Неформальные трудовые отношения в Узбекистане. Причины, масштабы, угрозы

18:09 08.02.2019 Неформальный рынок труда есть во всех странах. В развивающемся Узбекистане масштабы теневой занятости невероятны. По данным исследования Республиканского научного центра занятости населения и охраны труда при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана проведенного в октябре прошлого года, 59,3% работников от общего количества занятых в стране встроены в неформальный сектор.



Занятых в отраслях экономики Узбекистана 13 273 100 человек из них 7 870 100 работают за "черную зарплату", в их числе 1 692 200 занятых на временных разовых и сезонных работах, а также 2 384 800 лиц выехавшие на работу за пределы республики.



Последствием политической и экономической независимости Узбекистана стало то, что на протяжении 28 лет новой государственной истории большая часть населения выживает в условиях теневой занятости и трудовой миграции в сопредельные страны СНГ. Именно это позволило сдержать социальную напряженность и сохранить относительную стабильность в обществе.



Ситуация с неформальной занятостью в Узбекистане.



В 2011 году Центр экономических исследований (ЦЭИ) и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) пришли к выводу, что на 2009 год 38% трудоспособного населения Узбекистана работали в неформальном секторе. По их данным 37,9% - это разовые и сезонные работники, 36,3% – индивидуальные предприниматели без регистрации в налоговых органах, 19,1% – наемные работники без трудовых договоров, 6,7% – на дополнительной работе.



Всемирный банк в 2013 году провел опрос узбекских домохозяйств и в своей оценке в 2014 году заявил цифру в 42% трудоспособных работающих неофициально.



Данные Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана свидетельствуют о 59,3% занятых в неформальном секторе.



Очевидна тенденция роста теневого рынка труда за указанный промежуток времени. Узбекская экономическая модель и программа создания новых рабочих мест не смогли обеспечить не только роста и стабильного материального благополучия значительной части собственных граждан, но даже удержать эти показатели на прежнем уровне.



Люди приспосабливаются к социально - экономической ситуации, ищут любые способы для выживания. Особенно остро в неформальной сфере стоит проблема принудительного труда.



Демографический кризис явился одним из сдерживающих факторов, хотя экономики развитых стран испытывают постоянную потребность в дополнительной рабочей силе. Неразвитая экономика Узбекистана с дефицитом официальных рабочих мест - это основная причина неформальных трудовых отношений. Дополнительно усугублялась сложной и обременительной налоговой системой.



Несмотря на принятые меры государственный бюджет, в лице неформально занятых, не дополучает средства в виде налогов, необходимых для выполнения своих функций. Чем больше людей в неформальном секторе, тем хуже состояние экономики в стране.



Работа в неформальном секторе, как правило, низко производительна, что не позволяет работающим выйти за рамки бедности. Это в свою очередь создает цикличность - бедность - теневой рынок труда - бедность.



В свою очередь, сокращение неформально занятых способно увеличить производительность труда и соответственно доходы населения. Именно создание устойчивых рабочих мест является для Узбекистана наиважнейшей задачей в решении этого вопроса. Взятый правительством курс на урбанизацию свидетельствует о намерении развивать производство задействуя трудовые ресурсы из теневой экономики, и вырвать, таким образом, часть населения из этого порочного круга.



Для этого Узбекистан в последние годы активно привлекает иностранные инвестиции и технологии. Не лишним будет знать, что неформальный сектор для зарубежного кредитора представляет идеальную основу для индустриальной экспансии в виде размещения трудоемких и экологически неблагополучных производств в развивающихся странах, и Узбекистан не исключение.



С этим напрямую связаны условия труда, здоровья, продолжительность жизни работников и экологическая обстановка в местах размещения производств. Это и есть обратная сторона финансовой помощи извне с созданием рабочих мест, как панацеи борьбы с бедностью.



Что такое неформальные трудовые отношения и кого считать неформально занятым?



В общем понимании неформальная занятость – это трудовые отношения между работником и работодателем не оформленные в соответствии с трудовым законодательством в виде письменного трудового договора, а основанные на устной договоренности. Либо оформленные, но предусматривающие лишь часть фактически выплачиваемой заработной платы.



Неформально занятые - это местные жители, как правило, не имеющие никакого отношения к официальной экономике, хотя безработными тоже не являются.



