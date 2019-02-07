Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

15:13 08.02.2019

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский



На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский. О смерти артиста в пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба Театра им. Моссовета.



Стала известна причина смерти актера Сергея Юрского

По словам его дочери Дарьи, причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с артистом пройдет в Театре Моссовета, дата пока не определена.



Советский и российский актер и режиссер Сергей Юрский родился в Ленинграде 16 марта 1935 года. После окончания Ленинградского театрального института он работал в Большом Драматическом театре под руководством Георгия Товстоногова.



Артист переехал в Москву в 1978 году и начал работать в Театре им. Моссовета. Он снялся во многих кино- и телефильмах, среди которых "Республика ШКИД", "Человек ниоткуда", "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби".



По сообщению на сайте театра, спектакли с его участием, запланированные на 6 и 9 февраля, были отменены в связи с болезнью актера. В конце декабря 2018 года Сергей Юрский был госпитализирован. По словам директора театра Валентины Панфиловой, он находился на профилактическом обследовании.