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|Экс-министр здравоохранения Киргизии Батыралиев обвинен в аферах с закупками медпрепаратов
19:19 08.02.2019
Экс-министра здравоохранения заподозрили в злоупотреблении служебным положением
Экс-министра здравоохранения Таланта Батыралиева подозревают в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, по материалам АКС ГКНБ возбудили уголовное дело по факту нарушения требований Закона "О государственных закупках" при закупке услуг по оказанию медицинской помощи больным с хронической болезнью почек V стадии методом гемодиализа.
"По факту назначили аудит. В результате проверки Счетной палатой выявлен ущерб интересам государства в особо крупном размере на сумму свыше 107 миллионов сомов", - отметили в ГКНБ.
Таланта Батыралиева подозревают в злоупотреблении должностным положением и заключении заведомо невыгодного контракта.
8 февраля 2019, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА