 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 08.02.2019
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Японский фигурист Сема Уно установил мировой рекорд - 197,36 балла! Перепрыгал самого Ханю
10:24 10.02.2019

Японский фигурист Сема Уно установил мировой рекорд на Чемпионате четырех континентов

Японец Сема Уно установил новый мировой рекорд на Чемпионате четырех континентов по фигурному катанию, который проходит в Калифорнии. В воскресенье, 10 февраля, одиночники представили произвольную программу.

За свой прокат спортсмен получил 197,36 балла. Предыдущее достижение принадлежит другому японскому спортсмену Юдзуру Ханю. Он набрал 190,43 балла.

По сумме двух программ Сема Уно занимает первое место чемпионата с 289,12 балла. На второй строчке оказался китайский фигурист Цзинь Боян (273,51 балла). На третье место судьи поставили американца Винсента Чжоу (272,22 балла).

В соревнованиях принимают участие спортсмены из стран Америки, Азии, Африки, а также Австралии и Океании. Чемпионат проводится ежегодно.

Источник - kommersant.ru
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