Неформальные трудовые отношения очень разнообразны. Это и работа без трудового договора, "серые" схемы вознаграждения, разница начисляемой и выплачиваемой зарплаты, ее задержка, выполнение обязанностей не предусмотренных контрактом, работа по выходным, сверхурочные, отказ в оплачиваемом отпуске, оплате больничного листа и т.д. Навязывание срочных трудовых или гражданско-правовых договоров лишающих работника защиты закона.



Имеет место общая тенденция вытеснения из трудовых отношений норм писаного права с соответствующими характеристиками неформальных трудовых отношений. Это отсутствие гарантий, рискованность, нестабильность, незарегистрированность, случайность работ и нестабильность дохода, отсутствие регистраций и социальной защиты. Желание малого, среднего бизнеса и самих работников, сэкономить на всех видах налогов.



17-я Международная конвенция статистиков труда отказалась от термина "занятость в неформальной экономике", считая что он не описывает всю совокупность видов неформальной деятельности. Она определила неформальную занятость как общую численность неформальных рабочих мест на предприятиях формального и неформального сектора и в домашних хозяйствах в течение конкретного учетного периода.



На сегодняшний день существует ряд классификаций неформальной занятости, в том числе и классификация Международной организации труда (МОТ). Она основана на разделении производственных единиц по типу и рабочих мест по статусу занятости, а характером трудовых отношений определяет отнесение работников к формальной или неформальной занятости, в которых они задействованы. То есть, зависит не от характеристик самих производственных единиц, а от характеристик рабочих мест внутри целых производственных единиц.



Работник считается занятым неформально, если в его отношении не соблюдаются вводимые государством формальные ограничения, регулирующие использование труда и его оплату.



Согласно Постановлению КМ РУз от 22 декабря 2017 г. №1011 "О совершенствовании методики определения численности населения, нуждающегося в трудоустройстве, включая методику обследования домохозяйств по вопросам занятости, а также разработки баланса трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения":



"К занятым в неформальном секторе экономики относятся лица, не вставшие на учет в налоговых органах, в том числе:



- члены дехканских хозяйств, не уплачивающие взносы по государственному социальному страхованию, но фактически осуществляющие трудовую деятельность в дехканском хозяйстве;



- лица, самостоятельно занятые незарегистрированной предпринимательской деятельностью по оказанию платных услуг на дому (няни, горничные, домашние повара, водители, сторожа и т. д.);



- лица, работающие по найму у предпринимателей, включая членов их семей, и физических лиц без оформления трудовых отношений (строители, грузчики, уборщики, разнорабочие и иные категории работников) без уплаты взносов по государственному социальному страхованию.



Критериями занятости в неформальном секторе экономики являются:



- занятость любым видом оплачиваемой деятельности в неформальном секторе экономики не менее двух часов в неделю;



- регулярность занятости - наличие еженедельного дохода от занятости в неформальном секторе экономики;



- наличие во владении домохозяйства земельного участка, используемого для ведения личного подсобного хозяйства, в размере 10 соток".



Исследователи ПРООН считают, что определение неформальной занятости зафиксированное в постановлении КМ РУз неполное. По их мнению, кроме физических лиц работающих без регистрации в налоговых органах оно должно включать и лиц независимо от их юридической формы, с формальным статусом, но работающих частично неформально. Отсутствие такого дополнения отрицательно скажется на принимаемых решениях и создаст сложности в решении проблемы по сокращению неформальной занятости.



Ситуация с неформальной занятостью в Узбекистане.



Исследование ПРООН (2018 год) показало, что в неформальном секторе трудовых отношений в Узбекистане больше мужчин в возрасте от 18 до 64 лет, чем женщин - 26,1% и 12,5% соответственно. Азиатский банк развития в 2014 году установил, что в здравоохранении, образовании и в сфере услуг, где традиционно доминируют женщины, доля мужчин сократилась. Причина в низкой зарплате в госсекторе.



Как следствие мужчины перешли в производство, строительство, коммуникации и транспорт. Причем до 50% из них работают неформально на разовых, сезонных и временных работах. Что примечательно, неформально занятые женщины в основном работают на постоянных местах.



Оказалось, что 49% женщин до пенсионного возраста работают с регулярной заработной платой, и только треть мужчин работают на таких условиях. В других формах занятости независимо от пола доминирует неформальная занятость - более четверти женщин и каждый десятый мужчина в семейном бизнесе, но доля женщин в индивидуальном предпринимательстве намного ниже, чем мужчин.



Среди молодежи 18 - 24 лет неформально занятые составляют 32,2% и в отличии от других возрастных групп, более половины задействованы на разовых, сезонных и временных работах. Такая ситуация указывается на слабый рост предпринимательства и рабочих.



