назначен "руководитель Управления городской мобильности Алматы" (Телибаев). Придворный скороход?
07:34  Не виноватая я... Осужденная на 6 лет за мошенничество популярная каз-певица Гаухар Алимбекова не хочет сидеть в тюрьме
07:20  Как разделить воду в Туркестане, чтобы избежать войны? - З.Каражанов
07:16  Почему Китай с Россией дружит плохо? - А.Запольскис
07:13  Кыргызский бизнесмен Боотаев обвинил казахского олигарха Мажибаева в захвате бизнеса
07:08  Признаки сверхдержавы: почему в России идеологии нет, а в США есть? - Р.Хубиев
06:51  Украденная в Шымкенте невеста пыталась покончить с собой
06:50  Башар Асад приступил к демобилизации, - Вл.Мухин
06:47  ВТО становится жертвой конфликта США с Китаем, - О.Соловьева
06:23  Вода в Туркестане: Киргизия хочет изменить правила игры, - Ж.Сарабеков
01:10  Внешнюю политику Трампа больше нельзя считать непредсказуемой, - Томас Райт
00:34  Забытые герои Советского Туркестана-5. Григорий Константинопольский - руководитель Самаркандского и Сырдарьинского обкомов Компартии Туркестана
00:31  Из СИЗО ГКНБ Зилалиев дает указания президенту Жээнбекову
00:21  МамасадыковСтан. Зампредом КырТаможни стал Султан Мамасадыков. Братишка зампреда ГКНБ Рустама Мамасадыкова
00:17  Европейские страны дерутся за "Турецкий поток"
00:06  Будущее Большой Евразии и развитие торговой политики ЕАЭС, - В.Никишина
00:00  В Казахстане переиздали на русском Протоколы 1-го съезда тюркологов СССР 1926 года
Четверг, 07.02.2019
20:41  РосТуризм возглавила юго-осетинка Зарина Догузова
17:23  Пустая планета. Через 30 лет мировое население начнет сокращаться, - Джон Иббитсон, Даррел Брикер
17:02  Российский газопровод "Северный поток-2" раскалывает Германию, - Les Echos
16:24  Вышел на свободу герой Афгана и Таджикистана (лучший друг Чубайса) полковник Квачков
16:13  Американцы в Ираке – Трамп подливает масла в огонь, - А.Веселов
15:49  Заслуженный ЕлбаКадр. Отмазавшийся от следствия по взятке в $0,5 млн г-н Хорошун трудоустроен замом управляющего делами Президента РК
15:38  Виктор Темирбаев назначен послом Казахстана в Латвии
15:21  Колективос: как работают отряды тех, кто готов умереть за Мадуро
15:18  Дональд Трамп и Ким Чен Ын попробуют еще раз
13:27  "Мы должны явить миру новый образ казахской нации", - казспикер Токаев
13:03  Конфискованное имущество экс-1-го кырвицепремьера Шадиева передано в доход государства
11:57  Выборы президента Украины: кандидаты "переобуваются в воздухе", - М.Столетов
11:55  Модульный человек и его конструкторы. Кто и как переформатирует современное человечество, - И.Медведева, Т.Шишова
11:39  Тайна взорванной маршрутки. Следы от Магнитогорского теракта ведут в Киргизию и Узбекистан
11:27  У КырПрезидента Жээнбекова родилась очередная племяшка
11:19  Рука руку... Что объединят узб-олигарха Усманова с кремль-говоруном Песковым
11:15  Как воровал экс-мэр Бишкека Ибраимов. Брал по $250 тысяч прямо в кабинете
11:12  Новый начальник ГУВД Бишкека Джумагазиев и другие подвижки в МВД Киргизии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
15:13 08.02.2019

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский. О смерти артиста в пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба Театра им. Моссовета.

Стала известна причина смерти актера Сергея Юрского
По словам его дочери Дарьи, причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с артистом пройдет в Театре Моссовета, дата пока не определена.

Советский и российский актер и режиссер Сергей Юрский родился в Ленинграде 16 марта 1935 года. После окончания Ленинградского театрального института он работал в Большом Драматическом театре под руководством Георгия Товстоногова.

Артист переехал в Москву в 1978 году и начал работать в Театре им. Моссовета. Он снялся во многих кино- и телефильмах, среди которых "Республика ШКИД", "Человек ниоткуда", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби".

По сообщению на сайте театра, спектакли с его участием, запланированные на 6 и 9 февраля, были отменены в связи с болезнью актера. В конце декабря 2018 года Сергей Юрский был госпитализирован. По словам директора театра Валентины Панфиловой, он находился на профилактическом обследовании.

Источник - Российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549627980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К. Токаев: Молодежи нужна реальная возможность для самореализации и саморазвития
- Б. Сагинтаев провел совещание по вопросам повышения качества профессионального и технического образования в стране
- Кадровые перестановки
- Заседание Конституционного Совета по обращению Президента Республики Казахстан
- О заседании коллегии Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции
- Сенаторы рассмотрели законопроекты по вопросам модернизации судебной системы
- Состоялось открытое заседание Центральной избирательной комиссии об итогах деятельности в 2018 году
- Более 120 улиц отремонтируют в этом году в Алматы
- Малик Мурзалин принял участие в отчетной встрече акима города Степногорска
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  