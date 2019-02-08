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Удар по Huawei. В американо-китайской торговой войне есть и русский след, - А.Подымов
09:24 10.02.2019

Алексей Подымов
08.02.2019

Так и не сумев раскрыть "тайны мадам Мэн" – финансового директора китайской IT-корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу, министерство юстиции США нанесло очередной удар по этой компании. Против топ-менеджера выдвинуты уже уголовные обвинения.

Момент для предъявления обвинений выбран отнюдь не случайно. Напомним, в декабре минувшего года г-жа Мэн, которая не только занимает высокий пост в Huawei, но и является дочерью ее основателя – крупного функционера Компартии Китая Жэнь Чжэнфэя, была арестована в Канаде. Это случилось буквально накануне очередного раунда американо-китайских переговоров и спустя всего неделю после того, как США и Китай заключили трехмесячное перемирие в торговой войне.

Тогда было условлено, что американцы не будут вводить 25-процентные пошлины на китайский импорт. Не слишком разрекламированная сделка оценивалась аналитиками, как минимум в 200 млрд долларов, которые при ином раскладе могли перекочевать из китайской казны в американскую. Такое масштабное нарушение устоявшегося баланса было способно полностью разрушить многолетний баланс в торговле двух стран.

И в том, что прямолинейный "наезд" американского правосудия на одного из руководителей крупнейшей китайской компании закончился всего лишь освобождением г-жи Мэн под залог в 6,7 млн долларов, многие вообще увидели "руку бога". Но теперь на повестке дня что-то вроде второго раунда. Канадцы так и не выдали "старшему брату" финдиректора Huawei Technologies, которая остается под так называемым "мягким" домашним арестом, хотя Вашингтон и настаивает.

Тем более, что и теперь, как и два месяца назад, в ближайшей перспективе – снова переговоры по целому ряду проблем, связанных с торговлей США и Китая, которые пройдут в американской столице уже на этой неделе.

Китайские СМИ сразу оценили действия Вашингтона как попытку оказать давление на участников переговоров. Секретарь США по торговле Уилбур Росс заявил, что обвинения против топ-менеджера Huawei, как и компании в целом, никак не связаны с переговорным процессом.

Сейчас в отношении Мэн Ваньчжоу речь идет уже о мошенничестве с банковскими операциями, массовой краже технологий и попытках воспрепятствовать проведению расследований. По всей видимости, по поводу тех самых нарушений антииранских санкций. Что-то говорится и о нарушении коммерческой тайны, но за прошедшее время этот вопрос вроде бы был урегулирован компанией Huawei Technologies с американскими юристами.

Кроме того, судьи штата Вашингтон утверждают, что компания ввела в заблуждение банковскую систему США относительно бизнеса двух ее дочерних компаний - Huawei Device USA и Skycom Tech. Именно они использовались китайским гигантом при осуществлении сделок с иранскими партнерами, которые и являются нарушением американских санкций в отношении этой страны. Сообщается, что суд подтвердил факт кражи Huawei у компании у T-Mobile популярной технологии робота Tappy. Она широко использовалась для проверки работы смартфонов с помощью имитации многократных прикосновений человеческих пальцев к экрану смартфона. Таким образом, мобильные устройства проверяются на долговечность.

Huawei Technologies – одна из самых продвинутых и успешных высокотехнологичных компаний КНР, сумевших завоевать позиции в первом ряду мировых лидеров. Смартфоны и сетевое оборудование Huawei успели стать брендом, узнаваемым наравне с Apple, с которым она по ряду направлений жестко конкурирует. Однако основное направление деятельности компании – это создание сетевой инфраструктуры. Постоянно обновляя ее, Huawei Technologies остается одним из крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования и услуг в мире. В августе 2018 года компания сумела обогнать Apple. По объему выпускаемой продукции Huawei Technologies стал вторым в мире производителем смартфонов после корейского гиганта Samsung.

Компания уже много лет остается под пристальным вниманием регулирующих и правоохранительных органов США. И едва ли не с первых дней существования Huawei Technologies стала объектом жесточайшей критики за недобросовестные методы разработки продуктов.

Так, еще в 2003 году китайцев едва не засудила компания Cisco Systems из штат Техас, у которой была скопирована документация к маршрутизаторам. Китайцы умело перевели все обвинения на "стрелочников" – отдельных сотрудников компании. Точно так же отдувались "стрелочники" и в случаях с фотографированием оборудования конкурентов на выставке SuperComm-2004 или в офисе индонезийской Excelcomindo Pratama в 2009 году.

Дальше разбирательства стали намного круче, и не раз речь заходила о прекращении деятельности Huawei на том или ином рынке. А в 2008 году компании пришлось отвечать уже на обвинения в прямых связях с Народно-освободительной армией Китая. Три года спустя Комитет американского конгресса предлагал запретить деятельность на территории США не только компании Huawei Technologies, но и ее стратегического партнера – ZTE, обвиняя их в прямой зависимости от китайского правительства, что могло представлять собой угрозу национальным интересам США, и прежде всего – кибербезопасности.