Регулярную зарплату имеют 27,5% молодежи до 25 лет, 35,24% людей 25 - 35 лет и 44,66% от 35 лет и старше. Это результат высокого прироста населения. Экономика ежегодно дает до 300 000 рабочих мест, а ежегодный выпуск колледжей и лицеев превышает возможности трудоустройства в 2 раза - до 600 000 человек.



Дополнительными усложняющими факторами выступают уже традиционно низкое качество профессиональной подготовки выпускников ВУЗов и колледжей, особенно последних. И несоответствие специальностей выпускников потребностям предприятий.



Распределение неформально занятых по секторам экономики выглядит следующим образом: лидирует строительство - до 70%, из этого числа на однодневных работах заняты 20,3%, на сезонных 33,8% и временных 4,1%; розничная торговля - 47,6%; оптовая торговля - около 46,2%; сельское хозяйство - 35,6%, из них более половины это однодневные и сезонные работники; производство - 8,4%; транспорт - 17%; прочие услуги - 14,3%; финансы и страхование - 5,3%.



Больше всего, 39% неформально занятых в частном предпринимательстве и на предприятиях с количеством работников до пяти человек. При этом каждый четвертый трудоспособный работает именно здесь. Более половины неформально занятых в частном секторе имеют низкий нерегулярный доход и трудятся на разовых, временных и сезонных работах.



Что касается зарплаты, то средняя зарплата неформального работника за час выше, чем у формального. Исследователи считают, что это результат несовершенной налоговой системы осложняющей создание официальных рабочих мест. В то же время, в целом, средняя зарплата неформально занятых меньше и это свидетельствует, что данный вид занятости есть результат дефицита официальных рабочих мест.



Официально занятые в семейном бизнесе зарабатывают значительно ниже как за час, так и в среднем, чем неформально занятые. А средняя часовая зарплата у работников всех категорий ниже средней зарплаты трудовых мигрантов.



С ростом уровня образования снижается доля неформально занятых. По данным Всемирного банка в 2013 году только 9% из занятых в экономике Узбекистана имели высшее образование. У 70% среднее и средне - специальное образование и больше половины из них работают в частном, семейном бизнесе или неформально.



В 2016 году среди неформально занятых высшее образование имели 7,5%, а налоговая грамотность имеет прямую связь с образованием.



Причины высокого уровня неформальной занятости в Узбекистане и меры по ее сокращению.



Основными причинами теневых трудовых отношений исследователи ПРООН называют: "отставание чистого прироста количества рабочих мест от прироста рабочей силы; низкий уровень образования населения; сложность и неопределенность налоговой системы; обременительность налоговой системы и незаинтересованность большинства предпринимателей и учредителей предприятий в расширении бизнеса из-за высокого налогового бремени на крупный бизнес по сравнению с налоговым бременем на МБЧП. Высокие ставки налога на доходы физических лиц и единого социального платежа приводят к занижению фонда оплаты труда и, в конечном итоге, выплате заработной платы в "конвертах", а налог на доходы физических лиц уплачивает меньше половины занятых граждан".



Государственная экономическая политика должна быть направлена не на борьбу с неформальной занятостью, а на то, чтобы теневая экономика была бы неэффективной и работать в ней было невыгодно.



По мнению экспертов, сократить масштабы неформальной занятости в Узбекистане могли бы следующие меры:



1. Расширение определения неформальной занятости и включение в него лиц независимо от их юридической формы, с формальным статусом, но работающих частично неформально.



2. Упрощение системы налогооблажения. Снижение налогов в целях конкурентноспособности Узбекистана. Налоговая система - это отдельный фактор, создающий условия для теневых трудовых отношений. В прошлом году она была реформирована. На сколько нововведения изменят конфигурацию рынка труда в Узбекистане покажет время.



3. Повышение прозрачности и подотчетности налоговых органов и государства перед гражданами.



Кроме того, любое общественное дело требующее изменений следует начинать с просвещения и информирования. Поэтому, необходимо развернуть информационную кампанию разъясняющую гражданам негативные последствия нелегального трудоустройства. Открыть бесплатные юридические консультации, раздавать буклеты с информацией по оформлению трудовых отношений, об ответственности работодателей за нарушение трудового и налогового законодательства.



Кому выгодна неформальная занятость?



