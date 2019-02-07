Монголия выпустит в обращение серебряную монету 1000 тугриков Карл Маркс

12:20 09.02.2019

В 2019 года Центральный банк Монголии выпустит в обращение серебряную памятную монету 1000 тугриков Карл Маркс, которая выходит в серии "Революционеры", сообщается на сайте oncoins.



Монета была отчеканена на мощностях Coin Invest Trust по указанию Монголбанк и выходит в серии "Революционеры". Монеты этой серии выпускаются в стране с 2014 года.



Об этом сообщила пресс-служба регулятора.



Монета посвящена Карлу Марксу (5 мая 1818 года - 14 марта 1883 года) – немецкому философу, социологу, экономисту, писателю, поэту, политическому журналисту, общественному деятелю.



Карл Маркс в соавторстве с Фридрихом Энгельсом написал "Манифест коммунистической партии" (1848 год).



Также Карл Маркс является автор классического научного труда по политической экономии "Капитал. Критика политической экономии" (1867 год).



Напомним, ранее в серии "Революционеры" выходили монеты:

– 1000 тугриков Че Гевара (серебро) и 1000 тугриков Че Гевара (золото);

– 1000 тугриков Фидель Кастро (серебро) и 1000 тугриков Фидель Кастро (золото);

– 1000 тугриков Чингисхан (серебро) и 1000 тугриков Чингисхан (золото).



Технические характеристики монеты 1000 тугриков Карл Маркс:

– Металл/проба, серебро/999°

– Масса монеты (унций), 1.0

– Диаметр (мм), 38.61

– Гурт, рифленый

– Монета изготовлена качеством, Proff + секторальное окрашивание

– Тираж (штук), 1 000.



На аверсе монеты 1000 тугриков Карл Маркс размещены:



традиционно в центре эмблема Банка Монголии, слева и справа надписи на монгольском языке

ниже указан номинал "1000 төгрөг".

внизу под обрез монеты указание страны эмитента "MONGOLIA" и технические характеристики металла, из которого изготовлена монета "1oz .999 SILVER".



На реверсе монеты 1000 тугриков Карл Маркс, размещены:



в центре изображен Карл Маркс, портрет которого секторально окрашен, усиливающий тень, подчеркивающий трехмерный рельеф.



надписи:

– слева вверху KARL MARX"

– под ним надпись Карл Макрс на монгольском языке

– внизу год выпуска монеты "2019".