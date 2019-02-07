Экс-глава МВД Киргизии М.Турганбаев возглавил КырГСИН

10:45 09.02.2019

Мелис Турганбаев возглавит ГСИН



Экс-министр Внутренних дел Мелис Турганбаев назначен начальником Госслужбы исполнения наказаний. Информацию об этом VB.KG сообщил он сам.



По его словам, о назначении он узнал только сегодня.



- Пока меня не представили коллективу. Когда приступлю к работе, еще не знаю, - сказал Мелис Токтомамбетович.



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Информацию о назначении Турганбаева VB.KG подтвердили в ГСИН.



Напомним, Мелис Турганбаев возглавлял МВД с 2014 по 2016 год.



Примечательно, что по совершенно другому вопросу мы общались с Турганбаевым буквально этим утром, и о назначении он скромно умолчал. На вопрос, не собирается ли он сам вернуться в органы внутренних дел, Турганбаев заявил, что подобных предложений ему не поступало. Но, если его пригласят, он готов вернуться на службу.



В целом, экс-министр внутренних дел Мелис Турганбаев поделился мнением с VB.KG о ситуации в Министерстве внутренних дел, которое последнее время подвергается жесткой критики со стороны общественности и депутатов.



- МВД всегда критикуют. Во-первых, всем не угодишь, а во-вторых, сотрудники МВД всегда на виду, и всегда их поведение становится объектом обсуждения. Кроме того, личный состав министерства очень большой, один из самых многочисленных в республике. Туда приходят на работу разные люди. Среди них много порядочных и профессиональных, а есть такие, о которых говорят: "в семье не без урода". Но министр физически не может уследить за каждым. Хотя, конечно, кадровая политика чуть хромает в последнее время, - резюмировал бывший министр МВД.



При этом он позитивно оценил последние кадровые перестановки в МВД.



- Назначение Каната Джумагазиева на пост начальника ГУВД Бишкека – очень правильный шаг. Думаю, у него получится навести порядок в столице, - заявил Турганбаев.



8 февраля 2019 - Екатерина Улитина