Старшая Елбасинда лоббирует создание в Казахстане министерства торговли

19:03 08.02.2019

Дарига Назарбаева объяснила необходимость создания нового министерства в РК

По данным сенатора, у МНЭ на сегодняшний день нет инструмента для того, чтобы влиять на внутреннюю и внешнюю торговлю.



Председатель постоянного комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента РК Дарига Назарбаева во время Правительственного часа предложила создать в Казахстане министерство торговли, передает корреспондент Bnews.kz.



"Большие проблемы есть в сфере торговли, проблемы с регулированием и администрированием. Например, ВВП страны за 1 квартал 2018 года по транспорту и логистике заняли 8,2%, и мы создаем Министерство транспорта и инфраструктуры. ВВП страны за 1 квартал 2018 года по доле оптовой и розничной торговли составил примерно 15%. И до сих пор нет министерства торговли", - сказала Дарига Назарбаева.

Она отметила, что Казахстан на сегодняшний день - крупнейший транзитный, транспортно-логистическкий хаб на всем евразийском континенте.



"Мы становимся сильны в торговле, не только потому, что наращиваем свою переработку и производство, но и потому, что мы сегодня огромный транзитный, транспортно-логистическкий хаб на евразийском континенте. Торговля сегодня в Министерстве национальной экономики, занимается ей департамент торговли. Не так давно мы с ними беседовали в рамках обсуждения законопроекта, они отметили, что у них нет инструмента для того, чтобы влиять на внутреннюю торговлю, а уж тем более - на внешнюю. Так вот, почему, торговля как сфера, имея очень большую долю ВВП страны, не имеет сегодня своего министерства?", - отметила Дарига Назарбаева.



Ранее сообщалось, что сегодня, 8 февраля, в Сенате состоялся Правительственный час по вопросам реализации торговой политики Республики Казахстан в ЕАЭС.