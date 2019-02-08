Дядя, дай копеечку. Президент Жээнбеков прилетел в Сочи к Путину

09:31 10.02.2019

В Сочи прошла встреча Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова



Президент Кыргызстана накануне в рамках однодневного рабочего визита в город Сочи встретился с президентом России Владимиром Путиным.



Главы двух государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящего государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан, который запланирован на конец марта 2019 года.



"Мы будем готовиться к следующей встрече в конце марта уже в Кыргызстане и обязательно продолжим наш диалог по вопросам экономического взаимодействия, нашим совместным усилиям по укреплению ЕврАзЭс, у нас есть над чем работать. Мы обсудили вопросы о защите нашего общего таможенного контура. Россия сделала все, чтобы оказать Кыргызстану необходимую поддержку. Безусловно, будем дальше обсуждать работу в сфере военного строительства и взаимодействия. По вопросам миграционной политики мы понимаем, насколько это чувствительно для Кыргызстана", - отметил президент России.



Он подчеркнул, что по всем остальным обсужденным вопросам будут отработаны детали в течение полутора месяцев и выразил надежду, что на встречах в Кыргызстане в конце марта все вопросы будут финализированы.



"Кыргызстан с нетерпением ждет ваш визит в нашу страну. Для нас это является очень важным политическим событием. Мы всегда рады встречать вас в Кыргызстане, на встречах с вами решаются очень многие вопросы двустороннего сотрудничества. Мы признательны, что вы поддерживаете положительное решение вопросов двустороннего сотрудничества. Мы очень высоко ценим нашу историческую дружбу, которая укреплялась годами. Вы всегда относитесь к Кыргызстану с большой ответственностью", - сказал Сооронбай Жээнбеков.



10 февраля 2019, Бишкек -