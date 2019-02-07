Язык ультиматумов подрывает мир в Корее, - С.Кожемякин

12:26 09.02.2019 Язык ультиматумов подрывает мир в Корее



Новая встреча глав Северной Кореи и США состоится уже в этом месяце. Несмотря на высокий статус переговоров, они вряд ли разрешат имеющиеся противоречия. Вашингтон продолжает требовать от Пхеньяна разоружения, в то время как КНДР справедливо настаивает на взаимных уступках.



Приливы и отливы мирного процесса



Среди прошлогодних событий с несомненным знаком плюс можно выделить урегулирование корейского кризиса. Напомним, начало процессу положило новогоднее обращение Ким Чен Ына. Руководитель КНДР призвал южного соседа к разрядке напряженности, предложив использовать для этого зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане. Мирная инициатива нашла понимание. Этому в немалой степени способствовало избрание президентом Южной Кореи политика-левоцентриста Мун Чжэ Ина. Он с самого начала настаивал на необходимости мирного решения проблемы.



Реальность превзошла прогнозы, хотя они в большинстве своем поначалу были весьма скептическими. На Олимпийские игры приехала крупная северокорейская делегация из спортсменов, болельщиков и музыкантов, а в церемониях открытия и закрытия спортивного праздника представители двух стран шли вместе под "флагом объединения". Регулярными стали переговоры Пхеньяна и Сеула - сначала в составе чиновников среднего ранга, а потом и на высшем уровне. 27 апреля и 26 мая Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встречались в демилитаризованной зоне между двумя странами, в сентябре президент Южной Кореи прибыл с визитом в Пхеньян.



Не менее сенсационным оказался саммит руководителей КНДР и США, состоявшийся 12 июня в Сингапуре. И хотя принятое по его итогам коммюнике содержало довольно размытые фразы вроде приложения усилий для установления мира и освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия, переговоры сыграли важную роль в общем снижении напряженности.



Начало нынешнего года, на первый взгляд, также можно назвать успешным. 17 января Вашингтон посетил заведующий отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ен Чхоль. Его визит и встреча с госсекретарем США Майком Помпео планировались на ноябрь, но неожиданно были отменены. Многие наблюдатели стали говорить тогда о зашедшем в тупик диалоге. И действительно, контакты фактически прекратились. Назначенный еще в августе спецпредставителем госдепартамента США по Северной Корее Стивен Биган за полгода не провел ни одной встречи с властями курируемой им страны.



Как и год назад, катализатором возобновления связей стало выступление Ким Чен Ына по случаю наступления нового года. "Мы не намерены упорно держаться за прошлое в отношениях с США, - заявил глава КНДР. - Мы готовы поставить на нем точку и перейти к новой эпохе отношений". Также Ким Чен Ын сообщил, что готов встретиться с Дональдом Трампом "в любое время". Уже на следующий день американский президент написал в "Твиттере", что "с нетерпением" ждет встречи "с председателем Кимом". Переход от заочного общения лидеров к настоящему обсудил на встрече с Помпео и Трампом Ким Ен Чхоль. Эта же задача возложена на Бигана, который 6 февраля наконец добрался до Пхеньяна. Как стало известно, новый саммит пройдет 27-28 февраля во Вьетнаме.



Разговор с позиции силы



О содержании будущей беседы пока можно только гадать. Но более чем очевидно, что рывка вперед встреча руководителей не принесет. Все дело в различных подходах к самим задачам урегулирования. По мнению США, оно должно включать полное уничтожение Пхеньяном своего ракетно-ядерного потенциала. Лишь после этого Вашингтон готов пойти на ответные шаги вроде снятия санкций и дипломатического признания КНДР. На нынешнем же этапе США намерены не просто сохранять, но и усиливать давление. По словам вице-президента Майка Пенса, администрация Трампа не хочет повторять ошибок предшественников, которые доверяли Пхеньяну и шли на уступки. Это подтвердил Биган, заявивший, что "у США нет намерения ослаблять односторонние санкции или санкции ООН".



