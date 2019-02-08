В Каракалпакском "Кладбище кораблей" хотят открыть... казино

09:50 10.02.2019

В Узбекистане может появиться игорная зона



В городе Муйнак в Каракалпакстане, известном как "Кладбище кораблей", может появиться игорная зона. Инвестором выступит компания из Объединенных Арабских Эмиратов. На сегодняшний день генеральная прокуратура уже изучает возможность строительства казино на территории государства, сообщили местные СМИ.

Ранее Кабинет министров Узбекистана подписал постановление о разработке инвестиционных проектов по нескольким направлениям, в том числе проведению соревнований Rally Muynak, развитию медицинского, а также паломнического туризма и другим.



При разработке плана развития инфраструктуры соответствующим ведомствам поручено проанализировать и принять во внимание климатические условия региона, его географическое положение и другие факторы. Главная цель – превратить Муйнакский район в центр инноваций, технологий и инвестиций. Планируется создание современного городка с собственным аэропортом, торгово-развлекательными комплексами, гостиницами, спортивными объектами и т. д.



Один из главных проектов, который предлагают реализовать инвесторы – это казино. Однако планируется строительство и неигорных объектов.



Муйнак, долгое время бывший крупнейшим портом Каракалпакстана и центром рыболовецкой промышленности на Арале. Получивший в 1963 году статус города, он уже через пятнадцать–двадцать лет насчитывал более 100 тысяч жителей. Сейчас его население уменьшилось почти в три раза, оскудение живой природы повлекло за собой и отток людей. Вместе с морем умирал и город. Там, где была гавань, ржавеют среди песков брошенные рыболовецкие суда – мелкие каюки и внушительные баркасы. Полузасыпанные песком и лессовой пылью, ободранные до остовов, они напоминают скелеты гигантских морских животных, выброшенных приливом на пустынный берег. Некоторые корабли уже успели разрезать на металлолом, другие ждут своей участи, но несколько судов сохранилось настолько, что, как говорят, если море вдруг вернется, они будут снова пригодны для рыбного промысла.



Муйнак превратился в громадное кладбище кораблей и производит впечатление трагического памятника экологической катастрофы Арала, сотворенной руками человека.