Эстония наградила укр-бандеровского депутата Березу (толкавшего рос-журналистку Скабееву) крестом Маарьямаа IV степени

07:30 10.02.2019

Толкнувший Скабееву депутат Рады получил госнаграду Эстонии за "решение проблем"



Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза получил государственную награду Эстонии - Крест Маарьямаа IV степени. В тексте представления к награде указывается, что парламентарий "активно и эффективно помогает решать проблемы" Эстонии на Украине. Напомним, что ранее Борислав Береза попал в фокус внимания СМИ и общественности после того, как толкнул российскую тележурналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ.



Отметим, что 24 февраля Таллин будет отмечать 101-ю годовщину провозглашения независимости Эстонской Республики. Накануне этой памятной даты президент прибалтийского государства Керсти Кальюлайд утвердила список общественных деятелей, ученых, спортсменов и политиков, которые будут удостоены различных эстонских государственных наград.



Борислав Береза является председателем украино-эстонской парламентской группы в Раде. В таком статусе, утверждается в документации канцелярии президента Кальюлайд, он "активно и эффективно помогает решать проблемы, связанные с Эстонией и нашими предпринимателями".



Напомним, что в России - еще с ноября прошлого года - Борислав Береза включен в список физических лиц, к которым применяются специальные меры. Принесший ему дурную славу инцидент с участием Скабеевой произошел в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января 2019 года.