Европа блефует на иранском направлении, - Н.Бобкин

20:33 09.02.2019

НИКОЛАЙ БОБКИН | 09.02.2019



Европейский подход к отношениям с Ираном не очень отличается от ультиматумов Вашингтона



Действия ведущих европейских стран по поддержке торговых отношений ЕС с Ираном в обход санкций США Тегерану не нравятся.



Великобритания, Франция и Германия опубликовали 31 января совместное заявление о запуске механизма прямых недолларовых платежей для содействия торговле с Ираном. Механизм получил название INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges).



Иранский МИД 1 февраля одобрил это решение и отметил, что рассматривает его в качестве первого шага Европы к выполнению ее обязательств по отношению к Ирану. Иранцы приветствуют политическую линию защиты ядерного соглашения с Тегераном вопреки давлению администрации Трампа, но не удовлетворены отсутствием ощутимых результатов в плане блокирования американских санкций. По мнению иранцев, ЕС слишком долго изучал способы создания специального финансового механизма, решение о INSTEX было принято поздно и имеет ограниченный характер. К тому же, как отмечено в заявлении МИД Ирана, Великобритания, Германия и Франция не предоставили иранской стороне гарантий выполнения решения по INSTEX.



Иранские компании, которые должны стать конечными бенефициарами INSTEX, также выразили сомнения в том, что механизм заработает. Местных коммерсантов смущает, что выбранный европейцами канал обхода американских санкций предназначен только для торговли отдельными видами продуктов и медикаментами, которые под санкции США не подпадают. В целом INSTEX не освободит иранскую экономику от широкого спектра американских санкций.



INSTEX создается не под эгидой Евросоюза, а лишь государствами, подписавшими ядерное соглашение с Ираном: Великобританией, Германией и Францией. Признаков того, что другие европейские страны воспользуются этим механизмом, не видно. К тому же импортировать нефть из Ирана европейцы прекратили, их компании покинули иранский рынок и отказались от инвестиций, многие проекты сотрудничества с Ираном заморожены.



Европа опасается, что взаимодействие с Ираном повлечет потерю доступа к американской финансовой системе и возможности вести дела с компаниями США. Инициатива с INSTEX больше похожа на вялую демонстрацию, и это позволяет администрации Трампа продолжать давить на Иран. Foreign Affairs пишет, что судьба INSTEX будет зависеть и от той доли европейско-иранской торговли, которую этот механизм может помочь сохранить, и от того, сможет ли Европа пройти узкий путь между тем, что ожидает Иран, и тем, что могут терпеть Соединенные Штаты.



Совет Европейского союза 4 февраля опубликовал заявление о поддержке INSTEX с набором обвинений в адрес Тегерана, не имеющих отношения к выполнению Ираном его обязательств в ядерной области. Как известно, у Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) претензий к иранцам нет. В заявлении Совета ЕС признается, что снятие санкций является неотъемлемой частью ядерного соглашения с Тегераном, но далее в документе следуют обвинения в адрес Ирана.



Совет Евросоюза выражает озабоченность по поводу роли Ирана в растущей напряженности на Ближнем Востоке, включая оказание военной, финансовой и политической поддержки негосударственным субъектам в Сирии и Ливане. ЕС испытывает серьезные опасения относительно военного участия Ирана и постоянного присутствия иранских сил в Сирии. Снова поднята тема испытаний баллистических ракет с призывом к Тегерану прекратить деятельность по модернизации ракетного потенциала. Иран обвиняют во враждебной деятельности на территории нескольких государств-членов ЕС; объявлено о включении в список действующих против Ирана санкций двух лиц и одной организации. И все это в заявлении Совета Евросоюза о поддержке INSTEX.



Иран заявил, что Европа не должна связывать механизм платежей для защиты торговли с Исламской Республикой с другими вопросами. В специальном заявлении МИД ИРИ от 5 февраля подчеркивается, что для Тегерана экономические аспекты СВПД и его преимущества для Ирана имеют особое значение. Соответственно, выполнение обязательств европейских стран, подписавших соглашение о ядерной сделке, является важным фактором, определяющим будущие отношения Иран – Европа. Недопустимо связывать реализацию механизма, который является частью обязательств, вытекающих из ядерного соглашения, с другими вопросами. Что касается региональных проблем, то в Тегеране рекомендуют Европе более реалистично оценивать причины отсутствия стабильности и безопасности, а также отношения ИРИ с другими государствами.



Действительно, если ЕС ставит судьбу INSTEX в зависимость от ракетной программы и региональной политики Тегерана, то в Иране никто не поддержит этот механизм, эффективность которого оказалась под сомнением еще до того, как он заработал. К примеру, бывший посол ИРИ в Китае и Швейцарии Хоссейн Малак считает, что разногласия ЕС и США по поводу Ирана непринципиальны; европейский подход к отношениям с Ираном не очень отличается от ультиматумов Вашингтона. Разница лишь в том, что "ЕС считает, что нужно взаимодействовать с Ираном для проведения реформ в его политической системе, а в Вашингтоне полагают, что эта система настолько разрушена, что развалится при малейшем давлении".



Скорее, европейцы продолжают работать с Ираном, чтобы сохранить СВПД до избрания нового президента США. Однако станет ли Иран дожидаться смены Трампа или продолжит свою ядерную программу, увеличивая уровни обогащения урана и производительность центрифуг сверх того, что предусматривает соглашение? Ядерная сделка не принесла Ирану экономических выгод, а это ведь было главным, на что рассчитывали иранцы, когда подписывали СВПД.