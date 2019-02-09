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Засунуть им ее в... Франция и Германия скандалят из-за российской газовой трубы, - В.Прохватилов
18:35 09.02.2019

Франция и Германия пришли к пониманию в вопросе о газопроводе "Северный поток - 2"
Будущее Европейского союза для них важнее легенды о трансатлантическом единстве

Германия и Франция неожиданно урегулировали возникшие между ними разногласия относительно поправок Еврокомиссии к газовой директиве Евросоюза, сообщило Agence France-Presse (AFP). Днем раньше влиятельная немецкая газета Süddeutsche Zeitung (SZ) утверждала нечто противоположное, предполагая, что при голосовании в Совете Европейского союза, которое проходило 8 февраля, Франция поддержит поправки, предложенные председательствующей в Совете ЕС Румынией.

Принятие поправок к газовой директиве ЕС распространило бы требования Третьего энергопакета на все трансграничные газопроводы на территории ЕС, включая морские участки газопроводов. Для таких газопроводов должны были бы быть установлены "недискриминационные тарифы" на прокачку газа, обеспечен доступ третьих сторон к прокачке газа, а функции продажи и транспортировки газа должны были быть разделены. Еврокомиссия также предложила распространить новые правила и на существующие газопроводы, в том числе действующий "Северный поток".

Предположение, сделанное SZ, выглядело крайне странным, учитывая, что несколько дней назад Франция и Германия, которая против поправок, подписали Аахенское соглашение о сотрудничестве, возрождающее традиции Елисейского договора 1963 года между де Голлем и Аденауэром и обязывающее власти обеих стран проводить регулярные консультации по вопросам международной политики.

Сооружение газопровода "Северный поток - 2" румынские поправки напрямую не блокировали, но существенно пострадала бы экономическая сторона проекта.

На позицию европейцев постоянное давление оказывают США. Французская Liberation напомнила, что Дональд Трамп в последние месяцы несколько раз выказывал свою враждебность к проекту. В июле на саммите НАТО в Брюсселе он обвинял Германию, что она "полностью контролируется Россией" и является ее "пленницей"; Германия, сказал тогда Трамп, "платит России миллиарды долларов за поставки энергоносителей, а мы должны платить, чтобы защитить ее от России. Как это понимать? Это не честно".

Назначенный Трампом послом в Германии бывший помощник Джона Болтона Ричард Гренелл подтвердил, как выглядит "честно" в понимании Дональда Трампа. Гренелл буквально терроризировал немцев угрозами в адрес тех компаний, которые будут участвовать в строительстве газопровода "Северный поток - 2". 20 декабря Гренелл опубликовал в Rheinische Post статью под названием "Германия должна прекратить поддержку Nord Stream 2". 7 января американский посол снова заявил, что компании, работающие в этом проекте, "всегда в опасности из-за возможных санкций". (В скобках заметим, что федеральное правительство на удивление терпимо к случаям прямого вмешательства американских официальных лиц во внутренние дела Германии).

Для реализации проекта "Северный поток - 2" была, как известно, создана компания New European Pipeline AG, в состав акционеров которой вошли: Газпром – 51 %, немецкие компании Uniper, Wintershell, англо-голландская Shell, австрийская OMV – по 10 %, французская Engie – 9 %. Так что проект изначально является не российским, а российско-европейским, что и вызывает столь бурную реакцию заокеанских "хозяев игры".

Предполагалось, что указанные компании получат доли в проекте, но саботаж со стороны главного клиента США в Европе Польши​​​​ заблокировал первоначальный вариант. По новой схеме Газпром обеспечивает 50 % финансирования проекта, остальное совместно профинансируют партнеры: Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

Однако 8 февраля, перед голосованием в Совете ЕС по вопросу о внесении румынских поправок в Европейскую газовую директиву, правительства Германии и Франции представили совместное компромиссное предложение. Причем канцлер Ангела Меркель высоко оценила тесное сотрудничество с Францией в данном вопросе.

По словам дипломатов, франко-германское компромиссное предложение встретило, как сообщает AFP, "почти" единодушную поддержку на встрече послов ЕС в Брюсселе. Это позволит начать переговоры с Европейским парламентом по окончательной редакции Газовой директивы. По сообщению Еврокомиссии, переговоры должны начаться на следующей неделе.

Согласно новой редакции поправок, предложенной Германией и Францией, в случае их утверждения Советом ЕС и Европарламентом страна, на территории которой находится точка входа морского газопровода, может сама решать его судьбу. У страны-получателя газа будет право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока - 2" такой страной является Германия.

"Почему Франция спасла "Северный поток - 2?" – задается вопросом обозреватель Forbes Дейв Китинг; ведь это "расстроит противников трубопровода в Вашингтоне и Варшаве". Еще бы не расстроило! Чем ближе завершение проекта строительства газопровода, тем дальше перспектива навязать европейцам американский сжиженный природный газ – гораздо более дорогой, чем российский трубопроводный. А рассуждения на этот счет американского обозревателя Дейва Китинга из Forbes можно понять так, что будущее Европейского союза, свое ведущее положение в котором Германия и Франция могут обеспечить только совместно, для этих держав важнее старой легенды о трансатлантическом единстве.

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 09.02.2019

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549726500
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