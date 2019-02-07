 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.02.2019
12:26  Язык ультиматумов подрывает мир в Корее, - С.Кожемякин
12:20  Монголия выпустит в обращение серебряную монету 1000 тугриков Карл Маркс
12:15  В Сирии погиб Героем сержант из Тихорецка Максим Плетнев
10:50  Верховный суд Киргизии оправдал бывшего вице-премьера Талгарбекова. В госперевороте не участвовал
10:45  Экс-глава МВД Киргизии М.Турганбаев возглавил КырГСИН
10:25  Москва и Вашингтон разошлись на атомном уровне, - М.Бойцов
10:00  Тайная борьба двух империй. Разведка и контрразведка в период Русско-японской войны 1904–1905 гг., - В.Гаврилов
00:22  Театр "Астана Балет" возглавил Александр Совостьянов
Пятница, 08.02.2019
21:17  Дело Беналлы-Махмудова: во Франции начато расследование по "российскому контракту", - Le Point
20:05  Глобализация сметает слабые государства и возвращает права сильного. Часть 1-я, - Ахмет Бурханов
19:56  В Питере вышел коллективный труд "Судьбы кочевых обществ в индустриальном и постиндустриальном мире"
19:19  Экс-министр здравоохранения Киргизии Батыралиев обвинен в аферах с закупками медпрепаратов
19:11  Казахстан добыл в 2018 рекордные 90 миллионов 360 тысяч тонн нефти!
19:03  Старшая Елбасинда лоббирует создание в Казахстане министерства торговли
19:00  В Атырау сдался казвластям член ОПГ акима Рыскалиева, умыкнувший с подельниками 6,6 млрд тенге
18:09  Неформальные трудовые отношения в Узбекистане. Причины, масштабы, угрозы
15:13  Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
14:01  Накануне другого мира. Россия и Украина как геопатологическая пара, - Глеб Павловский
08:44  Анархистов призовут к порядку. Французский парламент принял "закон против погромщиков"
08:40  "Рука Москвы" и узник миллиарда. Особенности предвыборной магии в Молдавии, - В.Соловьев
08:34  Российский "Северный поток-2" расколол Европу, - "Къ"
08:24  Будут ли таджикские мигранты получать пенсию в России? - Asia-Plus
08:21  Внучатый племянник автора гимна Таджикистана оказался ИГИЛовским террористом
08:16  Глупость или предательство? Даже Тэтчер была против: почему СССР так легко согласился на объединение Германии
08:07  Почему инвестор не идет в Кыргызстан? - проснулись кыр-депутаты
07:38  Назначен "руководитель Управления городской мобильности Алматы" (Телибаев). Придворный скороход?
07:34  Не виноватая я... Осужденная на 6 лет за мошенничество популярная каз-певица Гаухар Алимбекова не хочет сидеть в тюрьме
07:20  Как разделить воду в Туркестане, чтобы избежать войны? - З.Каражанов
07:16  Почему Китай с Россией дружит плохо? - А.Запольскис
07:13  Кыргызский бизнесмен Боотаев обвинил казахского олигарха Мажибаева в захвате бизнеса
07:08  Признаки сверхдержавы: почему в России идеологии нет, а в США есть? - Р.Хубиев
06:51  Украденная в Шымкенте невеста пыталась покончить с собой
06:50  Башар Асад приступил к демобилизации, - Вл.Мухин
06:47  ВТО становится жертвой конфликта США с Китаем, - О.Соловьева
06:23  Вода в Туркестане: Киргизия хочет изменить правила игры, - Ж.Сарабеков
01:10  Внешнюю политику Трампа больше нельзя считать непредсказуемой, - Томас Райт
00:34  Забытые герои Советского Туркестана-5. Григорий Константинопольский - руководитель Самаркандского и Сырдарьинского обкомов Компартии Туркестана
00:31  Из СИЗО ГКНБ Зилалиев дает указания президенту Жээнбекову
00:21  МамасадыковСтан. Зампредом КырТаможни стал Султан Мамасадыков. Братишка зампреда ГКНБ Рустама Мамасадыкова
00:17  Европейские страны дерутся за "Турецкий поток"
00:06  Будущее Большой Евразии и развитие торговой политики ЕАЭС, - В.Никишина
00:00  В Казахстане переиздали на русском Протоколы 1-го съезда тюркологов СССР 1926 года
Четверг, 07.02.2019
20:41  РосТуризм возглавила юго-осетинка Зарина Догузова
17:23  Пустая планета. Через 30 лет мировое население начнет сокращаться, - Джон Иббитсон, Даррел Брикер
17:02  Российский газопровод "Северный поток-2" раскалывает Германию, - Les Echos
16:24  Вышел на свободу герой Афгана и Таджикистана (лучший друг Чубайса) полковник Квачков
16:13  Американцы в Ираке – Трамп подливает масла в огонь, - А.Веселов
15:49  Заслуженный ЕлбаКадр. Отмазавшийся от следствия по взятке в $0,5 млн г-н Хорошун трудоустроен замом управляющего делами Президента РК
15:38  Виктор Темирбаев назначен послом Казахстана в Латвии
15:21  Колективос: как работают отряды тех, кто готов умереть за Мадуро
15:18  Дональд Трамп и Ким Чен Ын попробуют еще раз
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Сирии погиб Героем сержант из Тихорецка Максим ПлетневВ Сирии погиб Героем сержант из Тихорецка Максим Плетнев
12:15 09.02.2019

Подробности геройской гибели российского военнослужащего в Сирии: "Всегда хотел большего"

Максим Плетнев пожертвовал собой в бою

Можно только догадываться, о чем думал сержант Плетнев, когда решил уничтожить врага, понимая, что скорее всего погибнет. Может вспомнил любимую Алену, может - облака над родным Тихорецком. А может, последние слова лейтенанта Нурбагандова "Работайте, братья!" или гвардии майора Филипова "Это вам за пацанов!". Максим Плетнев погиб как герой, в Сирии, при выполнении боевого задания. Ему было 24 года. Четвертого февраля сержанта похоронили.

Максим Плетнев учился сначала в тихорецкой гимназии, а затем в Неклиновской летной школе имени 4 краснознаменной воздушной армии. С 2012 года проходил службу в ВДВ, заключил контракт. Последние годы служил в Силах специальных операций, по некоторым данным, числился в в Центре спецназначения "Кубинка-2" ССО.

Опыт у Плетнева был и до командировки в Сирию. Например, в одной из соцсетей в тематическом сообществе Максим в 2015 году описывал свой самый веселый случай за время службы: "Это когда мы стреляли по беспилотнику, прилетевшему со стороны Украины, а когда он полетел в сторону Украины, по нему стали стрелять они".

Свой последний бой Максим Плетнев принял 31 января. Ему было необходимо уничтожить технику террористов и он произвел выстрел противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). Но и по его позиции был выпущен аналогичный снаряд. У сержанта было время, чтобы спастись - он наверняка видел летящую к нему ракету. Но если бы он покинул позицию, его выстрел был бы, скорее всего, безрезультатным - ему, как оператору, нужно было сопровождать ПТУР до цели. Он остался, чтобы уничтожить врага, и погиб сам.

Точное место боя официально не сообщается. Но боевики одной из сирийских группировок выложили видео, где с помощью ПТУР обстреливают позиции "правительственных войск" и радуются удачному попаданию. Возможно, это всего лишь совпадение. Но дело происходит 31 января на севере провинции Хама в районе контрольно-пропускного пункта Залин.

На похороны Максима в Тихорецк прибыло командование бригады, где он служил, а также его сослуживцы.

Его супруга Алена Плетнева рассказала, что "Максим хотел всегда чего-то большего, чем просто служба. Каждый день работал над собой. Постоянные тренировки, постоянно чему-то учился. Другом, и товарищем был отличным. Родителей очень любил и уважал. Парни всегда его считали номером один и прислушивались к нему. Всегда умел поддержать, посочувствовать, а уж если нужна помощь, то Макс в любое время тут как тут. Ну и, конечно, мужем он был отличным. В прямом смысле слова на руках носил".

Пять лет назад Максим и Алена сыграли свадьбу. Как говорит Алена, "специально делали в синем цвете, под берет, так как он служил в ВДВ".

По рассказам одноклассников, Максим был по характеру серьезный, стремился во всем быть первым и мечтал о военной карьере.

Уже на службе он писал: "Меня задевает фраза: "на офицера учиться надо". На офицера может и надо, но командиром ты за эти годы не станешь. Командир - это то, как ты себя поставил в самом начале своей жизни. Настоящими командирами становятся те ребята, которые еще пацанами дворовые команды возглавляли. Люди, которые ведут за собой".

Дмитрий Попов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549703700
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- К. Токаев: Молодежи нужна реальная возможность для самореализации и саморазвития
- Б. Сагинтаев провел совещание по вопросам повышения качества профессионального и технического образования в стране
- Кадровые перестановки
- Заседание Конституционного Совета по обращению Президента Республики Казахстан
- О заседании коллегии Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции
- Сенаторы рассмотрели законопроекты по вопросам модернизации судебной системы
- Состоялось открытое заседание Центральной избирательной комиссии об итогах деятельности в 2018 году
- Более 120 улиц отремонтируют в этом году в Алматы
- Малик Мурзалин принял участие в отчетной встрече акима города Степногорска
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  