Малому и среднему бизнесу, в отличие от крупных компаний, намного проще работать в условиях неформальной занятости. Это их самостоятельный способ сокращения нагрузки на фонд оплаты труда, выплату налогов и прочее. Проще задержать зарплату и выплатить ее позже, чем увольнять сотрудников. А официально устроенному работнику платить нужно вовремя, иначе могут быть проблемы с законом.



Высокая безработица в стране создала высокую конкуренцию на внутреннем рынке труда. Пользуясь этим, работодатели берут на работу тех, кто соглашается работать без оформления официального письменного трудового договора. Люди рады и такой работе, даже без трудового стажа и пенсионных начислений. И дело еще в том, что сколько ни зарабатывай, а пенсию они получат небольшую, так как нет прямой связи их заработка и будущей пенсии.



Если заработная плата будет легализована реальная нагрузка на бизнес возрастет, как следствие малые и средние предприниматели будут разорятся не выдержав конкуренции с крупным бизнесом. Таким способом крупный бизнес, владельцы которого те, кто у власти, и приближенные к ним имеют возможность вытеснять своих более мелких конкурентов.



Без государственной системы поддержки бизнеса не обойтись. Чтобы в стране появились рабочие места, нужны соответствующие условия, которые может создать только государство.



Почти все новые рабочие места в США создает не правительство, а новые компании. Две трети их приходится на предприятия с численностью персонала менее 50 человек. Все дело в дешевых кредитах на производство.



CENTRALBANKS



CURRENTINTERESTRATE



NEXTMEETING



LASTCHANGE



RESERVE BANK OF AUSTRALIA



1.5 %



Feb 5 03:30 GMT



Aug 2, 2016 GMT



FEDERAL RESERVE



2.5 %



Mar 20 19:00 GMT



Dec 19, 2018 GMT



SWISS NATIONAL BANK



-0.75 %



Mar 21 07:30 GMT



Jan 15, 2015 GMT



EUROPEAN CENTRAL BANK



0 %



Mar 7 12:45 GMT



Mar 10, 2016 GMT



BANK OF JAPAN



-0.1 %



Mar 15 02:00 GMT



Jan 29, 2016 GMT



RESERVE BANK OF NEW ZEALAND



1.75 %



Feb 12 20:00 GMT



Nov 9, 2016 GMT



BANK OF CANADA



1.75 %



Mar 6 15:00 GMT



Oct 24, 2018 GMT



BANK OF ENGLAND



0.75 %



Feb 7 12:00 GMT



Aug 2, 2018 GMT



ТАБЛИЦА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ЦБ МИРА.

Сегодня ставка рефинансирования в Узбекистане 14 % . Объясняя необходимостью радикальных рыночных реформ летом прошлого года ее увеличили в полтора раза. В свою очередь банки кредитуют граждан по ставкам не ниже 18-20 % и по прогнозам рост процента продолжится. Понятно, что малый и средний бизнес, для которых кредитование основной источник стартового капитала, только проиграли в конкуренции с крупными компаниями.



На сегодняшний день запущены программы льготного кредитования под 7% бизнес- идей молодежи, семейного бизнеса (который, как правило, мелкий), покупки автомашин военослужащими.



Но в целом, условия для развития малого и среднего бизнеса комфортными назвать нельзя. На ситуации с неформальным рынком труда лучшим образом это тоже не скажется.



Выводы.



Высокие темпы роста населения в Узбекистане в два раза опережают темпы создания новых рабочих мест. Высокие банковские проценты под займы для предпринимателей не создают благоприятных условий для открытия новых малых и средних предприятий способных дать большую часть рабочих мест в любой экономике. Следовательно, ожидать высокого роста рабочих мест в этом секторе не приходится. Даже с учетом реформы налогообложения общая ситуация для сокращения неформально занятых в Узбекистане неблагоприятна.



7.02.2019 Источник - labourcentralasia.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549638540

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- К. Токаев: Молодежи нужна реальная возможность для самореализации и саморазвития

- Б. Сагинтаев провел совещание по вопросам повышения качества профессионального и технического образования в стране

- Кадровые перестановки

- Заседание Конституционного Совета по обращению Президента Республики Казахстан

- О заседании коллегии Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

- Сенаторы рассмотрели законопроекты по вопросам модернизации судебной системы

- Состоялось открытое заседание Центральной избирательной комиссии об итогах деятельности в 2018 году

- Более 120 улиц отремонтируют в этом году в Алматы

- Малик Мурзалин принял участие в отчетной встрече акима города Степногорска