В Питере вышел коллективный труд "Судьбы кочевых обществ в индустриальном и постиндустриальном мире"

19:56 08.02.2019

Издана коллективная монография "Судьбы кочевых обществ в индустриальном и постиндустриальном мире"



Коллективная монография называется "Судьбы кочевых обществ в индустриальном и постиндустриальном мире". Она издана в Санкт-Петербургском издательстве "Алетейя". Над ней работала группа именитых российских ученых, костяккоторых составили преподаватели Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.



Среди них - Карлов В.В., Ермакова Е.М., Ларина Е.И., Заседателева Л.Б., Солдатова А.Е., Субботин С.В. Также включены труды ученых из Санкт-Петербурга и Литвы - Головнева А.В и Резяпкина М.А. Свой вклад внесла и преподаватель Тувинского государственного университета, к.и.н., Елена Айыжы. В данной коллективной монографии ученые рассматривают трансформационные процессы в быту и культуре народов, сохранивших до сих пор кочевые традиции в хозяйстве и образе жизни. Особое внимание было уделено изменениям в структуре социальных связей кочевников в эпоху модерна и постмодерна на примере России и сопредельных стран. Кочевые народы и их образ жизни неоднократно становились предметом исследования в гуманитарных науках.



Этап трансформации условий бытия бывших и нынешних кочевников в современных обстоятельствах пока только в фазе становления, процесс изменений еще набирает скорость, и хорошо просматриваемых тенденций для определения перспектив пока мало. После крушения советского строя резко увеличивается потребность человека в социальных связях (солидарности, идентичности, принадлежности к группе). В монографии много полевых материалов авторов. Целостную картину изменений показать практически невозможно, но была сделана попытка уловить тенденции перемен в некоторых довольно деликатных аспектах жизни населения скотоводческих районов широкого круга евразийских пространств.



Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований. Монография напечатана по решению Ученого совета исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.