В полном соответствии с этим курсом министерство финансов США наложило санкции на трех членов высшего руководства Северной Кореи за "нарушения прав человека и ограничение свободы слова". Среди них оказался зампредседателя ТПК Чхве Рен Хэ, завотделом пропаганды и агитации ЦК ТПК Пак Кван Хо и министр госбезопасности КНДР Чон Ген Тхэк. А Генассамблея ООН в декабре прошлого года одобрила инициированную западными странами резолюцию, в которой Северная Корея обвиняется в "систематических, широко распространенных и грубых нарушениях прав человека". При этом основная ответственность возлагается непосредственно на Ким Чен Ына, которого рекомендовано судить в Международном уголовном суде. В Пхеньяне назвали обвинения ложью, сфабрикованной при помощи нескольких перебежчиков, а также политической провокацией, подрывающей мирный процесс.



Не ослабевает варварская блокада Северной Кореи. Недавно за нарушения правил эмбарго в санкционный список были внесены две сингапурские компании и два панамских судна. Всего же, по данным газеты "Уолл-стрит джорнэл", в настоящее время ведется расследование по 130 компаниям и 40 морским судам, подозреваемым в поставках угля и нефтепродуктов в КНДР.



В американской и в целом в западной прессе Северная Корея по-прежнему изображается "исчадием ада", представляющим опасность для всего "цивилизованного человечества". "Пхеньян производит ракеты и боеголовки так же быстро, как и раньше", - пугает обывателя агентство "Блумберг". "Если Ким лишь тянет время, мир в северо-восточной Азии будет коротким, поскольку вскоре северокорейский лидер на себе испытает последствия собственной нечестности", - угрожает журнал "Национальный интерес". И это не просто фантазии журналистов. Как заявил на прошлой неделе Биган, у США есть "запасной план" в отношении Северной Кореи, если дипломатия не сработает.



В качестве повода для усиления нажима может быть использована не только ракетно-ядерная программа. По утверждению представителя Пентагона Эндрю Вебера, "у Северной Кореи гораздо больше шансов использовать биологическое оружие, чем ядерное". "Эта программа недооценена и смертоносна", - добавил он.



Как и прежде, США натравливают на КНДР соседние государства. 17 января в Вашингтоне прошла встреча министра обороны Японии Такэси Ивая с американским коллегой Патриком Шанаханом. В итоговом заявлении говорится о решимости двух стран продолжать всестороннее давление на Северную Корею. Но главная задача Соединенных Штатов - не допустить сближения с Пхеньяном Сеула. В Вашингтоне выражают открытое недовольство тем, что южнокорейское руководство пошло навстречу соседям, не дожидаясь разоружения. Как заявил Помпео, потепление отношений не должно опережать процесс свертывания КНДР своей ядерной программы.



По требованию американского командования возобновлены корейско-американские военные маневры. Напомним: они были приостановлены в июне прошлого года, чтобы не осложнять мирное урегулирование. В ноябре на юге полуострова уже прошли совместные учения морской пехоты. Что касается таких крупных военных игр, как "Ыльчи - Фридом гардиен" и "Ки ризолв", еще недавно сообщалось об их возможной отмене. Теперь же максимум, на что соглашается Вашингтон, - это на смену их названий и частичное сокращение задействованных сил. Не планируется сокращение и тем более вывод американского контингента из Южной Кореи. Об этом 3 февраля заявил сам Трамп.



Стратегическое сближение



В отличие от США в Сеуле не подходят к мирному процессу с позиций угроз и шантажа. В конце ноября две страны ликвидировали укрепленные посты в демилитаризованной зоне, выполнив достигнутое ранее соглашение. Согласно другой договоренности, Пхеньян и Сеул должны соединить автомобильные и железные дороги. Группы экспертов с Севера и Юга уже проверили их состояние. 26 декабря на станции Пханмун (КНДР) прошла торжественная церемония, ознаменовавшая начало работ по стыковке магистралей. Продолжаются переговоры по запуску Кэсонского индустриального комплекса. С 2004 по 2016 год там работали свыше сотни совместных предприятий, закрытых после обострений отношений между странами. Дружественным шагом стал пересмотр оборонной стратегии Южной Кореи. Впервые с 2010 года КНДР не названа в ней врагом. Исключены из текста и слова о "плане возмездия" в ответ на "агрессивные шаги" Пхеньяна.



