Экс-министр здравоохранения Киргизии Батыралиев обвинен в аферах с закупками медпрепаратов

19:19 08.02.2019

Экс-министра здравоохранения заподозрили в злоупотреблении служебным положением



Экс-министра здравоохранения Таланта Батыралиева подозревают в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.



По его данным, по материалам АКС ГКНБ возбудили уголовное дело по факту нарушения требований Закона "О государственных закупках" при закупке услуг по оказанию медицинской помощи больным с хронической болезнью почек V стадии методом гемодиализа.



"По факту назначили аудит. В результате проверки Счетной палатой выявлен ущерб интересам государства в особо крупном размере на сумму свыше 107 миллионов сомов", - отметили в ГКНБ.



Таланта Батыралиева подозревают в злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.



8 февраля 2019, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА