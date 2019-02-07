В Сирии погиб Героем сержант из Тихорецка Максим Плетнев

12:15 09.02.2019

Подробности геройской гибели российского военнослужащего в Сирии: "Всегда хотел большего"



Максим Плетнев пожертвовал собой в бою



Можно только догадываться, о чем думал сержант Плетнев, когда решил уничтожить врага, понимая, что скорее всего погибнет. Может вспомнил любимую Алену, может - облака над родным Тихорецком. А может, последние слова лейтенанта Нурбагандова "Работайте, братья!" или гвардии майора Филипова "Это вам за пацанов!". Максим Плетнев погиб как герой, в Сирии, при выполнении боевого задания. Ему было 24 года. Четвертого февраля сержанта похоронили.



Максим Плетнев учился сначала в тихорецкой гимназии, а затем в Неклиновской летной школе имени 4 краснознаменной воздушной армии. С 2012 года проходил службу в ВДВ, заключил контракт. Последние годы служил в Силах специальных операций, по некоторым данным, числился в в Центре спецназначения "Кубинка-2" ССО.



Опыт у Плетнева был и до командировки в Сирию. Например, в одной из соцсетей в тематическом сообществе Максим в 2015 году описывал свой самый веселый случай за время службы: "Это когда мы стреляли по беспилотнику, прилетевшему со стороны Украины, а когда он полетел в сторону Украины, по нему стали стрелять они".



Свой последний бой Максим Плетнев принял 31 января. Ему было необходимо уничтожить технику террористов и он произвел выстрел противотанковой управляемой ракетой (ПТУР). Но и по его позиции был выпущен аналогичный снаряд. У сержанта было время, чтобы спастись - он наверняка видел летящую к нему ракету. Но если бы он покинул позицию, его выстрел был бы, скорее всего, безрезультатным - ему, как оператору, нужно было сопровождать ПТУР до цели. Он остался, чтобы уничтожить врага, и погиб сам.



Точное место боя официально не сообщается. Но боевики одной из сирийских группировок выложили видео, где с помощью ПТУР обстреливают позиции "правительственных войск" и радуются удачному попаданию. Возможно, это всего лишь совпадение. Но дело происходит 31 января на севере провинции Хама в районе контрольно-пропускного пункта Залин.



На похороны Максима в Тихорецк прибыло командование бригады, где он служил, а также его сослуживцы.



Его супруга Алена Плетнева рассказала, что "Максим хотел всегда чего-то большего, чем просто служба. Каждый день работал над собой. Постоянные тренировки, постоянно чему-то учился. Другом, и товарищем был отличным. Родителей очень любил и уважал. Парни всегда его считали номером один и прислушивались к нему. Всегда умел поддержать, посочувствовать, а уж если нужна помощь, то Макс в любое время тут как тут. Ну и, конечно, мужем он был отличным. В прямом смысле слова на руках носил".



Пять лет назад Максим и Алена сыграли свадьбу. Как говорит Алена, "специально делали в синем цвете, под берет, так как он служил в ВДВ".



По рассказам одноклассников, Максим был по характеру серьезный, стремился во всем быть первым и мечтал о военной карьере.



Уже на службе он писал: "Меня задевает фраза: "на офицера учиться надо". На офицера может и надо, но командиром ты за эти годы не станешь. Командир - это то, как ты себя поставил в самом начале своей жизни. Настоящими командирами становятся те ребята, которые еще пацанами дворовые команды возглавляли. Люди, которые ведут за собой".



Дмитрий Попов