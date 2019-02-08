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|Главой федерации футбола Киргизии избран крайне "мутный" ошмяк НПО-шник Маматов
10:11 10.02.2019
9.02.2019 новым главой Федерации футбола Кыргызстана избран (на 4-летний срок) К.Маматов
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Канатбек Маматов родился в 1974 году в Ошской области. Образование высшее. Также в 2001-м окончил магистратуру Колледжа науки и искусства имени М. Ганди (Индия) по направлению "общественное управление", а в 2012-м - магистратуру КНУ имени Ж. Баласагына по направлению "экономика".
Трудовая деятельность:
Выступал за футбольные клубы "Алай" ( Ош), "HAL Бангалор" (Индия), "ITI Бангалор" (Индия) и ветеранские команды "Топ-Юнайтед", "Абдыш-Ата".
- 1998 - заведующий кафедрой физической культуры и воспитания Ошского государственного университета;
- 1999 - служба в армии;
- 2003–2005 - эксперт по мобилизации сообществ в ACDI/VOCA и USAID;
- 2005–2006 - директор казахско-британской компании S2 Research and Engineering;
- 2006 - региональный директор проекта АБР "Поддержка сельского населения";
- 2007 - заместитель руководителя проекта "Содействие в разработке политики занятости";
- 2007–2009 - помощник руководителя одной из фракций Жогорку Кенеша;
- с 2009 года занимается бизнесом;
- с 2014-го до настоящего времени - президент Федерации футзала КР;
- 2016–2019 - вице-президент Федерации футбола КР.
9 февраля 2019 года избран президентом Федерации футбола КР.
Имеет классный чин советника государственной службы III класса.