Но после достаточно долгого затишья арест финансового директора крупнейшей IT-компании стал полной неожиданностью для всех. Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде без предъявления каких-нибудь обвинений, а лишь по подозрению в осуществлении переводов средств компании Huawei в Иран, Судан и Ливию. Канаду в качестве места задержания выбрали не случайно, так как рост внешнеторгового оборота с Китаем, отмеченный в 2018 году, явно свидетельствует о том, что китайцы готовы превращать северного соседа США в своеобразный плацдарм в развернувшейся торговой войне. Именно в этой стране компания Huawei Technologies уже успела обосноваться так, что вовсю теснит конкурентов, и в первую очередь, американскую Apple.

Запад не так давно недвусмысленно начал поддерживать Трампа в его торговой войне с Китаем, и отражением такой тенденции стал январский призыв Польши к странам ЕС и НАТО бойкотировать Huawei. Уже после этого – в конце января 2019 года власти США выступили с обвинениями в адрес Huawei в промышленном шпионаже и мошенничестве.

Компания Huawei Technologies всегда была в числе лидеров по масштабам дискриминации конкурентов и даже партнеров. Ей до сих пор не могли реально инкриминировать воровство технологий, но в регулярном копировании всего и вся уличали многократно. Впрочем, в работе с сетями это понятно только специалистам, а со своей "витринной" продукцией – смартфонами – Huawei традиционно старается не засвечиваться. Беспрецедентное давление на компанию удивительным образом сочетается с недавним выступлением Джорджа Сороса в Давосе, когда он прямо заявил, что "вместо того, чтобы вступать в торговую войну практически со всем миром, президенту Трампу следует сосредоточиться на Китае". Похоже, Трамп его услышал.

В последние два года компания Huawei Technologies почти полностью сосредоточилась на технологиях G5, на основе которых можно вести речь о создании технической базы для реального перехода к полностью цифровой экономике. Ни для кого не является секретом, что с расчетом на продвижение именно этих технологий компания несколько лет назад столь оперативно взялась за освоение российского рынка. Параллельно с активными, причем нередко откровенно демпинговыми продажами тех же смартфонов, был открыт исследовательский центр в Москве, где возможна также и организация производства наиболее сложных и крупных сетевых узлов, которые трудно транспортировать.

Сегодня в числе российских партнеров компании Huawei Technologies – российский холдинг компании Ростелеком, Связьинвест, Мегафон и ТрансТелеком, АФК-Система и новичок Вымпелком.

Ни одна из этих структур всерьез под американские санкции не подпала, и ничто не мешает им вовсю сотрудничать с российскими силовыми структурами, в том числе и с Минобороны. Многие американские журналисты уже успели охарактеризовать все это не иначе, как "русский след" в деле Huawei Technologies.

Нельзя забывать, что помимо экономики, имея в руках G5, вполне можно вести речь и о разработке систем управления боем, и даже шире – систем управления широкомасштабными военными действиями. Понятно, что для этого на любом рынке придется нарушать очень много законов, но в наше время это не может служить препятствием для действительно масштабного технологического наступления.

У американцев всегда были серьезные претензии к китайским фирмам, работающим в IT-сфере. Они и раньше были намного шире, чем нарушение каких-то там очередных санкций. Даже если объект санкций – это Иран, из которого в США много лет лепят образ врага. Но в случае с Huawei американцев в первую очередь беспокоят многочисленные нарушения прав интеллектуальной собственности.

Еще одна головная боль США – это промышленный и кибершпионаж. Тем не менее в целях наполнения потребительского рынка, со всем этим можно было и как-то смириться. Однако Трамп решил, что время "терпеть" уже прошло. Ведь китайцы, да еще и в дуэте с непонятными русскими, готовы замахнуться на нечто глобальное. Когда речь пойдет уже о том, какие компании будут допущены Америкой к созданию сетей пятого поколения как для мирных, так и для военных целей, в Вашингтоне церемониться не станут.

Тем не менее в нынешней ситуации с китайским IT-гигантом возникают серьезные сомнения в реальности развертывания сугубо мирных сетей 5G в Европе. Если американцы окончательно отодвинут Huawei Technologies, такое развертывание может быть отброшено сразу на несколько месяцев, а то и лет. Свое беспокойство по этому поводу уже успели высказать две британские компании, в которых заявили, что если запрет на оборудование китайской корпорации будет все-таки введен, перезаключение контрактов потребует до 18 месяцев времени и нескольких миллиардов фунтов стерлингов.

Уже не раз сообщалось, что германская Deutsche Telekom оценивает длительность возможной задержки развертывания сетей 5G, в случае запрета по меньшей мере в два года. В то же время на высшем уровне давление на Huawei оценивают скорее положительно. К примеру, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что проблему можно снять, всего лишь выдвинув соответствующие условия китайскому правительству. Показательно, что в Германии даже по соображениям национальной безопасности пока не ведут речи о том, чтобы, следуя примеру других стран Евросоюза, не допускать Huawei на свой рынок.

Источник - stoletie.ru
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