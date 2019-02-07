Казахстан добыл в 2018 рекордные 90 миллионов 360 тысяч тонн нефти!

19:11 08.02.2019

Бозумбаев: Достигнуты исторические для страны объемы добычи нефти

Добыча нефти достигла 90 миллионов 360 тысяч тонн, чего не было в истории нашей страны - Бозумбаев.



Министр энергетики РК Канат Бозумбаев на расширенном заседании подвел итоги работы в 2018 году и поставил задачи на 2019 год, передает Zakon.kz.



Он отметил, что в 2018 году работа топливно-энергетического сектора достигла рекордных результатов.



"Добыча нефти достигла 90 миллионов 360 тысяч тонн, чего не было в истории нашей страны. Это на 4,8% больше, чем в 2017 году", - сказал Бозумбаев.

Это, по словам Бозумбаева, связано с увеличением добычи нефти на Кашагане (13,2 млн тонн), Тенгизе (28,6 млн тонн) и Карачаганаке (12,2 млн тонн).



"В этом году планируется добыть 89 миллионов тонн нефти", - отметил министр.



Такая цифра связана с тем, что добыча на старых месторождениях идет на естественный спад. В частности, Кумкольская группа в Кызылординской области сократила объем добычи к 2019 году на 1 млн тонн.



Министр энергетики сообщил, что в настоящее время совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проводится оценка пропускной способности площадок с подземными полигонами. В этом году в планах проанализировать следующие участки: бассейны рек Арал, Шу-Сарысу, Сырдарья, Северный Тургай, Прииртышск, Балхаш, Или, Алаколь, Зайсан. Будет определен объем геологических исследований и размер финансирования разработок.



"На основе этого анализа мы разработаем геологическую службу на 2021-2025 годы и утвердим ее до конца этого года. В среднесрочной перспективе это является приоритетом для активного запуска и улучшения геологоразведочных работ", - отметил Бозумбаев.