Все чаще в Сеуле раздаются призывы если не полностью снять, то хотя бы смягчить санкции. На этом, в частности, настаивает советник президента по объединению, международным отношениям и национальной безопасности Мун Чжон Ин. Того же требуют 64 процента жителей Южной Кореи. Это следует из недавнего опроса. Почти столько же граждан положительно оценивают меры по снижению военной напряженности.



Однако Сеул находится в слишком большой зависимости от Вашингтона, чтобы действовать без оглядки на "большого брата". Это видно на примере декабрьского голосования в Генассамблее ООН, когда Южная Корея поддержала резолюцию с обвинениями Пхеньяна в нарушениях прав человека. Рычагами влияния на правительство Мун Чжэ Ина являются традиционно проамериканское армейское командование, а также правоконсервативная оппозиция в лице партии "Свободная Корея". Последняя не устает критиковать диалог с КНДР, утверждая, что слишком поспешные уступки "могут нанести серьезный вред обороноспособности Юга". Это целиком соответствует позиции Вашингтона. Неудивительно, что журнал "Стратег", близкий к американскому истеблишменту, открыто призывает Белый дом укреплять в Сеуле позиции тех сил, которые сопротивляются "форсированному" сближению с Севером.



Не собирается идти на односторонние уступки и руководство Северной Кореи. Справедливое мирное урегулирование там видят как череду взаимных шагов навстречу друг другу, а не как сдачу позиций. В Пхеньяне напоминают, что страна находится на прицеле американского ядерного оружия. В этих условиях, заявило недавно Центральное телеграфное агентство КНДР, разоружение без гарантий безопасности будет не денуклеаризацией, а превращением в беззащитное государство. Истинная денуклеаризация в понимании Пхеньяна - это устранение ядерных угроз, исходящих не только с Корейского полуострова, но и из соседних с ним районов.



Другими словами, отказаться от ядерных сил КНДР готова лишь в случае симметричного вывода американских стратегических вооружений из Азиатско-Тихоокеанского региона. И прежде всего - с острова Гуам, где базируются способные нести ядерное оружие бомбардировщики B-52 и B-2 и атомные подводные ракетоносцы типа "Лос-Анджелес". Они регулярно участвуют в совместных с Японией и Южной Кореей военных учениях, что, собственно, и вынудило Пхеньян ускорить свою ракетно-ядерную программу.



Если же США продолжат требовать от КНДР полного и одностороннего разоружения, одновременно усиливая давление, страна оставляет за собой право выйти из переговоров с Вашингтоном. Как заявил в своем новогоднем обращении Ким Чен Ын, Пхеньян будет вынужден "искать новый выбор для защиты суверенитета страны и высших интересов государства". При этом руководитель Северной Кореи отдает явный приоритет укреплению связей с Сеулом и призывает соседнее государство не допускать вмешательства внешних сил - "тех, кто, пытаясь подчинить межкорейские отношения своим интересам, опускает шлагбаум на пути к примирению, сплочению и единству нашей нации".



В этой же речи Ким Чен Ын высказался за многосторонние переговоры, направленные на превращение нынешнего перемирия на полуострове в систему прочного мира во всем регионе. Тем самым соседним странам послан четкий призыв участвовать в создании системы международной безопасности. Сегодня степень вовлечения этих стран в ход урегулирования сильно различается. Например, Китай играет в нем активную роль. 7-10 января состоялся визит в Пекин Ким Чен Ына, обсуждается поездка в Северную Корею Председателя КНР Си Цзиньпина. Среди прочего, Китай готов подключиться к транспортным проектам Пхеньяна и Сеула и на первом этапе построить скоростную автомагистраль Вонсан - Хамхын на востоке полуострова.



Россия же продолжает проявлять к происходящим процессам крайне слабый интерес, ограничиваясь оценкой действий других стран. Учитывая, что центр мировых политических и экономических процессов все более переносится в Восточную Азию, это равнодушие может дорого стоить Москве.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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